Mi-17V-5 Indonesia rơi ảnh hưởng gì đến tiếng tăm xuất khẩu trực thăng Nga?

Theo hãng thông tấn Bernama, hôm 6/6, một trực thăng Mi-17V5 thuộc biên chế quân đội Indonesia đã gặp nạn và rơi ở khu vực Kaliwungu, tỉnh Trung Java. Vụ tai nạn làm 9 người, bao gồm cả phi hành đoàn thương vong. Theo xác minh, trực thăng Mi-17V5 của Indonesia rơi trong lúc đang bay huấn luyện. Chỉ huy phụ trách thông tin của quân đội Indonesia, tướng Nefra Firdaus cho biết có tổng cộng 9 binh sĩ trên chiếc trực thăng, trong đó 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường thảm khốc của vụ tai nạn cho thấy dường như chiếc Mi-17 đã phát nổ ngay trên không trung trước khi rơi xuống đất. Người phát ngôn quân đội Indonesia Nefra Firdaus khẳng định trước khi tai nạn xảy ra, chiếc trực thăng đã được kiểm tra và xác nhận trong tình trạng tốt. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Hồi tháng 6/2019, một chiếc Mi-17 khác của quân đội Indonesia cũng rơi ở vùng núi Mandala, khi đang trên đường chuyển đồ tiếp tế cho các binh sỹ đồn trú tại huyện Oksibil, khiến toàn bộ 12 người trên máy bay khi đó thiệt mạng. Mi-17 là loại trực thăng của Liên Xô sản xuất ở hai nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude. Mi-17 có chức năng chủ yếu là vận tải nhưng khi được trang bị vũ khí, nó vẫn có thể trở thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Quân đội Liên Xô trước đây thiết kế Mi-17 cho chiến tranh ở Afghanistan. Tổng công trình sư lỗi lạc Mikhail Mil đã thiết kế trực thăng Mi-8/17 vào đầu những năm 1960, hiện là dòng trực thăng phổ biến nhất do Nga sản xuất. Nó hiện đang hoạt động trên 40 nước, ngay cả Mỹ cũng phải mua loại trực thăng này vì nó có thể hoạt động hiệu quả ngay cả trong khu vực có độ cao lớn (điều mà trực thăng Mỹ không làm được) để trang bị cho quân đội Afghanistan. Cho đến nay dòng trực thăng này có tiềm năng to lớn cho sự phát triển và hiện đại hóa. Mi-17V5 là phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng huyền thoại Mi-8 và vẫn tiếp tục là dòng trực thăng bán chạy nhất của Nga. Với tính năng chiến đấu đỉnh cao, hoạt động hiệu quả cùng trang thiết bị hiện đại, Mi-8/17 được coi là dòng trực thăng vận tải đa năng hoạt động trong những điều kiện phức tạp và địa hình cao tốt nhất hiện nay, vượt trội so với các dòng trực thăng cùng loại trên thế giới. Có chất lượng đã được chứng minh từ lâu, nhưng với tần suất rơi, gặp tai nạn vì trục trục kỹ thuật khá lớn trong suốt nhiều năm qua đã, tiếng tăm về mặt xuất khẩu của trực thăng Mi-8/17 đang bị ảnh hưởng không nhỏ. Cộng thêm những vụ tai nạn máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự Nga gần đây, nhiều câu hỏi về chất lượng của máy bay Nga đang được giới quan sát quốc tế đặt ra. Video Những vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-17 đáng lưu tâm - Nguồn: VTC14

