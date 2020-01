Năm 2020, Trung Quốc ráo riết khoe khí tài đặt tên theo con số... 20

Đầu tiên và là loại vũ khí được đánh số 20 nổi tiếng nhất của Trung Quốc chính là chiến đấu cơ J-20. Nguồn ảnh: Sina. Đây là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm đầu tiên của Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng của các loại chiến đấu cơ thế hệ năm trong tay Hàn Quốc, Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Năm 2020 cũng chính là thời khắc "điểm hẹn" khi Trung Quốc sẽ bắt đầu thực hiện lắp ráp số lượng lớn loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sina. Theo tính toán, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ sở hữu khoảng 200 chiến đấu cơ thế hệ năm trong tương lai và Trung Quốc với quân bài J-20 sẽ phải có số lượng ít nhất là bằng với con số này để tạo dựng được thế cân bằng. Nguồn ảnh: Sina. Loại máy bay tiếp theo mang định danh 20 chính là máy bay vận tải sử dụng động cơ phản lực Y-20 - loại máy bay này vừa mới chỉ được Trung Quốc giới thiệu trong năm nay. Nguồn ảnh: Sina. Loại máy bay này có kíp chiến đấu chỉ ba người, mang theo được tối đa 66 tấn hàng hóa nhưng lại được trang bị bốn động cơ phản lực do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai, vận tải cơ Y-20 dự kiến sẽ được trang bị động cơ phản lực do Trung Quốc sản xuất nội địa loại WS-20. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài khả năng mang theo được lượng hàng hóa khổng lồ, Y-20 của Trung Quốc còn có tầm bay đáng nể khi bay được tới 4500 km khi mang đầy tải hoặc 10.000 km khi chỉ chở theo lính dù. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng và cũng là loại vũ khí mới nhất của Trung Quốc chính là các trực thăng Z-20. Đây được coi là phiên bản vũ khí nhái hoàn hảo nhất mà Trung Quốc nhái từ trực thăng Black Hawk của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng Z-20 được Trung Quốc chế tạo với khả năng hoạt động ở độ cao lớn nhằm phục vụ cho việc vận tải ở khu vực Tây Tạng - khu vực mà vốn dĩ các loại trực thăng khác của Trung Quốc khó có thể hoạt động ổn định được do không khí loãng. Nguồn ảnh: Sina. Trong năm nay, hàng loạt các trực thăng Z-20 đã được Trung Quốc biên chế lên khu vực Tây Tạng theo đúng kế hoạch đặt ra trước đó - chứng tỏ quá trình "nhái" loại trực thăng này đã hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina. Không chỉ nhái phiên bản trực thăng Black Hawk của Mỹ, Z-20 của Trung Quốc thậm chí còn có thể coi là phiên bản nâng cấp với vài cải tiến nhỏ so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ J-20 và J-10 của Trung Quốc trình diễn.

