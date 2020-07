Mỹ: Có bàn tay của Israel trong vụ nổ trung tâm hạt nhân Iran

Theo tin từ New York Times ngày 6/7, Iran thừa nhận rằng vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 2/7 tại một nhà kho công nghiệp trong cơ sở hạt nhân Natanz, gây ra "tổn thất khá nghiêm trọng". Ảnh: Bên ngoài cơ sở hạt nhân Natanz bị "hỏa hoạn" - Nguồn: Mehr Tờ Thời báo New York dẫn nguồn từ một quan chức tình báo Mỹ tại Trung Đông yêu cầu giấu tên cho biết, tình báo Israel đã đặt chất nổ trong một tòa nhà phát triển máy ly tâm tiên tiến của trung tâm này. Ảnh: Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Reuters Còn theo tin từ truyền thông ở Trung Đông, chính phủ Iran cũng đã thừa nhận, vào ngày 5/7 đã xảy ra các vụ "hỏa hoạn" tại các cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân chính của Iran, gây ra thiệt hại nghiêm trọng; việc này dẫn đến sự chậm trễ ít nhất vài tháng trong chương trình hạt nhân của nước này. Ảnh: Toàn cảnh trung tâm hạt nhân Natanz - Nguồn: Reuters Người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Kamalwandi cho biết: "Trong trung hạn, sự cố này có thể làm chậm quá trình phát triển và sản xuất máy ly tâm tiên tiến", vì Nhà máy làm giàu nhiên liệu hạt nhân Natanz là nơi làm giàu uranium chính của Iran. Ảnh: Phòng không bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Mehr Một phần của cơ sở này nằm dưới lòng đất khoảng 8 m, đây là một trong nhiều cơ sở được giám sát bởi các thanh tra của IAEA. Được biết, nơi xảy ra vụ cháy và nổ vào ngày 2/7 là một trung tâm lắp ráp máy ly tâm mới ở Natanz và mới hoàn thành vào năm 2018. Ảnh: Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Falkhaleejonline Được biết, những nghi ngờ của Iran về âm mưu phá hoại đầu tiên nhằm vào Israel và Mỹ, vì cả hai đều đã liên quan đến các vụ phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran trước đây và tuyên bố sẽ ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh: Máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Falkhaleejonline Theo một thành viên cao cấp của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Mỹ và Israel đã sử dụng các cuộc tấn công mạng để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran lần trước, nhưng lần này lý do trên đã bị loại trừ. Ảnh: Vận hành máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Irandaily. Vào ngày 5/7, khi được hỏi liệu họ có liên quan đến việc phá hủy cơ sở hạt nhân Natanz hay không, các quan chức Israel phủ nhận, nhưng họ nhấn mạnh đến nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Irandaily. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Ganz nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 6/7: "Mọi người có thể nghi ngờ chúng tôi bất cứ lúc nào và bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ điều này là không chính xác... Tất cả các hệ thống này đều phức tạp và mức độ bảo mật của chúng rất cao; Tôi chắc chắn rằng, người Iran luôn biết cách bảo vệ chúng một cách cao nhất". Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Ganz - Nguồn: Wikipedia. Ông Ganz nói thêm: "Không phải mọi thứ xảy ra ở Iran đều phải liên quan đến chúng tôi", ám chỉ rằng Israel không liên quan đến vụ tai nạn tại cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: Phòng không bảo vệ cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Mehr Còn Bộ trưởng Ngoại giao Israel Ashkenazi trả lời tờ Jerusalem Post vào ngày 5/7 cho biết: "Iran không được phép sở hữu năng lực hạt nhân, chúng tôi sẽ làm mọi cách đển ngăn cản Iran đạt được mục đích này". Ảnh: Toàn cảnh cơ sở hạt nhân Natanz - Nguồn: Mehr Tất nhiên, Iran không chịu thua kém; theo tờ Iran News TV, Tư lệnh Hải quân của IRGC Ali Reza Thangasily cho biết, vào ngày 5/7, Iran đã bố trí nhiều loại vũ khí và tên lửa trên bờ biển, có thể tiêu diệt mục tiêu cách bờ biển Iran đến 2.200 km? Ảnh: Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Reza Tangsiri - Nguồn: Mehr Tengxili tiết lộ rằng, Hải quân IRGC cũng đã triển khai 23.000 quân và 428 tàu cao tốc ở bờ biển phía nam, và ám chỉ rằng sức mạnh của tên lửa tầm xa và các tàu quân sự mới của Iran sẽ "vượt quá sức tưởng tượng của kẻ thù". Ảnh: Tên lửa hành trình chống hạm do Iran sản xuất bố trí lối vào vùng Vịnh - Nguồn: Tasnimnews Mạng Tin tức Ả Rập thì bình luận, sau khi cơ sở hạt nhân Natanz bị đánh bom, Iran đã phải chịu một "tổn thất ngớ ngẩn", do vậy họ cần phải thể hiện sức mạnh thông qua "khoe cơ bắp" và sức mạnh quân sự; ít nhất là để xoa dịu và giải thích với dư luận nước này. Video Iran đề cập khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

