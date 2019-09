Máy bay không người lái nào đã tấn công giếng dầu Saudi Arabia?

Phiến quân Houthi - một tổ chức được cho là do Iran "chống lưng" đã tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia hôm thứ sáu vừa rồi, trực tiếp làm ảnh hưởng tới 5% sản lượng dầu thô thế giới. Nguồn ảnh: BI. Loại vũ khí dùng để tấn công nhà máy lọc dầu này được xác định là máy bay không người lái cảm tử - một trong những loại UAV từng bị Liên Hiệp Quốc "chỉ mặt" trong quá khứ. Nguồn ảnh: BI. Loại máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công này là UAV-X - thường được gọi với cái tên "Thần Phong" (Kamikaze) có tầm bay 1500 km - đủ để nó bay được từ Yemen cho tới Saudi Arabia. Nguồn ảnh: BI. Phát biểu trên một kênh truyền hình, đại diện lực lượng Houthi khẳng định có ít nhất 10 máy bay không người lái cảm tử tham gia vào cuộc tấn công này và tuyên bố, đây là cuộc tấn công lớn nhất mà Yemen nhắm vào Saudi Arabia kể từ năm 2015 tới nay. Nguồn ảnh: Dailymail. Mặc dù vậy, phía Mỹ vẫn khẳng định rằng tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy cuộc tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia là do phiến quân Houthi thực hiện từ Yemen. Nguồn ảnh: Dailymail. Thậm chí phía Mỹ còn đưa ra nhận định ban đầu về vụ việc và đặt giả thiết rằng nhiều khả năng, vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình phóng đi từ Iraq hoặc Iran chứ không phải là do máy bay không người lái cảm từ phòng đi từ Yemen. Nguồn ảnh: Dailymail. Tờ Wall Street Journal cũng khẳng định, các chuyên gia cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi tên lửa hành trình chứ không phải bởi máy bay không người lái. Tuy nhiên bản thân phía Mỹ cũng chưa có nhiều bằng chứng để chứng minh cho luận điểm này. Nguồn ảnh: Dailymail. Trong khi đó, Saudi Arabiacũng nhận định rằng rất có thể nhà máy lọc dầu của nước này đã bị tấn công bởi máy bay không người lái bay từ phía Yemen, mặc dù vậy hiện tại chưa một bên nào đưa ra được bằng chứng xác đáng cho lập luận này. Nguồn ảnh: Dailymail. Vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu Saudi Arabia hôm thứ sáu vừa rồi đã ảnh hưởng trực tiếp tới 5% sản lượng dầu của thế giới và vụ cháy từ vụ tấn công thậm chí còn có thể trông thấy từ trạm vũ trụ ISS. Nguồn ảnh: Dailymail. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia.

