Nga ra mắt tiêm kích Su-59, coi Việt Nam là khách hàng tiềm năng

Chiếc máy bay bí ẩn được phủ bạt kín mít, đã được Nga kéo ra giữa sân triển lãm MAKS-2021 cách đây ít hôm, đã thu hút không ít sự chú ý của giới truyền thông. Sau một thời gian để dân tình "đoán già đoán non", cuối cùng danh tính của chiếc chiến đấu cơ này đã lộ diện. Theo truyền thông Nga, đây là tiêm kích Su-59, do nhà phát triển Sukhoi thiết kế và sản xuất. Chiếc chiến đấu cơ này đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, khi được kéo ra sân bay Zhukovsky, ngoại ô Moscow - nơi sẽ diễn ra triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 vào hôm thứ ba tới đây. Ban đầu, nhiều người tin rằng đây là một chiến đấu cơ do nhà phát triển Mikoyan thiết kế và chế tạo. Tuy nhiên những thông tin mới nhất lại cho biết, chiếc chiến đấu cơ này tới từ Sukhoi. Khác với tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đang được Sukhoi sản xuất, chiếc tiêm kích thế hệ 5 này có kích thước nhỏ hơn và chỉ sử dụng một động cơ. Thiết kế một động cơ trên chiếc Su-59, kèm theo đó là khả năng cơ động tốt, chi phí bảo dưỡng rẻ - vốn là truyền thống của các máy bay Sukhoi - chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nước vừa và nhỏ. Trong đoạn trailer quảng cáo về tiêm kích Su-57, được Sukhoi đăng tải lên internet cách đây ít lâu, đã có sự xuất hiện của nhiều khách hàng tiềm năng, trong đó có Ấn Độ và Việt Nam. Đoạn video với hình ảnh một phi công mặc đồ bay của Không quân Việt Nam, đã khiến truyền thông Nga khẳng định rằng Việt Nam và Ấn Độ, cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới, sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu Su-59. Hình bóng của chiếc tiêm kích Su-59 xuất hiện trong đoạn video quảng cáo của Nga. Vẫn chưa rõ, phía bên dưới lớp bạt phủ kia sẽ là chiếc chiến đấu cơ với hình dáng ra sao, tuy nhiên truyền thông phương Tây, thậm chí đã đưa ra thông tin Su-59 là sản phẩm "nhái" của tiêm kích F-35. Một điều khá đáng tiếc đó là nhà phát triển Mikoyan huyền thoại dưới thời Liên Xô, vẫn chưa cho ra mắt bất cứ chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 nào trong thời gian gần đây. Hồi năm 2020, Mikoyan đã tung ra một vài hình ảnh dựng đồ họa máy tính, khẳng định rằng tập đoàn này đang phát triển một loại tiêm kích thế hệ 5 đời mới, cạnh tranh trực tiếp với Su-57. Tuy nhiên tới nay, vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào từ phía phòng thiết kế Mikoyan, trong khi đó Sukhoi đã đưa ra nguyên mẫu tiêm kích thế hệ 5 thứ hai. Nguồn ảnh: MAKS. Cận cảnh sức mạnh và khả năng cơ động tuyệt vời của tiêm kích Su-57 - chiến đấu cơ thế hệ 5 có khả năng cơ động tốt nhất hiện nay. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.



