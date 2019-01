Nga sẽ làm gì với 30 xe tăng T-34 vừa được tặng?

Theo truyền thông Nga lô xe tăng gồm 30 chiếc T-34/85 đã vượt quãng đường 4.500km đến cảng Vladivostok trong hôm 9/1 vừa qua. Đây được xem là món quà mà Quân đội Nhân dân Lào giành “tặng” cho Quân đội Nga như một động thái thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Nguồn ảnh: ursa-tm.ru Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga còn nhấn mạnh, những chiếc xe tăng T-34/85 trên gần đây vẫn còn hoạt động trong biên chế chính thức của Quân đội Nhân dân Lào và chúng đều được bảo quản trong tình trạng khá tốt. Nguồn ảnh: ursa-tm.ru Đối với Quân đội Nga, những chiếc T-34/85 của Lào được xem là một món quà vô giá khi số lượng xe tăng T-34 ở Nga hiện tại đang sụt giảm nghiêm trọng một phần do chúng đều có niên hạn phục vụ quá dài, hoặc được bán cho các bộ sưu tập tư nhân. Nguồn ảnh: yuripasholok. Trên một số diễn đàn quân sự của Nga cũng xuất hiện thông tin những chiếc T-34/85 của Lào không phải do Liên Xô sản xuất mà được Tiệp Khắc chế tạo trong giai đoạn từ năm 1952-1956 theo giấy phép của Moscow. Dù vậy những chiếc T-34 này vẫn có những điểm khác biệt nhất định so với “hàng gốc” của Liên Xô. Nguồn ảnh: yuripasholok. Được biết sau khi đến Vladivostok cả 30 chiếc T-34 này sẽ lên đường đến thành phố Naro-Fominsk cách đó hơn 9.200km gần thủ đô Moscow. Cũng từ đây những chiếc T-34 sẽ được phân bố đi khắp nước Nga đến các viện bảo tàng, các đơn vị tăng thiết giáp phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền tinh thần yêu nước trong giới trẻ Nga, tham gia các lễ duyệt binh và cả đóng phim. Nguồn ảnh: yuripasholok. Ở Nga hiện tại phần lớn nhất chiếc xe tăng T-34 đều trong tình trạng khổng thể hoạt động, trong khi đó số có thể chạy hay bắn được còn khá ít. Trong khi đó số xe tăng của Lào lại gần như đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: fototerra.ru. Điều nay cho thấy T-34 của Lào đối với người Nga mà nói còn giá trị hơn hơn cả những chiếc xe tăng T-72 mà nước này đang bỏ không. Giá trị của những chiếc T-34 được bán trên thị trường hiện tại rơi vào khoảng 80.000 USD cho đến 200.000 USD tùy thuộc vào tình trạng của xe. Nguồn ảnh: fototerra.ru. Với con số này thì thông tin Lào đổi T-34 lấy T-72B “đại bàng trắng” của Nga là điều khó có thể xảy ra, bởi giá trị của mỗi chiếc “đại bàng trắng” có thể lên đến gần 3 triệu USD. Theo đó bán hết cả 30 xe tăng T-34 của Lào cũng chỉ có thể mua được 1 chiếc T-72B sau nâng cấp. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Hình ảnh xe tăng T-34/85 dẫn đầu đoàn diễu binh của Quân đội Nga tại lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng phát xít năm 2018 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: fototerra.ru. Kể từ khi xuất hiện vào năm 1940 cho đến khi bị ngưng sản xuất, đã có hơn 80.000 ngàn chiếc T-34 được Liên Xô chế tạo, trong đó nhiều nhất vẫn là T-34/85 với hơn 48.000 chiếc. Nguyên mẫu xe tăng T-34/76 model 1940 xuất hiện trong một bộ phim về lịch sử phát triển của T-34. Nguồn ảnh: fototerra.ru. Mời độc giả xem video: Giải mã vũ khí - Xe tăng huyền thoại T-34. (nguồn QPVN)

