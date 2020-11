Nga thử thành công huyền thoại Tu-160 cải tiến: Tưởng mừng lại hóa lo!

Việc bay thử thành công máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cải tiến, đây chắc chắn là một tin tuyệt vời, có nghĩa là máy bay ném bom Tu-160 vẫn sẽ là lực lượng máy bay ném bom chiến lược chủ chốt của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, và nó sẽ tiếp tục bay trên bầu trời trong nhiều thập kỷ nữa. Máy bay ném bom Tu-160 có mạnh hay không, phải khẳng định nó rất mạnh; tuy nhiên tiêu chí đánh giá sức mạnh của máy bay ném bom không phải là những chỉ số đơn thuần về sức mạnh như động cơ hay khả năng mang tải, mà chính là hiệu quả chiến đấu. Tu-160 vốn được mệnh danh là "Thiên nga trắng", còn được biết đến với hình dáng to lớn nhất trong số các máy bay quân sự của các nước; hình dáng to lớn cũng mang lại hiệu quả chiến đấu cực cao. Khi bắt đầu thiết kế, máy bay ném bom Tu-160 lấy tiêu chí máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ làm tham chiếu; mục tiêu cũng rất đơn giản, Tu-160 phải ưu điểm hơn B-1B ở một số tiêu chí quan trọng, như bay nhanh hơn, xa hơn và mang được nhiều tải trọng hơn. Ảnh: Máy bay ném bom B-1B. Nguồn: Wikipedia. Cuối cùng Nga đã làm được, chiếc Tu-160 lớn hơn gần 35% so với máy bay ném bom B-1B, nhưng nhanh hơn máy bay ném bom B-1B đến 80% và có tầm hoạt động xa hơn máy bay ném bom B-1B gần 45%. Tu-160 cũng được coi là huyền thoại của ngành hàng không quân sự thế giới. Tập đoàn sản xuất hàng không thống nhất của Nga gọi Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa lớn nhất và nhanh nhất thế giới; đồng thời với sự nâng cấp vừa qua, hiệu suất của máy bay ném bom Tu-160 còn trở nên mạnh hơn nữa. Có thông tin cho rằng, lần nâng cấp này, không chỉ là thay thế động cơ mới NK-32-02, mà còn cả máy tính điều khiển bay và hệ thống điện tử hàng không lấy từ tiêm kích Su-57. Máy bay ném bom Tu-160 đã được nâng thêm sức mạnh và đáng để vui mừng; nhưng thành thật mà nói, nó một lần nữa phản ánh một thực tế phũ phàng. Tại cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ của Nga vào tháng 6 năm nay, chúng ta đã thấy Nga đã thể hiện "cơ bắp" của mình, khi đưa ra một thế hệ vũ khí hoàn toàn mới, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đa đầu đạn Yars, cùng các vũ khí và thiết bị lần đầu xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi nhìn vào đội hình không quân gồm hơn 140 máy bay quân sự trên không, chúng ta sẽ thấy rằng, các máy bay quân sự chủ yếu hầu hết được sản xuất từ những năm 1970, hoặc là phiên bản nâng cấp, sửa đổi của các di sản từ thời Liên Xô. Trong đó mẫu máy bay ném bom Tu-160 cũng không là ngoại lệ. Ảnh: Màn tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từ máy bay chở dầu Il-78 trong Lễ duyệt binh ngày 24/6/2020 - Nguồn: Topwar. Vì vậy, chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom Tu-160 cải tiến là một tin vui với Nga; nhưng cũng thật đáng buồn, và khó có thể che giấu được tình thế khó xử đằng sau tin vui này. Bởi vì dù có nâng cấp, trang bị thế nào đi nữa, nó hoàn toàn không phải là phiên bản phát triển mới. Nếu không có thiết kế cao cấp hơn, thì dù có hoạt động mạnh cũng khó có chỗ đứng trong chiến trường tương lai. Bầu trời bây giờ thuộc về ai? Nó thuộc loại máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ năm. Tốc độ của máy bay ném bom Tu-160 thực sự đủ nhanh; với tốc độ tối đa, chiếc Tu-160 mặc dù nặng nề như vậy, vẫn thể dễ dàng thoát khỏi sự đánh chặn của loại máy bay tiêm kích tàng hình F35; kể cả khi F-35 phát huy hết tốc độ. Nhưng nên nhớ các loại tên lửa phòng không hiện đại ngày nay rất mạnh, Nga chắc chắn hiểu sâu về vấn đề này. Máy bay chiến đấu tàng hình đã khó ẩn nấp hoặc trốn chạy trước hệ thống tên lửa phòng không như vậy, thì máy bay ném bom Tu-160 không có khả năng tàng hình, còn khó sống sót hơn. Tiêm kích tàng hình đầu tiên của Nga là Su-57 sẽ đi vào biên chế Không quân nga vào tháng 12 năm nay, còn chương trình phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK-DA đang lâm vào tình cảnh khó khăn; rõ ràng Nga đã tụt hậu một bước trong vấn đề này. Trong những năm gần đây, Nga không ngừng tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc, một mặt có thể là để chống lại sự phong tỏa của Mỹ; mặt khác cũng không tránh khỏi tình thế lưỡng nan, trước sự phát triển công nghệ ngày nay, và có thể Nga đang tìm kiếm bước đột phá mới từ Trung Quốc? Video Khác biệt giữa hai máy bay ném bom B-1 và Tu-160 - Nguồn: Military TV

