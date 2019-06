Nga tận lực giúp, Syria bắn cả triệu USD tiền tên lửa mỗi ngày

Theo Zaman Al Wasl, Quân đội Syria và đồng minh tiêu tốn hàng triệu USD mỗi ngày cho các loại vũ khí chống tăng, do các mối đe dọa thường trực trên chiến trường từ xe tăng, xe bọc thép cho đến xe bom cảm tử do các nhóm khủng bố sử dụng. Nguồn ảnh: Anna News. Thông tin trên của Zaman Al Wasl có phần nào đó chính xác thông qua những hình ảnh được kênh truyền hình anna-news của Nga đăng tải về tình hình chiến sự ở Hama trong vài tháng qua. Theo đó số ống chứa đạn tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs được Quân đội Syria sử dụng chất cao như núi ở các địa điểm tập gần chiến trường. Nguồn ảnh: Anna News. Các chuyên gia quân sự ước tính chi phí Quân đội Syria và đồng minh bỏ ra cho các tên lửa chống tăng dẫn đường hàng ngày rơi vào khoảng hơn 1 triệu USD. Hầu hết trong số đó là các loại tên lửa do Nga sản xuất mới hoặc của Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Những cái tên có thể được kể ở đây là 9M113 Konkurs, 9M14 Malyutka, 9M133 Kornet và cả 9K115-2 Metis-M. So với các sản phẩm cùng loại của Mỹ hay châu Âu, tên lửa chống tăng Nga có giá mền hơn cả như Konkurs là 22.000 USD, Kornet vào khoảng 26.000 USD, Metis-M là hơn 15.500 USD, trong số đó Malyutka có mức giá thấp nhất chỉ khoảng vài nghìn USD thậm chí rẻ hơn... Nguồn ảnh: Anna News. Từ bản báo cáo của Zaman Al Wasl ước tính Quân đội Syria sử dụng từ 25-35 tên lửa chống tăng mỗi ngày, đặc biệt là trong cuộc tấn công đang tiếp diễn ở Bắc Syria, trong đó quân chính phủ phải đối mặt với sức kháng cự dữ dội từ phía các phần tử nổi dậy ở Hama và Idlib. Nguồn ảnh: Sputnik. Với cường độ sử dụng tên lửa chống tăng trên chiến trường hiện tại, Quân đội Syria và đồng minh đặt ra mục tiêu tiêu diệt mọi loại phương tiện cơ giới của các nhóm phiến quân ngay khi chúng xuất hiện. Đây là cách duy nhất để họ có thể an toàn trước nguy cơ bị tấn công bằng xe bom cảm tử. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình thức tác chiến này mặc dù rất tốn kém nhưng thực sự rất hiệu quả, nhất là khi số lượng tên lửa chống tăng còn tồn kho của Quân đội Syria ước tính vẫn còn tới hàng ngàn quả nữa và đang được bổ sung thêm từ Nga. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh việc chống thiết giáp, tên lửa chống tăng trên chiến trường Syria còn có một công dụng khó tin là mang ra bắn... bộ binh, lô cốt, công sự vững chắc từ cự ly ngoài tầm súng. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công các mục tiêu phiến quân trên chiến trường Hama. (nguồn RT)

Theo Zaman Al Wasl, Quân đội Syria và đồng minh tiêu tốn hàng triệu USD mỗi ngày cho các loại vũ khí chống tăng, do các mối đe dọa thường trực trên chiến trường từ xe tăng, xe bọc thép cho đến xe bom cảm tử do các nhóm khủng bố sử dụng. Nguồn ảnh: Anna News. Thông tin trên của Zaman Al Wasl có phần nào đó chính xác thông qua những hình ảnh được kênh truyền hình anna-news của Nga đăng tải về tình hình chiến sự ở Hama trong vài tháng qua. Theo đó số ống chứa đạn tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs được Quân đội Syria sử dụng chất cao như núi ở các địa điểm tập gần chiến trường. Nguồn ảnh: Anna News. Các chuyên gia quân sự ước tính chi phí Quân đội Syria và đồng minh bỏ ra cho các tên lửa chống tăng dẫn đường hàng ngày rơi vào khoảng hơn 1 triệu USD. Hầu hết trong số đó là các loại tên lửa do Nga sản xuất mới hoặc của Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Những cái tên có thể được kể ở đây là 9M113 Konkurs, 9M14 Malyutka, 9M133 Kornet và cả 9K115-2 Metis-M. So với các sản phẩm cùng loại của Mỹ hay châu Âu, tên lửa chống tăng Nga có giá mền hơn cả như Konkurs là 22.000 USD, Kornet vào khoảng 26.000 USD, Metis-M là hơn 15.500 USD, trong số đó Malyutka có mức giá thấp nhất chỉ khoảng vài nghìn USD thậm chí rẻ hơn... Nguồn ảnh: Anna News. Từ bản báo cáo của Zaman Al Wasl ước tính Quân đội Syria sử dụng từ 25-35 tên lửa chống tăng mỗi ngày, đặc biệt là trong cuộc tấn công đang tiếp diễn ở Bắc Syria, trong đó quân chính phủ phải đối mặt với sức kháng cự dữ dội từ phía các phần tử nổi dậy ở Hama và Idlib. Nguồn ảnh: Sputnik. Với cường độ sử dụng tên lửa chống tăng trên chiến trường hiện tại, Quân đội Syria và đồng minh đặt ra mục tiêu tiêu diệt mọi loại phương tiện cơ giới của các nhóm phiến quân ngay khi chúng xuất hiện. Đây là cách duy nhất để họ có thể an toàn trước nguy cơ bị tấn công bằng xe bom cảm tử. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình thức tác chiến này mặc dù rất tốn kém nhưng thực sự rất hiệu quả, nhất là khi số lượng tên lửa chống tăng còn tồn kho của Quân đội Syria ước tính vẫn còn tới hàng ngàn quả nữa và đang được bổ sung thêm từ Nga. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh việc chống thiết giáp, tên lửa chống tăng trên chiến trường Syria còn có một công dụng khó tin là mang ra bắn... bộ binh, lô cốt, công sự vững chắc từ cự ly ngoài tầm súng. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công các mục tiêu phiến quân trên chiến trường Hama. (nguồn RT)