Ngày 21/4, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình “Red Line”, chuyên gia Sivkov lưu ý rằng, có dấu hiệu cho thấy, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Theo đó, Quân đội Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí mới, bao gồm bom lượn cũng như các loại tên lửa mới đã được chứng minh tính hiệu quả. Sivkov bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc tấn công sẽ sớm bắt đầu. Ảnh: Avia.pro.

Hiện nay, thế chủ động trên mặt trận Ukraine hoàn toàn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga. Truyền thông phương Tây cũng thừa nhận, Quân đội Nga đang dần tiến về phía trước. Người đứng đầu Ủy ban Quân sự NATO, Rob Bauer, cho biết, các thành viên của khối không còn mong đợi phép màu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông kêu gọi tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. (Ảnh: Bản đồ chiến sự ngày 21/4)



Phát biểu về tình hình ở khu vực Chasov Yar, Tướng về hưu Ukraine Sergei Krivonos cho rằng, Quân đội Nga đang sử dụng thành công pháo binh. Tình hình xung quanh thành phố này rất quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Denis Pushilin, nói rằng , Lực lượng Vũ trang Nga sắp chiếm được Chasov Yar. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về thời gian cụ thể. (Ảnh: Bản đồ chiến sự ở Chasov Yar).





Theo báo cáo của trang tin quân sự Avia.pro, ngày 21/4, Quân đội Nga đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch giải phóng Novomikhailovka trên hướng Donetsk. Việc mất Novomikhailovka cũng được Quân đội Ukraine thừa nhận, trong khi phần lớn quân Ukraine chỉ đơn giản là rời bỏ vị trí do thiếu vũ khí, đạn dược. (Ảnh: Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomikhailovka ngày 20/4)

Như vậy, sau nhiều tháng tấn công không ngừng nghỉ, Quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi làng Novomikhailovka, một cứ điểm quan trọng nằm giữa Ugledar - Marinka, mở đường cho những bước tiến xa hơn. Kênh Readovka đưa tin, Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Novomikhailovka ở Donetsk. Trận chiến kéo dài nhiều tháng giành thành trì quan trọng nhất đã kết thúc. Trong ngày 20/4, các phóng viên quân sự đưa tin lực lượng Nga tiếp tục tiến dần dần về phía đường cao tốc Ugledar - Marinka.



Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh đầu tiên xuất hiện: Thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 155 công bố một bức ảnh có cờ Nga ở ngoại ô phía tây Novomikhailovka. Những chiến binh Kiev cuối cùng thuộc Lữ đoàn dù 79 cuối cùng đã bị đánh bật ra khỏi làng và đơn vị này phải chịu tổn thất đáng kể.



Các nguồn tin tình báo OSINT của Ukraine đã xác nhận việc Novomikhailovka thất thủ, rơi vào tay Quân đội Nga. Nhiều tháng chiến đấu giành thành trì quan trọng nhất đã kết thúc, đồng nghĩa với việc một bên sườn khác của nhóm Ugledar thuộc lực lượng Kiev trên hướng Donetsk đã bị hở.



Mục tiêu trung gian kế tiếp của Nga là Paraskovievka, sau đó là Konstantinovka nhằm cắt đứt đường tiếp tế của nhóm binh sĩ đối phương đồn trú ở Ugledar.





Sau khi tràn ngập Marinka vào tháng 12/2023, Lực lượng vũ trang Nga chuyển sang Novomikhailovka. Các chuyên gia quân sự giải thích, việc mất Novomikhailovka đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhóm Ugledar và Maryinsk của Lực lượng Vũ trang Ukraine.



Thực tế là Ugledar có tầm quan trọng chiến lược rất lớn do vị trí của nó trên một ngọn đồi và sự phát triển của các tòa nhà nhiều tầng. Từ khu vực Ugledar, Quân đội Ukraine có cơ hội tấn công tuyến đường sắt quan trọng của Nga, nối mặt trận phía đông và phía nam. Ngoài ra, thành phố này là điểm quan trọng nhất để thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Donbass.



Việc chiếm thành công Novomikhailovka và khả năng giải phóng Chasov Yar sắp xảy ra cho phép Nga giải phóng các nguồn lực đáng kể cho một cuộc tấn công quyết liệt hơn nhiều theo các hướng khác. Theo các chuyên gia, hướng tiếp theo của quân Nga sẽ là khu vực Kharkov, vì điều này sẽ tạo ra một vùng đệm đảm bảo an toàn cho khu vực biên giới của Nga. Tuy nhiên, khả năng cao sẽ xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn theo các hướng khác, bao gồm cả Zaporozhye và Kherson.

