Mạo hiểm tấn công vào biên giới Nga, quân Ukraine chịu tổn thất lớn

Trong những ngày gần đây, nhằm chuyển hướng sự chú ý bất lợi khỏi các hoạt động chính trên chiến trường và gây ảnh hưởng đến chính trị Nga, khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3, Quân đội Ukraine đã mạo hiểm tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Theo trang Topwar của Nga đưa tin, những nỗ lực được chuẩn bị kỹ lưỡng của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (SBU) nhằm xâm nhập biên giới Nga, thực hiện tấn công vào khu vực Belgorod và Kursk trong bốn ngày (từ 12 đến 15/3), đều kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Mặc dù Kiev cho rằng, các cuộc tấn công trên vào lãnh thổ Nga là do những người Nga lưu vong ở Ukraine như "Quân đoàn tự do Nga", "Quân đoàn tình nguyện Nga" và "Tiểu đoàn Siberia"; tuy nhiên các đơn vị này đều được trang bị vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, pháo phản lực phóng loạt… Nhưng theo các chuyên gia phân tích độc lập, những đơn vị của Ukraine tổ chức tấn công vào lãnh thổ Nga vừa qua, không thực sự quá mạnh. Đơn vị lớn nhất chỉ có vài trăm quân, còn đại đội thiếu dưới 100 quân và phần lớn là những tốp bộ binh nhỏ. Các Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công biên giới Nga lần này đã phát động các cuộc tấn công ít nhất trên 5 điểm và tiếp tục trong nhiều ngày. Nhìn vào vũ khí trang bị, có thể nói đây là quân Ukraine chính quy, chứ không phải là những người Nga lưu vong. Trên thực tế, những cuộc đột kích như vậy vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên xảy ra vào tháng 3/2023. Đặc biệt là sau khi Bakhmut thất thủ vào tháng 5/2023, thì đã có một làn sóng lớn tấn công vào lãnh thổ Nga, dưới mác là những người Nga lưu vong. Mặc dù lực lượng Ukraine xâm nhập đã bị quân Nga đánh bật trở lại về Ukraine ngay thời điểm đó, nhưng do sự kiểm soát biên giới yếu kém ở Nga, lực lượng xâm nhập Ukraine vẫn ở lại các ngôi làng địa phương của Nga trong ít nhất là vài ngày, cắm cờ và quay video đưa lên mạng Internet. Tuy nhiên, hoạt động mạo hiểm xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine vẫn chưa dừng lại. Với những cuộc tấn công thực sự mang tính tự sát này, Kiev đã không đạt được các mục tiêu chính của mình, đó là gây bất ổn trong dư luận nước Nga vào đêm trước và ngày đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Nga. Mọi hoạt động xâm nhập của phía Ukraine đã bị Nga phát hiện và dập tắt từ trong quá trình tập kết lực lượng; khiến quân số, vũ khí, trang bị bị tổn thất nặng, trước khi hoạt động xâm nhập được tiến hành. Điều này đã biến cuộc đột kích ban đầu của phía Ukraine thành một cuộc hành quân tấn công, vì quân Nga ở phía đối diện đã chuẩn bị sẵn sàng, nên hoạt động tác chiến của quân Ukraine chắc chắn sẽ không diễn ra suôn sẻ. Kết quả là vào ngày 12/3, mặc dù Quân đội Ukraine đã tiến hành tấn công cùng lúc theo 5 mũi, nhưng không mũi nào trong số đó thành công. Để tuyên truyền, họ phải chụp ảnh tại một ngôi làng bên biên giới Ukraine. Nhưng thật trùng hợp, ngôi nhà họ chụp lại chính là nơi Quân đội Nga đi qua khi tấn công Ukraine vào năm 2022. Trong cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga vừa qua, Quân đội Ukraine đã mất nhiều xe tăng ở các trạm kiểm soát biên giới và những nơi khác. Để có được tài liệu tuyên truyền chất lượng, nên Quân đội Nga đã gửi rất nhiều hình ảnh về thất bại của quân Ukraine. Chưa cam chịu thất bại, trong ngày 13 và 14/3, quân Ukraine vẫn tấn công khu vực có giá trị nhất gần Kozinka thuộc vùng Belgorod (làng Spodayushino), khi họ tiếp tục tập trung lực lượng và vũ khí vào đây. Ngày 14/3, thậm chí Quân đội Ukraine mạo hiểm sử dụng trực thăng để thực hiện các hoạt động tấn công đường không ở độ cao cực thấp; cùng lúc đó, một số lượng lớn trang thiết bị của Quân đội Ukraine và bộ binh đã thực sự vượt qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Trong video được quay từ UAV của Nga, một mũi quân nhỏ Ukraine sau khi vượt qua một con mương có nước, băng qua cánh đồng và tiến vào sân của một trong những ngôi nhà riêng. Ngay lập tức quân Ukraine phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo 152 mm Msta-B của nhóm quân "phương Tây" Quân đội Nga. Theo báo cáo chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm đó cho biết, Quân đội Ukraine đã mất 5 xe tăng và 4 xe bọc thép tại đây; trong đó đáng chú ý là 3 xe công binh phá chướng ngại vật UR-77 có giá trị và 3 xe bọc thép công binh. Theo hình ảnh cụ thể của Nga công bố cho thấy trang bị một đại đội xe bọc thép và một đại đội công binh Ukraine đã bị phá hủy gần đường biên giới. Về tổn thất của lính bộ binh Ukraine, thậm chí còn lớn hơn, lên tới 195 quân. Trong đoạn phim được quay bằng UAV trinh sát của Nga, một lượng lớn quân Ukraine bị tấn công tập trung chỉ cách biên giới vài trăm mét, binh sĩ chết và bị thương nằm rải rác trên mặt đất. Hơn nữa, những lính bộ binh Ukraine này đều đeo thắt lưng màu vàng, nên rất dễ bị nhận dạng dưới ống kính máy quay của UAV. Cảnh tượng tấn công tập trung kiểu tự sát tập thể như vậy, thực tế rất hiếm thấy trên chiến trường chính, có thể thấy lần này quân Ukraine đã nhận được lệnh liều chết, phải lao về phía lãnh thổ Nga và chiếm một khu làng để cắm cờ, nhằm tuyên tuyền. Nhưng quân Nga hiển nhiên không muốn để phía Ukraine dễ dàng đạt được nguyện vọng, khi hỏa lực tấn công của họ khá mạnh. Đối với những người còn sống sót, một UAV tấn công sẽ ngay lập tức xuất hiện, nó trông giống như Lancet. Sau đó, không có người lính Ukraine nào đứng dậy khỏi mặt đất. Đồng thời, quân Nga không chỉ có hỏa lực tầm xa, mà còn có bộ binh chiến đấu ở gần đó. Tuy nhiên giống như trên chiến trường Ukraine, bộ binh Nga nhìn chung không đánh cận chiến, mà sau khi hỏa lực của họ “làm mềm” chiến trường, họ đưa một số lượng nhỏ quân tinh nhuệ, chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Do một số lượng lớn xác binh lính và rất nhiều vũ khí trang bị của Quân đội Ukraine còn bị bỏ lại ở khu vực giáp phía biên giới Nga, nên người ta dự tính rằng, Quân đội Ukraine chưa bỏ cuộc, mà sẽ tiến tục tiến hành một cuộc tấn công trong tương lai (Nguồn ảnh: Topwar, Sina, CNN). Đoạn phim tiêu diệt quân Ukraine đang cố đột nhập vào vùng Belgorod của Nga ngày 12-15/3. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

