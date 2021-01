Mỹ và NATO "nghẹt thở" khi Nga đặt sư đoàn xe tăng ở Kaliningrad

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Liên bang Nga và là bang nhỏ nhất của quốc gia này. Nó được kẹp giữa Ba Lan và Lithuania và không "kết nối" với đất mẹ Nga. Về địa lý quân sự, Kaliningrad là một phần Quân khu phía Tây của Nga và sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của Quân khu phía Tây, luôn là cơn ác mộng của NATO. Ảnh: Bản đồ Kaliningrad (khoanh màu xanh). Sau khi Liên Xô tan rã, NATO đã thực hành chiến lược "Đông tiến", những quốc gia thuộc "đồng minh" của Liên Xô trước đây lần lượt trở thành thành viên của NATO, đẩy biên giới NATO đến sát biên giới Nga; đe dọa trực tiếp an ninh Nga. Ảnh: Quân đội Mỹ tại Ba La. Để phòng bị một cuộc chiến tranh tương lai với NATO, quân đội Nga đã triển khai lực lượng chiến đấu mạnh mẽ tại Kaliningrad. Lực lượng chính bao gồm một sư đoàn cơ giới và một số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, bao gồm pháo phản lực phóng loạt tầm xa BM-30, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, máy bay chiến đấu Su-30SM, v.v. Ảnh: Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad. Chưa hết, đến năm 2021, một sư đoàn xe tăng mới của quân đội Nga sẽ được thành lập tại khu vực Kaliningrad, tiềm lực chiến đấu của đơn vị này sẽ lớn đến mức, sức mạnh của đội hình thiết giáp nói trên, có thể so sánh với sức mạnh thiết giáp của toàn bộ Quân đội Đức hiện nay; vượt trội so với các nước NATO khác. Ảnh: Bán kính đe dọa của tên lửa Iskander tại với phần lãnh thổ châu Âu. Theo truyền thông Nga, sư đoàn xe tăng được thành lập ở Kaliningrad sẽ bao gồm 6 tiểu đoàn tăng và 10 tiểu đoàn bộ binh cơ giới; tổng số xe tăng sẽ lên tới 200 chiếc. Ngược lại, Quân đội Đức hiện có ít hơn 400 xe tăng Leopard-2 (trong đó chỉ có 200 xe sẵn sàng chiến đấu, hiện đang được triển khai). Ảnh: Xe tăng Leopard-2A5 của Quân đội Đức. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kaliningrad sẽ đóng một vai trò quan trọng, là tiền đồn trong việc phòng thủ khu vực biên giới phía Tây nước Nga; Quân khu phía Tây của nước Nga có địa bàn rộng, có thể triển khai đủ số lượng quân binh chủng, có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến của mọi cuộc chiến ở châu Âu. Ảnh: Tên lửa hành trình Kalibr của Nga tại Kalingrad sẽ bao trùm gần như toàn bộ Tây Âu. Sư đoàn xe tăng mới bao gồm một trung đoàn xe tăng và ba trung đoàn bộ binh cơ giới, do đó sẽ có tổng cộng 10 tiểu đoàn bộ binh cơ động và 6 tiểu đoàn xe tăng, cũng như nhiều đơn vị trực thuộc. Bao gồm cả lực lượng đặc biệt và pháo binh. Ảnh: Pháo tự hành của Nga tại Kaliningrad. Quân đội Nga cũng có kế hoạch trang bị cho Sư đoàn những xe tăng mới nhất, bao gồm cả T-72B3M; như vậy sáu tiểu đoàn xe tăng có gần 200 xe tăng. Ngay sát kề Kaliningrad là Ba Lan, có số lượng xe tăng trên 600 chiếc, nhưng chất lượng không đồng đều, trong đó có 200 chiếc Leopard 2, còn lại là T-72 và PT-91 (phiên bản sao chép của T-72 mà Ba Lan tự sản xuất). Ảnh: Xe tăng PT-91 của Ba Lan. Theo tính toán của chuyên gia quân sự người Anh Nicholas Drummond, tính đến nay, Nga là nước đứng đầu thế giới về số lượng xe tăng (12.950 chiếc). Tuy nhiên, kinh nghiệm tác chiến xe tăng của quân đội Nga là vô cùng phong phú; tổ chức, chỉ huy và chiến đấu của quân đội Nga, vượt xa tầm quân đội Đông Âu khác. Ảnh: Quân đội Nga diễn tập xe tăng. Trong xu thế cải cách quân sự mới của các nước, đã chuyển đổi sư đoàn thành lữ đoàn, nhằm tăng tính cơ động, rút ngắn thời gian nhận nhiệm vụ từ trên xuống cấp thực hiện; tuy nhiên những đơn vị cấp lữ đoàn chỉ phù hợp với xung đột cục bộ và nhỏ lẻ, chứ hoàn toàn không thích hợp với một cuộc chiến tổng lực. Ảnh: Quân đội Nga trong cuộc tập trận Kavkaz-2020. Trong những năm gần đây, Mỹ và Nga đã bắt đầu chuyển một phần quân số của họ trở lại cấp sư đoàn, để sẵn sàng cho những cuộc chiến tổng lực. Nhiệm vụ của các đơn vị thường trực của Nga tại Kaliningrad, chủ yếu là ngăn chặn quân đội Ba Lan tấn công và cầm chân địch tại chỗ để chờ chi viện. Ảnh: Pháo binh của Nga tại Kaliningrad. Hiện Quân khu phía Tây của Nga có 3 tập đoàn quân hùng hậu, Tập đoàn quân 6 đóng tại St.Petersburg, sẵn sàng đánh vào Latvia và Estonia bất cứ lúc nào. Tập đoàn quân 20 đóng gần Belarus và có thể tiến thẳng đến Kaliningrad và cắt đứt Litva và Ba Lan. Ảnh: Quân đội Nga và Belarus trong cuộc tập trận "Lá chắn liên minh 2019" - Nguồn: Tass. Tập đoàn quân 1 đóng gần Ukraine và có thể đe dọa Ba Lan từ phía đông. Toàn quân khu miền Tây có 700 xe tăng, 2.300 xe bọc thép, 600 pháo tự hành, 700 pháo xe kéo, 300 bệ phóng tên lửa, 400 hệ thống tên lửa phòng không, 48 bệ phóng tên lửa chiến thuật đang hoạt động và trong kho dự trữ hàng nghìn phương tiện chiến đấu. Ảnh: Quân đội Nga tại Quân khu phía Tây. Quân khu phía Tây hiện sở hữu lực lượng phòng không mặt đất mạnh nhất, sở hữu 22 trong số 38 trung đoàn tên lửa phòng không của Nga. Lực lượng khổng lồ này là chỗ dựa lớn nhất cho Kaliningrad, chính vì lực lượng hùng hậu nên quân đội Nga sẽ không sợ bất kỳ mối đe dọa nào đối với Kaliningrad. Ảnh: Phạm vi khống chế của hệ thống phòng không S-400 khi triển khai tại Kalingrad - Nguồn ảnh: Topwar. Căn cứ quân sự chiến lược của Nga đặt tại Kaliningrad.

