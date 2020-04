Nga điều siêu trinh sát Tu-214R đến Syria, "bắt thóp" nhất cử nhất động Thổ Nhĩ Kỳ

Hầu hết các loại máy bay chiến đấu hiện có trong biên chế của Không quân Nga, đã được sử dụng chiến đấu trên chiến trường Syria. Theo thống kê, chỉ có khoảng 3% số vũ khí được quân đội Nga sử dụng ở Syria, là loại dẫn đường chính xác. Máy bay mà Không quân Nga sử dụng nhiều nhất trên chiến trường Syria, là loại cường kích Su-24, mặc dù loại máy bay này không thể sử dụng được một số vũ khí có điều khiển; với hệ thống dẫn đường và ngắm bắn SVP-24, Nga tuyên bố rằng Su-24 có thể sử dụng loại bom thường với mức độ chính xác cao. Su-24 thường mang theo 4 quả bom không điều khiển loại 250 kg, và trong một đợt tiến công thường ném 2 quả bom vào mỗi mục tiêu. Nếu sử dụng hệ thống dẫn đường và ngắm bắn SVP-24, phi công có thể ném bom cách mục tiêu đến 6 km; cự ly này đảm này bảo an toàn, trước mối đe dọa của phần lớn các hệ thống phòng không tầm ngắn. Mặc dù sử dụng hệ thống dẫn đường và ngắm bắn SVP-24, nhưng trên thực tế, hiệu suất chiến đấu của cường kích Su-24 là không cao; lý do là những cường kích Su-24 này không nhận được thông tin tình báo về hoạt động của mục tiêu theo thời gian thực, do Nga chưa bố trí nhiều các loại trinh sát cơ hiện đại tại Syria. Gần đây, tình hình có vẻ thay đổi, khi những bức ảnh vệ tinh, chụp vào ngày 11/3 về căn cứ không quân Nga ở Hememin cho thấy, số máy bay của Không quân Nga đồn trú ở đây đã thay đổi, ngoài số chiến đấu cơ và một số máy bay vận tải, nhưng đáng chú ý nhất là có 1 máy bay cảnh báo sớm A-50 và một máy bay trinh sát Tu-214R. Có thể tính năng máy bay trinh sát của Nga, một số mặt còn kém các loại máy bay tương tự của quân đội Mỹ, nhưng vẫn có thể thu được một lượng lớn thông tin điện tử của hải quân và không quân NATO; theo thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Tu-214R có số hiệu RF-64514, đã được Nga triển khai tại căn cứ Hememin. Cho đến nay, Quân đội Nga mới chỉ được trang bị hai chiếc Tu-214R, đây là một trong số ít máy bay trinh sát chiến lược mới nhất của quân đội Nga. Sau khi chiếc Tu-214R đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 2016, nó đã bắt đầu được thử nghiệm ở chiến trường Syria. Máy bay Tu-214R chủ yếu được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và tín hiệu điện tử, và có thể phân tích các tín hiệu điện tử bị chặn. Sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu, nó có thể xác định loại vũ khí và cấp thiết bị của nó. Thiết bị trinh sát quang học và vô tuyến trên máy bay, có thể phát hiện hầm ngầm, nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Trong các trận chiến đấu ở tỉnh Idlib, đặc biệt là sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch “Lá chắn Mùa xuân”, trực tiếp can thiệp quân sự vào Syria, Không quân Nga ở Syria vẫn sử dụng vũ khí lạc hậu, ném bom vẫn theo hình thức cổ điển, có từ thời thế chiến 2, nên hiệu suất chiến đấu thấp. Trái ngược với Không quân Nga là phương pháp không chiến hiện đại của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ; họ sử dụng máy bay chiến đấu F-16, được trang bị tên lửa tiến công ngoài tầm nhìn AIM-120 bắn hạ tất cả máy bay chiến đấu của Syria xuất hiện trên không phận tỉnh Idlib và sử dụng UAV vũ trang tiến công hiệu quả các mục tiêu mặt đất. Các cuộc tấn công của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thiệt hại nghiêm trọng vũ khí, sinh lực cũng như tác động đến tinh thần của quân đội Syria; thậm chí còn phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của các thiết bị tác chiến điện tử. Theo tin tức hiện tại, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chính phủ Syria đang gia tăng quân đội của họ tới tỉnh Idlib. Các chiến binh cực đoan tuyên bố không tuân thủ lệnh ngừng bắn được ký giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký tại Moskva vào ngày 5/3 vừa qua; tỉnh Idlib có khả năng trở thành chiến trường giữa các bên tham chiến. Sự xuất hiện của máy bay trinh sát Tu-214R có thể giúp Nga cũng như Quân đội chính phủ Syria đánh giá tốt hơn việc triển khai lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lực lượng phiến quân. Nếu xung đột bùng nổ trở lại, có thể “nhất cử, nhất động” của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân, đều không thể qua mặt những loại trinh sát cơ tối tân này. Video Tu-214R sẽ giúp Nga giải quyết vấn đề gì ở "chảo lửa" Idlib?

