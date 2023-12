Mặt trận Bakhmut, chiến quả mùa hè của Ukraine nhanh chóng tan vỡ

Cuối tháng 11, quân Nga bất ngờ mở đợt phản công quy mô lớn ở phía bắc và phía nam Bakhmut, đến sáng 5/12, phần lớn diện tích mà quân Ukraine đã tốn công để chiếm lại trong cuộc phản công mùa hè vừa qua, lại một lần nữa bị Quân đội Nga tràn ngập. Thành phố Bakhmut đã bị Quân đội Nga tràn ngập hoàn toàn ngay từ ngày 20/5. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky (đứng giữa trong ảnh) luôn bị ám ảnh bởi Bakhmut và quyết tâm chiếm lại bằng mọi giá, bất chấp can ngăn từ những cố vấn quân sự NATO. Vì vậy, trong khi Quân đội Ukraine phát động “cuộc phản công lớn” ở khu vực Zaporizhia và nam Donetsk, họ cũng mở cuộc tấn công quyết liệt vào các vị trí ở sườn phía bắc và phía nam Bakhmut, đặc biệt là Klishchiivka ở sườn phía nam, khu vực Odradivka ở phía đông và hướng sườn phía Bắc đã trở thành tâm điểm giành giật khốc liệt giữa hai bên. Tuy nhiên, điều mà Quân đội Ukraine không ngờ tới là cuộc phản công ở Bakhmut bắt đầu từ đầu tháng 5 cuối cùng lại biến thành một “cối xay thịt” mới; không chỉ có hơn 30 lữ đoàn Ukraine chiến đấu tại đây, mà ngay cả những binh đoàn đầu tiên như Lữ đoàn xung kích Azov số 3, đã phải tổ chức một số đợt bổ sung quân. Cuối cùng, sau gần 5 tháng chiến tranh tiêu hao, quân Ukraine chỉ giành được thắng lợi khi chiếm được làng Klishchiivka và vùng điểm cao lân cận. Có thể nói, làng Klishchiivka cách Bakhmut 7 km đã trở thành chướng ngại vật rất lớn, không thể vượt qua đối với Quân đội Ukraine. Điều bất ngờ hơn nữa là ngay sau khi chiến dịch Avadiivka phát triển thuận lợi, cuộc phản công của Nga ở Bakhmut được tăng cường; không chỉ chiếm lại nhiều vị trí của quân Ukraine mà còn tràn ngập được nhiều trận địa quan trọng của Ukraine tại Bakhmut từ cánh bắc và nam. Theo thông tin chiến trường Ukraine do trang American War Research công bố, quân Nga đã phát động cuộc tấn công vào làng Khromovo, phía tây Bakhmut vào ngày 27/11, chiếm hoàn toàn vào ngày 29/11. Mặc dù diện tích của làng Khromovo chỉ có 0,25 km2 và dân số trước chiến tranh chỉ hơn 1.000 người, nhưng làng này là một tiền đồn quan trọng để bảo vệ Chasov Yar và Ivanivske. Trong đó Chasov Yar là căn cứ tiếp tế quan trọng hỗ trợ hoạt động của Quân đội Ukraine ở Bakhmut, và là cốt lõi của hệ thống phòng thủ Ukraine trên mặt trận Donetsk. Vì vậy, cái được và mất của tiền đồn Khromovo không chỉ liên quan đến sự an toàn của Chasov Yar, mà còn có tác động rất lớn đến toàn bộ phương hướng hoạt động của Bakhmut. Việc Nga chiếm được vị trí tiền đồn có ý nghĩa chiến thuật quan trọng như Khromovo trong vòng ba ngày, đã gây sốc cho lãnh đạo Ukraine. Tất nhiên, nguyên nhân đằng sau “điều kỳ diệu” này là Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa lực cực mạnh vào Quân đội Ukraine đóng tại Khromovo. Theo thông tin từ phía Nga, Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng các hoạt động phản pháo và chế áp thành công pháo binh Ukraine ở Khromovo. Sau đó, pháo binh Nga bắt đầu tiến hành "dọn dẹp mục tiêu" các công sự và vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine trong khu dân cư Khromove. Đồng thời, UAV cảm tử và tên lửa hành trình của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các khu vực ẩn náu và hầm ngầm của Quân đội Ukraine. Sau khi phá hủy hầu hết các tòa nhà ở Khromove và trấn áp Quân đội Ukraine trong các hầm ngầm dưới lòng đất, để không lộ mặt thì lực lượng mặt đất của Nga bắt đầu hành động. Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù độc lập số 11, cùng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMD-2 tiến vào Khromovo từ nhiều hướng, để quét sạch số quân Ukraine còn sót lại. Sau khi chiếm thành công Khromove, cục diện chiến trường của quân Nga và Ukraine ở Bakhmut hoàn toàn đảo ngược, ba mặt trận được thiết lập để tấn công quân Ukraine cùng một lúc. Ở hướng Tây Nam, quân Nga tổ chức phản công dọc tuyến Klishchiivka-Andrivka-Kurdyumivka; ở hướng Tây, quân Nga tổ chức phản công dọc tuyến Bohdanivka-Khromove; ở phía tây bắc, Quân đội Nga đang mở cuộc tấn công dọc theo phòng tuyến Dubovo-Vasylivka. Và theo tình hình chiến trường hiện tại, quân Nga tại Khromove đang có những bước tiến tốt; vào ngày 1/12, quân Nga thiết lập các vị trí tiền phương ở ven làng phía bắc và phía đông Bohdanivka. Đồng thời quân Nga cũng đang phát động các cuộc tấn công vào đường cao tốc T-0504 và O-0506 nằm ở phía bắc và phía nam Khromove. Ở phía tây bắc, Quân đội Nga cũng tấn công phía ngoài của khu dân cư nhỏ Hryhorivka. Mặc dù vậy, các thông tin về trận đánh của Quân đội Ukraine ở đây vẫn tiếp tục khẳng định rằng, cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi ở Hryholivka. Nhưng câu hỏi đặt ra là Quân đội Ukraine đã phải tập trung bao nhiêu lực lượng, để giữ khu dân cư nhỏ bé này? Suy cho cùng, Quân đội Ukraine hiện đang ở trong giai đoạn khó khăn với quân số và vũ khí không đủ. Mặt khác, Quân đội Nga không chỉ có lợi thế tuyệt đối về sức mạnh, vũ khí mà còn thuận lợi trong việc “tác chiến bên trong”; khi có thể bình tĩnh triển khai quân trên nhiều mặt trận, nhưng vẫn tập trung được lực lượng ở khu vực Bakhmut. Theo thông tin hiện tại, Quân đội Nga tham gia trận đánh ở Bakhmut bao gồm Lữ đoàn Luhansk số 2, 3; Sư đoàn dù 98, Sư đoàn dù 106, Lữ đoàn dù độc lập số 11 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200, cùng một số đơn vị binh chủng bảo đảm khác. Ngay cả một số lực lượng đặc biệt của Nga đang chiến đấu ở các hướng chiến trường khác cũng được tăng cường cho Bakhmut, như Tiểu đoàn tác chiến đặc biệt độc lập số 58 trực thuộc Tập đoàn quân số 1 Donetsk; Lực lượng đặc biệt Chechen "Akhmat" từng chiến đấu ở khu vực Marinka cũng được tăng cường đến đây để hỗ trợ. So với Quân đội Ukraine ở Bakhmut, Quân đội Nga không hơn về quân số, nhưng họ có lợi thế về nắm địa hình thuận lợi và đặc biệt là hỏa lực vượt trội. Vì vậy, sau gần nửa năm chống cự lại cuộc phản công của Ukraine, quân Nga vẫn đủ quân số và vũ khí để mở cuộc tấn công vào phía Ukraine vốn đã kiệt quệ. Lúc này, Quân đội Ukraine đang gặp khủng hoảng, có lẽ không nên tiếp tục chiến đấu với quân Nga xung quanh Bakhmut. Điều này sẽ không chỉ lãng phí lực lượng hiện đang rất hạn chế, mà còn khiến tiền đồn Chasov Yar bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu Chasov Yar không được giữ chắc, toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk có thể sụp đổ. Theo thông tin chiến trường mới nhất, các cụm quân "Miền Bắc", Lữ đoàn "Miền Đông V", Biệt đội Cossack "Yenisei" "Nevsky" của Quân đội Nga, đã xuất hiện xung quanh đường cao tốc Bakhmut- Chasov Yar. Nếu Quân đội Nga kiểm soát được đường cao tốc này, cánh cửa dẫn vào Kramatorsk sẽ “mở toang”.

