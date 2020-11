Mẫu súng tiểu liên xuyên giáp rất phù hợp với Quân đội Việt Nam

Lực lượng Đặc công Việt Nam từng có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của mẫu súng tiểu liên FN P90 khi tham gia diễn tập đột kích chống khủng bố cùng đặc nhiệm 15 nước ADMM+ tại Trung tâm huấn luyện đặc nhiệm Sarimbun, Singapore hồi năm 2016. Ảnh: QĐND Khi nói đến các dòng súng tiểu liên hiện đại được ưa thích nhất thế giới, cái tên P90 được nhắc đến trong tốp đầu. Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ, lượng đạn lớn, đặc biệt là khả năng xuyên giáp cực tốt do được trang bi loại đạn đặc biệt, súng tiểu liên FN-P90 là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Bỉ. Nguồn ảnh: Bunker So với hầu hết các khẩu súng tiểu liên hiện đại ngày nay, P90 được trang bị băng đạn dạng thanh 50 viên. Đây là băng đạn chứa nhiều đạn nhất trong số các loại súng tiểu liên được ưa thích của các lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: commons Tuy mang lượng đạn nhiều, nhưng súng vẫn mang một dáng nhỏ gọn. Súng tiểu liên FN-P90 được phát triển từ cuối những năm của thập niên 1980, chúng được đưa vào hoạt động từ năm 1991 cho tới nay. Nguồn ảnh: pinterest Hiện tại, P90 hiện đang được sử dụng trong lực lượng quân đội và cảnh sát tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới cũng như bởi hơn 200 đơn vị thực thi pháp luật cùng một số lực lượng mật vụ tại Mỹ. Thậm chí nó còn có cả một biến thể thể thao là PS90 khá phổ biến trên thế giới. Nguồn ảnh: blogspot.com. Về thiết kế tổng thể, tiểu liên P90 là sự kết hợp hài hòa giữa súng tiểu liên và sức mạnh của súng trường tấn công, thiết kế của nó đi ngược lại hầu hết thiết kế súng tiểu liên tiêu chuẩn trên thế giới. Nguồn ảnh: blogspot.com. Đa số các bộ phận của P90 được làm bằng Polymer (vật liệu tổng hợp) cao phân tử và được gia cố kim loại ở những vị trí cần thiết, súng được thiết kế để bắn thuận cả hai tay. Phần báng của P90 không tách rời thân súng để tiết kiệm không gian, điều này cho phép chiều dài tổng thể của súng chỉ còn 500mm và chỉ nặng khoảng 2.5kg. Nguồn ảnh: blogspot.com. Tiểu liên P90 sử dụng cơ chế nạp đạn blowback với khóa nòng đóng. Nút chọn chế độ bằn nằm ngay dưới cò súng trong vòng bảo vệ để xạ thủ có thể điều chỉnh bằng cả hai tay. Tốc độ bắn của súng có thể đạt tới 900 viên/phút với tầm bắn hiệu quả dưới 200m. Nguồn ảnh: blogspot.com. P90 sử dụng hộp đạn chứa 50 viên với hai hàng. Và để súng trở nên nhỏ nhất có thể P90 sử dụng thiết kế đặt hộp đạn nằm dọc trên thân súng với đạn được xếp nằm ngang theo chiều rộng của súng. Hộp đạn có một rãnh xoắn ốc ở đầu để viên đạn theo đó được đẩy xoay 90 độ xuống khoang chứa đạn. Nguồn ảnh: militaria-blog. Với cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn và thoi nạp đạn đóng kín, P90 sử dụng loại đạn đặc biệt 5,7x28 mm như một biến thể thu nhỏ của loại đạn tiêu chuẩn 5,56 x45 mm NATO. Loại đạn mới này có đầu nhọn và động năng cao, giúp tăng khả năng xuyên giáp so với một loại đạn tiểu liên phổ biến khác là 9x19 mm Parabellum. Từ cự ly 100m, đầu đạn có thể xuyên thủng mũ giáp tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: militaria-blog. P90 được mặc định bán ra với hệ thống ngắm bằng điểm ruồi. Ngoài ra, trên thân súng có 3 đường rãnh dùng để gắn các phụ kiện như đèn pin, laser hay kính ngắm điểm đỏ.... P90 có thể được gắn thêm ổng giảm thanh giúp triệt tiêu âm thanh cũng như che lửa đầu nòng kết hợp sử dụng với các loại đạn cận âm. Nguồn ảnh: Defense Review. Nhìn chung, P90 là một khẩu tiểu liên tốt, có thiết kế nhỏ gọn, chứa được nhiều đạn, khả năng xuyên phá cao... đã chứng minh hiệu quả qua hơn 20 năm đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Giá thành của nó cũng ở mức dễ chịu vào khoảng 1.500 USD cho mỗi khẩu phù hợp với việc trang bị số lượng hạn chế cho các đơn vị đặc biệt. Nguồn ảnh: Defense Review. Video MP-7 Súng tiểu liên uy lực như súng trường tiến công - Nguồn: QPVN

