Nga tấn công đạn chùm vào sân bay Ukraine, tất cả đều trúng mục tiêu

Hãng tin nhà nước Nga Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 cho biết, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng đạn chùm vào sân bay Ukraine, sử dụng tên lửa chính xác, bao gồm cả tên siêu thanh Kinzhal. Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Sáng 27/6, Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển, tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV để tấn công cơ sở hạ tầng sân bay mà Ukraine dự định sử dụng để đỗ máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây”. Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn chùm vào sân bay ở Kiev, nơi các máy bay phương Tây dự kiến triển khai. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, mục đích của cuộc tấn công đã đạt được và tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng. Vào sáng sớm, các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về những vụ nổ ở các khu vực Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovska và Khmelnytskyi. Quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ tất cả 23 UAV và 5 trong số 6 tên lửa được Nga phóng trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho những tuyên bố này. Theo thông tin gần đây của hãng tin Pháp AFP, lứa phi công chiến đấu Ukraine đầu tiên do Không quân Pháp huấn luyện đang được huấn luyện trên chiến đấu cơ F-16, tại một căn cứ bí mật ở tây nam nước Pháp. Theo thông tin, trong nhóm này có 10 phi công Ukraine, tuổi từ 21 đến 23; họ được đào tạo sơ bộ ở Anh trước khi đến Pháp. Tại Pháp, họ sẽ được huấn luyện nâng cao trong 6 tháng, trước khi sang nước khác để thực hiện giai đoạn cuối cùng của giai đoạn đào tạo. Mỹ và các nước phương Tây khác đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 và lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ sớm được bàn giao. Ngoại trưởng Nga Lavrov trước đó cảnh báo rằng, sự hiện diện của máy bay chiến đấu F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở Ukraine, sẽ bị Nga coi là mối đe dọa hạt nhân đối với Moscow. Các đòn tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh các đồng minh, đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan cam kết cấp cho Ukraine khoảng 60 chiến đấu cơ F-16 trước cuối năm nay. Tuy nhiên, đến nay, Kiev vẫn chưa nhận được chiếc nào. Việc bàn giao F-16 bị chậm do phi công của Ukraine vẫn đang được huấn luyện sử dụng F-16. Theo một số nguồn tin, sau khi khóa đào tạo kết thúc vào cuối năm nay, cũng chỉ có một số ít phi công của Ukraine có thể lái F-16. Ngoài ra, Ukraine cũng không có đủ nguồn lực bảo trì, sửa chữa loại máy bay này. Phương Tây cho rằng, Ukraine sẽ không có đủ phi công để sử dụng tất cả 60 chiếc F-16 được viện trợ; trong khi đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, Tướng Sergey Golubtsov, hồi đầu tháng 6 đã đề xuất một số máy bay F-16 của Ukraine có thể đồn trú tại các căn cứ ở nước NATO láng giềng. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuần trước nhấn mạnh, theo thỏa thuận an ninh 10 năm được ký gần đây giữa Washington và Kiev, các máy bay chiến đấu sẽ phải đặt căn cứ tại Ukraine, chứ không phải ở bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo, bất kỳ vũ khí nào phương Tây viện trợ cho Ukraine, đều bị coi là "mục tiêu hợp pháp" cho các cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu do nước ngoài cung cấp và những căn cứ phục vụ chúng hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov nêu rõ, bất kỳ chiếc F-16 nào do phương Tây cung cấp được Kiev sử dụng trong hoạt động chiến đấu khi đồn trú tại các sân bay của NATO, những cơ sở này cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Moscow. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, Kyiv Independent, CNN).

