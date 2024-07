MiG-31, “quái thú tái sinh” thời Chiến tranh Lạnh ở chiến trường Ukraine

Kể từ khi chiếc máy bay đầu tiên của con người cất cánh, việc thiết kế và phát triển máy bay đã không ngừng vượt qua các giới hạn vật lý và ranh giới công nghệ. Máy bay chiến đấu, chúa tể của chiến trường trên không, cũng là bậc thầy về đổi mới công nghệ ở mọi thời đại. Khi nhắc đến những chiếc máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới, người ta thường nghĩ đến chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ, đại diện cho đỉnh cao của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hiện đại. Tuy nhiên, khi nói đến máy bay chiến đấu lớn nhất hiện nay, nhiều người có thể ngạc nhiên - đó không phải là máy bay thế hệ thứ 5 mới nhất mà là chiếc MiG-31 do Liên Xô phát triển cách đây hơn 40 năm. Loại chiến đấu khổng lồ này được phát triển từ những năm 1980 và vẫn là xương sống của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Thiết kế và hiệu suất của nó rất ấn tượng. Trong số các máy bay hiện đại, MiG-31 gây chú ý nhờ kích thước khổng lồ. Chiều dài của nó vượt quá 22 mét, sải cánh của nó đạt tới 13,46 mét và chiều cao của nó là 6,15 mét; chỉ riêng diện tích sải cánh của nó đã có diện tích tới 61 mét vuông. Con số này thậm chí còn vượt xa diện tích nhà ở của nhiều gia đình, điều này cho thấy kích thước khổng lồ của MiG-31. Để hiểu kích thước này một cách sinh động hơn, chúng ta có thể so sánh nó với các máy bay thương mại như Boeing 737. Dù Boeing 737 có thể chở hàng trăm hành khách, nhưng nó chỉ lớn hơn một chút khi đứng cạnh MiG-31. Kích thước đáng kinh ngạc này mang lại cho MiG-31 những tính năng độc đáo. Vậy tại sao MiG-31 lại có “thân hình to lớn” như vậy? Điều này đòi hỏi chúng ta phải khám phá từ bối cảnh lịch sử và ý tưởng thiết kế ban đầu về sự ra đời của nó. Trong Chiến tranh Lạnh, để đối phó với các mối đe dọa trên không của NATO, Liên Xô cần một máy bay đánh chặn tốc độ cao, có thể bay ở độ cao lớn, để có thể đảm nhiệm bảo vệ không phận rộng lớn của mình. Diện tích đất liền khổng lồ của Liên Xô lên tới hơn 22 triệu km2, chiếm 1/6 diện tích đất liền của thế giới. Một vùng đất rộng lớn như vậy, cần một loại máy bay đánh chặn có thể tuần tra đường dài, để đảm bảo an ninh biên giới. Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà thiết kế máy bay Liên Xô đã trang bị cho MiG-31 động cơ phản lực cánh quạt đốt sau D-30F6 mạnh mẽ. Lực đẩy tối đa của một động cơ đạt 93,1 kilonewton và lực đẩy khi đốt sau có thể đạt tới 151,9 kilonewton. Động cơ cực mạnh này đã giúp MiG-31 có tầm hoạt động đáng kinh ngạc lên tới 3.300 km, cho phép MiG-31 thực hiện các nhiệm vụ tuần tra dọc biên giới trải dài của Liên Xô. Mặc dù MiG-31 đã ngừng sản xuất từ năm 1994, nhưng trong những năm gần đây, chiếc máy bay chiến đấu cũ này lại được mọi người chú ý trở lại. Có nhiều lý do đằng sau quyết định của Nga khi khởi động lại dây chuyền sản xuất MiG-31. Trước hết, thân máy bay MiG-31 được làm bằng hợp kim titan nên tuổi thọ theo lý thuyết của nó là không giới hạn, điều này mang lại sự đảm bảo cơ bản cho khả năng tiếp tục hoạt động của nó. Quan trọng hơn, MiG-31 không chỉ là máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới mà còn là một trong những máy bay nhanh nhất. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt Mach 2,8, vượt xa nhiều máy bay thế hệ thứ năm hiện đại, chẳng hạn như F-22 của Quân đội Mỹ, khi tốc độ tối đa chỉ Mach 2,25. Tốc độ cao này khiến MiG-31 trở thành phương tiện lý tưởng để mang tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger) mới nhất của Nga và gần đây nhất là bom lượn có điều khiển FAB-3000, có trọng lượng trên 3 tấn. Để nâng cao hiệu suất của tên lửa siêu thanh Kinzhal, hay bom lượn FAB-3000, bản thân phương tiện này cần phải có đủ tốc độ ban đầu. MiG-31 rõ ràng là rất phù hợp do có tốc độ cao và kích thước lớn. Quân đội Nga thông báo sẽ đưa vào biên chế hơn 130 chiếc MiG-31M được trang bị đặc biệt tên lửa Kinzhal và lô đầu tiên đã chính thức được bàn giao. Phiên bản cải tiến này của MiG-31 không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động, mà còn thể hiện khả năng chiến đấu mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Kinzhal, được phóng đi từ máy bay chiến đấu MiG-31K, phá hủy thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được quân đội Mỹ hỗ trợ ở Ukraine, chứng tỏ vị thế quan trọng của nước này trong chiến tranh hiện đại. Ưu điểm độc đáo của MiG-31 không chỉ nằm ở kích thước và tốc độ mà còn ở tính linh hoạt và khả năng thích ứng. Là máy bay đánh chặn tầm cao, tốc độ cao, MiG-31 có thể bao phủ không phận rộng trong thời gian ngắn và có khả năng tấn công mạnh mẽ. Với động cơ mạnh mẽ và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến vừa được Nga nâng câp, giúp nó thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm đánh chặn trên không, tuần tra và tấn công các mục tiêu mặt đất. Thiết kế của MiG-31 cũng tính đến nhu cầu phát triển trong tương lai. Thân máy bay rộng và lực đẩy mạnh mẽ của nó cung cấp đủ không gian và khả năng mang theo nhiều hệ thống vũ khí và cảm biến tiên tiến. Với sự tiến bộ của công nghệ, MiG-31 có thể tiếp tục duy trì vị trí quan trọng của mình trong Lực lượng Không quân Nga thông qua việc hiện đại hóa và nâng cấp. MiG-31, máy bay chiến đấu lớn nhất và nhanh nhất thế giới, không chỉ có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ không phận Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, mà còn đóng vai trò quan trọng trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ngày nay. Kích thước khổng lồ và hiệu suất ấn tượng, kết hợp với những cải tiến hiện đại, cho phép nó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên chiến trường trong kỷ nguyên mới. (Nguồn ảnh: Topwar, Wikipedia, TASS).

