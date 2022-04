Một xe tăng Nga sẽ phải đối mặt 90 vũ khí chống tăng Ukraine!

Theo bản tin của hãng thông tấn TASS ngày 8/4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Mỹ, bà Psaki trong cuộc họp báo cho biết, tổng số vũ khí chống tăng mà Mỹ và các đồng minh dự định cung cấp cho Ukraine, sẽ đạt 90 đơn vị vũ khí so với 1 xe tăng Nga ở Ukraine, tỷ lệ đạt 90/1. Bà Psaki cho biết: “Mỹ sẽ cung cấp gấp 10 lần số vũ khí chống tăng cho Ukraine, so với số lượng xe tăng Nga ở Ukraine; nếu có viện trợ từ các đồng minh của Mỹ, Ukraine sẽ nhận được nhiều vũ khí chống thiết giáp lớn hơn 90 lần số lượng xe tăng của Nga ở Ukraine”. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ NBC rằng, Mỹ và các đồng minh dự định cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa chống tăng Javelin, gấp 10 lần số xe tăng của Nga. Ngày 5/4, Nhà Trắng thông báo, chính quyền Mỹ sẽ cung cấp cho Kiev khoản hỗ trợ quân sự bổ sung, trị giá 100 triệu USD; trong đó sẽ bao gồm chủ yếu là các loại vũ khí chống tăng. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đây là lần thứ sáu kể từ tháng 8/2021, Mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev. Ông Blinken cho biết, Mỹ và các đồng minh “sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh để tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine”, cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine 100 UAV tự sát Switchblade. Một lô UAV Switchblade có thể đã đến, hoặc sẽ sớm đến Ukraine. Ông Kirby không nói rõ mẫu cụ thể của UAV này, nhưng ông chỉ ra rằng nó là mẫu UAV tự sát, được thiết kế để tấn công xe tăng và xe bọc thép, cách sử dụng không quá phức tạp và người sử dụng có thể học cách vận hành nó sau hai ngày. Ông Kirby cũng nói rằng, bắt đầu từ mùa thu năm 2021, Mỹ đã bắt đầu đào tạo một số “rất ít” binh sĩ Ukraine tại Mỹ, về cách sử dụng máy bay không người lái Switchblade và những người này, có thể tiếp tục đào tạo những người khác khi họ trở về Ukraine. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, hiện đã có ít nhất 12 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện về sử dụng UAV tự sát Switchblade, do Quân đội Mỹ tài trợ. Switchblade là mẫu UAV tự sát, có giá rẻ hơn so với các tên lửa không đối đất khác như Hellfire, được phóng từ UAV Reaper; đây thực tế là loại vũ khí chống tăng hoặc sinh lực lộ của đối phương, có khả năng rất linh hoạt. UAV Switchblade do nhà sản xuất vũ khí Mỹ AeroVironment chế tạo; ban đầu chế tạo theo đơn đặt hàng cho các lực lượng hoạt động đặc biệt của Mỹ. Giờ đây UAV Switchblade được hy vọng, sẽ giúp Ukraine có thể thay đổi cục diện chiến trường. Theo tờ Bloomberg của Mỹ phỏng đoán, máy UAV Switchblade Mỹ cung cấp cho Ukraine, có thể là loại Switchblade 600; đây là phiên bản nâng cấp của UAV Switchblade 300, có trọng lượng nặng hơn, chuyên dùng để tiêu diệt xe tăng; tầm hoạt động tối đa khoảng 38,6 km. Khi xác định và khóa được mục tiêu, UAV tự sát Switchblade 600 lao xuống với tốc độ 213 km/h; Switchblade 600 trang bị một đầu đạn chống giáp đa năng, có thể tấn công chính xác các phương tiện bọc thép đứng yên hoặc di động từ nhiều góc độ. Với phiên bản UAV Switchblade 300 có trọng lượng nhẹ hơn, chuyên dùng để tấn sinh lực lộ và chỉ có thể bay lơ lửng trong không trung 15 phút, trước khi tấn công mục tiêu, với tốc độ bổ nhào 185km/h. Khi nhận được UAV tự sát Switchblade, Quân đội Ukraine sẽ có thêm vũ khí chống tăng rất mạnh; tuy nhiên hiệu quả, phải chờ thời gian kiểm nghiệm. Nên nhớ trước cuộc chiến, các loại tên lửa chống tăng Javelins, NLAW hay UAV Bayraktar TB2 cũng được ca ngợi lên mây, nhưng cũng khó giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến trường.

