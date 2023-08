Nga trưng bày giáp xe bọc thép Mỹ giữa lòng Moscow

Tại triển lãm quốc phòng "Army-2023" đang diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga, hàng loạt phương tiện bọc thép của Mỹ và phương Tây, được Quân đội Nga thu giữ được trên chiến trường Ukraine đã được trưng bày cho khách tham quan. Trong số các vũ khí trên có một chiếc xe bọc thép chở quân YPR-765 của Hà Lan do Mỹ phát triển. YPR-765 là một phiên bản giành cho các quốc gia khác, dựa trên mẫu xe bọc thép M113, có từ thời chiến tranh Việt Nam. Dựa trên xe bọc thép chở quân M113, Mỹ đã thiết kế cho các phiên bản xuất khẩu sau khi tăng cường thêm lớp giáp và hỏa lực. YPR-765 là phiên bản xuất khẩu giành riêng cho Quân đội Hà Lan và một số quốc gia khác. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, xe bọc thép chở quân YPR-765 được Hà Lan viện trợ cho Ukraine, với tư cách là lô xe bọc thép đầu tiên được phương Tây viện trợ. Khởi đầu cho việc viện trợ vũ khí ồ ạt hiện nay. Khi cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt, các xe bọc thép chở quân YPR-765 được Hà Lan bàn giao trong giai đoạn đầu về cơ bản đã bị phá hủy; chúng dần được thay thế bằng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất và xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển. Lần cuối cùng xe bọc thép chở quân YPR-765 được Quân đội Ukraine sử dụng trong một trận đánh quy mô lớn ở Ukraine là vào tháng 3 năm nay. Vào thời điểm đó, một số xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và xe bọc thép chở quân YPR-765 do Hà Lan cung cấp đã được Quân đội Ukraine sử dụng để tấn công vào vị trí của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga ở mặt trận Bakhmut. Theo ước tính từ cảnh quay của UAV cho thấy, ít nhất hai trong số bảy phương tiện bọc thép do Mỹ sản xuất này đã bị tiêu diệt. Sau đó Nga công bố xác xe bọc thép Ukraine bị phá hủy, khói mù mịt; đối lập hoàn toàn với những hình ảnh tấn công dồn dập được truyền thông Ukraine tung ra một ngày trước đó. Xe bọc thép YPR-765 là phiên bản xuất khẩu của M113, được xếp vào dòng xe bọc thép chở quân thế hệ thứ nhất và có vỏ tương đối mỏng. Hiện Mỹ và Hà Lan đã loại bỏ nó, hiệu quả chiến đấu của M113 không bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô cùng thế hệ. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Ukraine mất đi một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, họ cũng phải chấp nhận những thứ "đồng nát" do phương Tây loại biên để đưa vào sử dụng; tuy nhiên truyền thông Ukraine có lúc ca ngợi chúng hơi thái quá. Tại cuộc triển lãm quốc phòng này, Nga cũng “chu đáo” đánh dấu vị trí của các lỗ đạn trên chiếc xe bọc thép YPR-765 mà họ thu được của Quân đội Ukraine, để khách tham quan “dễ thấy”. Từ các bức ảnh có thể thấy rằng, đạn súng máy 30mm, đạn súng máy hạng nặng 12,7mm và đạn súng máy hạng nặng 14,5mm lần lượt xuyên thủng lớp giáp bên. Hiện chưa rõ những lỗ đạn này là do chiến trường để lại, hay do quân đội Nga bắn vào để thử nghiệm vũ khí của họ sau khi chiếm được. Nhưng trong cả hai trường hợp nếu xảy ra, điều đó cho thấy lớp giáp của chiếc xe bọc thép này không có khả năng bảo vệ trước các loại đạn máy hạng nặng; những vũ khí hỏa lực được đánh giá là đã phổ biến đến cấp tiểu đội trên chiến trường Ukraine. Trên chiến trường Ukraine, các vũ khí phương Tây mạnh nhất nếu tham chiến đều bị phơi xác; nếu xe bọc thép YPR-765 (M113) là những phương tiện bị đầu tiên, thì nạn nhân mới nhất là xe bọc thép Stryker của Mỹ mới viện trợ và được trang bị cho hai lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 chiến đấu trên hướng Zaporozhye. Lữ đoàn tấn công đường không 82, một trong những đơn vị dự bị chiến lược, được NATO huấn luyện và trang bị vũ khí, trong đó chủ yếu là xe bọc thép Stryker của Mỹ. Lữ đoàn biên chế có 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 1 tiểu đoàn xe tăng và 1 tiểu đoàn pháo binh; quân số từ 4.000 đến 4.500 người. Vào ngày 17/8, Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine đã chính thức tham gia chiến dịch phản công trên hướng Orekhiv. Đây là quân cờ then chốt trong chiến lược quân sự của Ukraine, nhằm tạo đột phá qua “cửa tử” Rabotino, cách thị trấn Orekhiv 10 km về hướng nam. Mặc dù rất được kỳ vọng, nhưng các mũi đột kích đầu tiên của Lữ đoàn 82 tại Rabotino đã bị Trung đoàn Cận vệ 291 của Nga đánh cho tơi tả. Một bức ảnh chụp nhóm tù binh đầu tiên của Lữ đoàn tiến công đường không 82 bị bắt trong cuộc tấn công đã được phía Nga công bố.

