NATO giúp tái thiết Hải quân Ukraina để chống Nga như thế nào?

Theo trang Defense News của Mỹ, sự cố Crimea năm 2014 khiến Hải quân Ukraine mất 75% tàu chiến, phần lớn trực thăng và khả năng sửa chữa tàu của nước này. Với sự biến mất của căn cứ hải quân Sevastopol, Hải quân Ukraine về cơ bản cần phải làm lại từ đầu. 70% nhân viên hải quân Ukraine đào ngũ hoặc xuất ngũ, và hạm đội hùng mạnh một thời, hiện chỉ có một khinh hạm. Kể từ đó, Mỹ, Anh và các quốc gia thành viên NATO khác đã hướng dẫn, giúp đỡ quốc gia giáp Biển Đen này, xây dựng lại hạm đội hải quân và lực lượng đặc biệt. Mùa hè năm nay, công việc này đã tiến thêm một bước nữa, giúp Ukraine đạt được khả năng tương tác với các lực lượng NATO. Trung tá Daniel Mazlov thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ nói rằng, trên thực tế, sự hỗ trợ này của NATO chỉ giúp Ukraine xây dựng được một "hạm đội muỗi", gồm các tàu nhỏ, được sử dụng trong các hoạt động tuần tra, để bảo vệ lãnh hải và bờ biển của Ukraine. NATO cũng đã giúp cải thiện khả năng gửi và nhận thông tin của Hải quân Ukraine, cũng như khả năng tham gia vào các hoạt động chung với NATO ở Biển Đen. Gần đây nhất là cuộc tập trận tại Biển Đen do Mỹ lãnh đạo và có sự tham gia của Ukraine, Georgia, Romania và Bulgaria. Laura Cooper, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách Nga, Ukraine và Âu-Á nói rằng, từ quan điểm chiến lược, những hành động này nhằm cho Nga thấy rằng, phương Tây đang hỗ trợ Ukraine và các lợi ích an ninh quốc gia của nước này. Khi nói về khu vực Biển Đen, bạn thực sự phải nhìn nhận vai trò của Nga trong khu vực một cách nghiêm túc. Năm 2014, thế giới đã chứng kiến sự cố Crimea, và Nga đã đầu tư rất nhiều lực lượng quân sự vào khu vực. Vì vậy, khi nghĩ đến cuộc tập trận "Sea Breeze", cuộc tập trận đã có từ lâu, năm nay là lần thứ 21, và có tổng cộng 30 quốc gia tham gia. Nhưng mối đe dọa từ Nga vẫn còn hiện hữu trong khu vực. Đây là một trong những lý do tại sao chúng ta (Mỹ và NATO) phải nỗ lực hợp tác với các nước trong khu vực và đảm bảo khả năng tương tác của chúng ta, với các lực lượng của các nước này. Laura Cooper nhấn mạnh. Trong cuộc tập trận Sea Breeze 21 được tổ chức ở Biển Đen, tàu lớn nhất mà Ukraine điều động chỉ là tàu cảnh sát biển. Hai tàu Ukraine nhỏ hơn đóng vai trò "kẻ xâm lược" trong cuộc tập trận, với các tàu chiến lớn cơ động xung quanh, cho thấy Hải quân Ukraine vẫn đang trong giai đoạn "hạm đội muỗi". Trung tá Marzlov cho biết, khi Ukraine mất hầu hết các tàu chiến, họ không thể bắt đầu với các tàu chiến lớn trong việc tái thiết hải quân của họ. Thay vào đó, Ukraine đầu tư vào đóng các tàu tuần tra nhỏ, vốn đã trở thành xương sống của hải quân nước này. Một trong những đóng góp lớn nhất của Mỹ cho Hải quân Ukraine là cung cấp các tàu tuần tra; Mỹ đã cam kết tặng 5 tàu tuần tra lớp Island cho Ukraine, những tàu này trước đây đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ sử dụng. Hai trong số đó đã được chuyển giao cho Ukraine vào năm 2018 và ba chiếc còn lại đang chuẩn bị bàn giao. Các tàu tuần tra nhỏ lớp Island này dài 34 m, chỉ bằng 1/4 so với khinh hạm của Ukraine, và tầm hoạt động chỉ bằng khoảng 1/2 so với khinh hạm. Nhưng các tàu tuần tra này vẫn là một trong những tàu lớn nhất, trong hạm đội hiện có của Ukraine. Vào tháng 6/2020, Mỹ cũng đã thông qua việc bán tới 16 tàu tuần tra Mk6 cho Ukraine. Tàu Mk6 dài khoảng 26 m và có kích thước tương tự như các tàu tuần tra khác trong hạm đội Ukraine. Hải quân Mỹ sử dụng các tàu này để thực hiện các nhiệm vụ an ninh trên sông và ven biển. Thông qua Chương trình Hỗ trợ An ninh Ukraine, Lầu Năm Góc đã phê duyệt chương trình hỗ trợ 125 triệu USD vào tháng 3/2021, bao gồm hai tàu tuần tra Mk6 (đưa số tàu này trong hạm đội Ukraine lên 8 chiếc), cũng như radar trinh sát pháo binh, hình ảnh vệ tinh cùng một số thiết bị y tế... Với việc mở rộng hạm đội Ukraine, nước này cũng có thể tăng hiệu quả chiến đấu của các tàu, bằng cách tăng số lượng vũ khí và kéo dài thời gian triển khai. Ngoài ra, nước này cũng có kế hoạch mua một số tàu khu trục nhỏ, có trọng tải lớn hơn trong 10 năm tới. Vào tháng 7 vừa qua, một quan chức Ukraine tiết lộ rằng, nước này đã đặt mua bốn khinh hạm lớp Ada của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chiếc sẽ do Thổ Nhĩ Kỳ đóng và hai chiếc còn lại do Ukraine đóng. Con tàu đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine vào cuối năm 2023. Các khinh hạm lớp Ada có thể theo dõi, định vị, phân loại, xác định và tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt nước và chống ngầm. Ada cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát hàng hải. Vũ khí trên tàu sẽ được trang bị vũ khí của Mỹ. Khinh hạm Ada dài 99 m, tốc độ tối đa 29 hải lý/ giờ. Các cảm biến của Ada bao gồm radar ba tọa độ, cảm biến quang điện, hệ thống hỗ trợ điện tử, hệ thống báo động bằng laser, sonar, v.v. Ngoài ra Ada có thể mang theo hai trực thăng S70 Seahawk của Mỹ. Ngoài ra, Hải quân Ukraine đã nhận được UAV Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Sau khi quá trình kiểm tra nghiệm thu hoàn thành, UAV sẽ được biên chế trong Lữ đoàn không quân số 10 của Hải quân ở vùng Nikolaev, chúng sẽ thực hiện các nhiệm vụ ở Biển Đen và Biển Azov. Nguồn ảnh: QQ. Căng thẳng giữa Ukraine và Nga từng suýt châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai nước. Nguồn: BBC.



