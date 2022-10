Mỹ tập trận sát Ukraine, ảnh hưởng gì tới xung đột tại đây?

Với sự thu hẹp chiến lược quy mô lớn của Nga tại chiến trường Ukraine từ giữa đến cuối tháng 9, tuy nhiên các cuộc giao tranh tại hai chiến trường Donbass và Kherson vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt, nhằm giành ưu thế chiến trường, trước khi bước vào mùa đông khắc nghiệt. Cùng với đó, sự cạnh tranh giữa NATO và Nga cũng không kém phấn quyết liệt; theo thông tin của hãng tin Mỹ CBS, lực lượng tác chiến của Lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không (ĐBĐK) 101 của quân đội Mỹ, đã được triển khai ở Romania và các cuộc tập trận được tổ chức chỉ cách biên giới Ukraine chỉ 5 km. Mặc dù Sư đoàn ĐBĐK 101 chưa tiến vào Ukraine thực hiện các hoạt động chiến đấu, nhưng lực lượng tác chiến của Lữ đoàn 2 của Sư đoàn, được triển khai sát biên giới Rumania – Ukraine, đã thể hiện "tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao". Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Phó Tư lệnh Sư đoàn ĐBĐK 101, chuẩn tướng Lubas cho biết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO” và nếu cần thiết, cũng có thể sẵn sàng can thiệp "vào Ukraine". Đầu năm nay, Lầu Năm góc đã triển khai 1.700 binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 đến vùng Rzeszow của Ba Lan để đối phó với “tình hình có thể leo thang ở Đông Âu”; vị trí triển khai cũng rât gần với biên giới Ukraine. Mặc dù được triển khai với quy mô lớn hơn, nhưng Sư đoàn ĐBĐK 101 lại khá khác biệt so với Sư đoàn Dù 82 đã được triển khai trước đó. Sư đoàn Dù 82 hiện là đơn vị chiến đấu duy nhất trong toàn quân đội Mỹ có khả năng nhảy dù tích hợp. Sư đoàn có ba lữ đoàn chiến đấu đường không, một lữ đoàn không quân chiến đấu, một lữ đoàn hỏa lực và một lữ đoàn bảo đảm. Sư đoàn dù 82 được trang bị những máy bay vận tải chiến lược như C-5B "Galaxy" và C-17A "Globemaster". Trong trường hợp khẩn cấp, có khả năng triển khai lực lượng của Sư đoàn từ Mỹ đến tất cả các điểm nóng trên thế giới, trong phạm vi không quá 36 giờ. Sư đoàn ĐBĐK 101 hay còn được gọi là “Sư đoàn kỵ binh bay”, được thành lập từ thế chiến thứ nhất cách đây hơn 100 năm; Sư đoàn chỉ có một phần khả năng đổ bộ đường không và phần lớn phụ thuộc vào trực thăng UH-60 "Black Hawk" và CH-47 "Chinook" để di chuyển lực lượng. Về bản chất, Sư đoàn Dù 82 là một đơn vị chiến lược, có khả năng tác chiến độc lập và Sư đoàn ĐBĐK 101 thực sự là một sư đoàn bộ binh hạng nhẹ với khả năng tấn công đường không, khả năng phản ứng nhanh hơn với các đơn vị bộ binh truyền thống và vũ khí như lựu pháo siêu nhẹ M777, là sản phẩm phục vụ đơn vị này. Sư đoàn ĐBĐK 101 và Sư đoàn dù số 82 đều là những đơn vị đổ bộ đường không lâu đời nhất của quân đội Mỹ. Sư đoàn ĐBĐK 101, biệt danh "Kỵ binh bay" với việc di chuyển lực lượng bằng trực thăng; vậy cả hai sư đoàn có thể đóng vai trò như thế nào, trên chiến trường Ukraine? Như đã đề cập ở trên, Sư đoàn ĐBĐK 101 về cơ bản là đơn vị bộ binh nhẹ, có khả năng tấn công đường không và trong biên chế của Quân đội Mỹ, được tổ chức thành các "Đội tác chiến Lữ đoàn bộ binh (IBCT)". Một IBCT bao gồm sở chỉ huy lữ đoàn, một tiểu đoàn đặc nhiệm, hai tiểu đoàn bộ binh nhẹ, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn trinh sát và một tiểu đoàn bảo đảm với quân số đầy đủ là 3.354 người. ICBT không trang bị bất kỳ vũ khí hạng nặng nào của lực lượng chiến đấu mặt đất như xe tăng M1A2 hay pháo tự hành 155mm M1A5 Paladin. Và để đạt được yêu cầu tấn công đường không, nên có những hạn chế nghiêm ngặt về trọng lượng đối với hỏa lực hạng nặng. Hỏa lực hạng nặng mạnh nhất của mỗi lữ đoàn chiến đấu đường không chỉ là lựu pháo siêu nhẹ M777 và hỏa lực chống thiết giáp của tiểu đoàn bộ binh, cũng chỉ được trang bị loại tên lửa chống tăng vác vai Javelin. Nhưng quân đội Mỹ có lực lượng không quân chiến thuật mạnh nhất trên thế giới và Sư đoàn ĐBĐK 101 cũng có một lữ đoàn không quân chiến đấu với khoảng 120 trực thăng vũ trang AH-64 "Apache". Sau khi lữ đoàn ĐBĐK bước vào chiến đấu, họ có thể nhận được sự yểm trợ của hỏa lực trên không với cường độ cao từ lữ đoàn không quân chiến đấu và lực lượng không quân cấp trên chi viện; nên có thể đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công, dưới sự chi viện của hỏa lực vượt trội. Hiệu quả chiến đấu của Sư đoàn ĐBĐK 101 cũng phải dựa trên sự chi viện hỏa lực mạnh mẽ của quân đội Mỹ. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một sư đoàn bộ binh hạng nhẹ thông thường, có ưu thế là khả năng cơ động cao hơn mà thôi. Như vậy, giả sử Sư đoàn ĐBĐK 101 có thể xem là có hoả lực tương đối vượt trội, so với các bên đang tham chiến tại xung đột Ukraine. Sư đoàn ĐBĐK 101 hiện đóng quân tại Romania và với tính chất là một đơn vị cơ động phản ứng nhanh, nên Sư đoàn có thể phản ứng ngay lập tức khi tình hình leo thang; đồng thời, nó cũng mang lại cho Ukraine và các đồng minh NATO “cảm giác an toàn”.

