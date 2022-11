Mặt trận Donbass diễn biến ác liệt, Quân đội Nga tiến chậm

Quân đội Nga đang tổ chức tấn công dữ dội trên hướng mặt trận Donbass. Chỉ huy "Tiểu đoàn phương Đông" Alexander Khodakovsky hôm 3/11 nói với truyền thông Nga rằng, tại Pavlovka, quân đội Nga đã cố gắng hết sức để tiến lên, nhưng gặp phải khó khăn lớn. Lý do là địa hình gồ ghề, đặt quân đội Ukraine vào vị trí thuận lợi để phong tỏa các khu vực trống trải bằng hỏa lực pháo binh. Kênh Telegram của Ukraine cũng ghi nhận thực tế giao tranh tại khu vực Pavlovka diễn ra rất ác liệt. Quân đội Ukraine cho biết, tình hình theo hướng Artiemovsky và Avdivka vẫn đang rất căng thẳng, quân Nga vẫn đang tiến dần lên. Còn theo thông tin của phía Nga, 100 km vuông lãnh thổ đã nằm trong sự kiểm soát của lực lượng dân quân Donbass kể từ tuần này. Theo một số nguồn tin độc lập, hiện tại khu vực Kupyansk, các lực lượng vũ trang Ukraine lại cố gắng tấn công các vị trí của Nga theo hướng Novo-Shelivsk và cuộc tấn công của hai đơn vị Ukraine đã bị đẩy lùi. Theo hướng Swatow, quân đội Ukraine cũng tấn công vùng ngoại ô Yajdne và bị quân đội Nga chặn đứng. Quân đội Ukraine cũng cố gắng tiến hành các cuộc tấn công theo hướng Makievka, Proshenka và Chervonopopivka. Do sự chống trả tích cực của quân đội Nga, quân đội Ukraine đã triệt thoái dần. Đồng thời, pháo binh Nga bắn bao trùm quân đội Ukraine ở khu vực Terni và Kirovsik. Trên hướng Avadivka, tiểu đoàn Spartan của Nga tiếp tục tiến về hướng Avadivka; nhiều hầm trú ẩn của lực lượng dân quân Ukraine đã bị chiếm đóng và sau đó pháo binh Nga đã chặn được nỗ lực phản công của quân đội Ukraine trên hướng này. Theo hướng Vleda, cuộc tấn công của Nga tại làng Pavlovka gần như bế tắc do quân đội Ukraine trong khu vực vẫn còn mạnh và có các công sự kiên cố. Đồng thời, có bằng chứng cho thấy các lực lượng Nga đang đạt được tiến bộ ở khu vực Marinka. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang tăng viện binh đến Fleda để ngăn chặn việc hàng phòng ngự sụp đổ. Quân đội Nga đã chiến đấu ở vùng ngoại ô phía bắc Pavlovka trong nỗ lực đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi làng. Trong khi đó Tiểu đoàn Sparta tiến theo hướng Avdiivka, tiêu diệt các đơn vị Ukraine trên tuyến phòng ngự. Trong cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine, Tiểu đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu 20 lính Ukraine và nhiều hơn nữa bị thương. Các nỗ lực phản công của Ukraine tại đây đã bị pháo binh Nga chặn đứng. Trên hướng Ugledar, cuộc tấn công của quân Nga vào Pavlovka bị chậm lại. Đặc biệt, chỉ huy Tiểu đoàn Sparta Khodakovsky đã cảnh báo về sự thành công của các mũi tấn công một ngày trước đó; cảnh báo họ không nên vội vàng vui mừng vì chiếm được ngôi làng này. Trong khi các trận chiến đang diễn ra và các khu vực liên tục chuyển chủ từ tay quân Nga sang Ukraine và ngược lại. Quân Ukraine chống cự kiên cường, điều này được giúp đỡ bởi việc Quân đội Ukraine tăng viện vào phía bắc làng Pavlovka. Gần Novomikhailovka, quân Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại các vị trí đã mất vào tuần trước, nhưng các đơn vị bộ binh cơ giới Nga phòng ngự tại đây đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép và buộc đối phương phải rút lui vào sâu trong làng. Pháo binh quân Nga cũng hoạt động tích cực, tấn công các cứ điểm của quân Ukraine, các mục tiêu trên các cánh đồng xung quanh Ugledar và trong chính thành phố Ugledar. Hiện quân Ukraine đang tích cực hoạt động dọc theo đường cao tốc Ugledar-Marinka và các vị trí trên cánh đồng phía đông trang trại Pobeda. Tại khu vực Svatovo và Kremennaya, Quân đội Ukraine ngày hôm qua đã tập trung một mũi tấn công khá lớn, lực lượng lên đến một tiểu đoàn, được tăng cường xe bọc thép và xe tăng và tiến hành cuộc tấn công từ Torskoy và Yampolovka. Với tốc độ tiến công cao, mũi tấn công của quân Ukraine đã vượt qua được các đợt pháo kích và bước vào trận đấu súng với hàng phòng ngự của quân Nga. Bộ binh Nga đã chống trả một cách khó khăn trước lực lượng vượt trội của quân Ukraine; Tuy nhiên dưới sự yểm trợ của pháo binh và trực thăng vũ trang, cuộc đột phá của Quân đội Ukraine thất bại và quân Ukraine phải rút lui về vị trí ban đầu, bị tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và trang thiết bị. Như vậy quân đội Nga tại đây đã tạo ra một thế trận phòng thủ vững chắc. Những nỗ lực tấn công của Quân đội Ukraine cũng mang lại một số thành công. Trong khu vực Kupyansky, các đơn vị của Lữ đoàn 14 Ukraine đang chuẩn bị cho một nỗ lực mới, nhằm tấn công các cứ điểm của Quân đội Nga tại làng Yagodnoye. Có thông tin cho rằng, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới 14 của Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở khu vực Tavolzhansky. Để củng cố lực lượng tấn công, họ đã triển khai quân tiếp viện qua một cầu phao ở khu vực Dvurechnaya và thuyền vượt sông ở Masyutovka. Tại Donbass, Quân đội Nga đã tăng cường trinh sát phát hiện sự di chuyển lực lượng của Quân đội Ukraine; quân Nga đã phát hiện quân Ukraine trú quân tại làng làngTerny và Kirovsk và tổ chức pháo kích, loại khỏi vòng chiến đấu 200 dân quân, hơn 120 người bị thương, phá hủy 4 xe tăng, 9 xe bọc thép và 8 ô-tô.

