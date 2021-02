Lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc có đáng vị trí thứ ba?

Lục quân Trung Quốc là lực lượng quan trọng và chiếm thành phần lớn nhất của quân đội Trung Quốc (PLA) với nhiều trăm ngàn lính cùng với đó là vô số phương tiện các loại đang được tích cực lột xác một cách vô cùng hiện đại. Người Trung Quốc đang muốn hướng đến một quân đội siêu cường có năng lực hàng đầu trên thế giới và tích cực chuyển mình trong suốt thời gian qua. Trong đó, lực lượng mặt đất của Quân đội Trung Quốc đang duy trì hơn 4.000 xe tăng chiến đấu các loại được biên chế cho các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân. Có thể kể đến những chủng loại như sau: Type-59, Type-88, Type-96, Type-99 và Type-15. Type-59 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do Trung Quốc sản xuất theo dây chuyền công nghệ chuyển giao từ Liên Xô trong thời điểm mà cả hai nước vẫn còn quan hệ mặn nồng cuối những năm 1950. Đây thực chất là phiên bản T-54 của Trung Quốc. Type-59 chính thức được đưa vào phục vụ trong biên chế Lục quân Trung Quốc từ những năm 1960 và vẫn còn hoạt động cho tới nay. Một lượng nhỏ vẫn còn sử dụng là phiên bản nguyên mẫu ban đầu trong khi đó phần lớn đã được nâng cấp lên phiên bản Type-59D. Dẫu vậy, họ cũng đang tích cực loại biên thay thế dòng Type-59 bằng các dòng xe tăng mới hơn. Mặc dù hiện đại hơn Type-59 với việc được thiết kế chế tạo trong thập niên 1980 tuy nhiên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Type-88 không có gì quá nổi bật. Cơ bản vẫn chỉ là thiết kế dựa trên Type-59 với việc phóng to ra và sử dụng pháo chính mạnh mẽ hơn. Do đó, chỉ có số lượng nhỏ khoảng vài trăm chiếc còn phục vụ trong quân đội nước này. Chiếm số lượng đông đảo nhất và là xương sống chủ lực của lực lượng xe tăng Trung Quốc đó chính là hơn 1.000 chiếc Type-96 và Type-96A. Đây là xe tăng được đánh giá là ngang với dòng T-72B/B3 của Liên Xô và Nga. Thậm chí, ở phiên bản Type-96B còn có nhiều phần nhỉnh hơn cả T-72B3. Xe dùng pháo chính 125mm nòng trơn có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Có trọng lượng chỉ hơn 40 tấn và được trang bị giáp phản ứng nổ ERA cho phép bảo vệ xe tốt trước các loại hỏa lực đối phương. Hiện dòng xe này vẫn tiếp tục sản xuất cho nhiệm vụ thay thế những chiếc Type-59 và Type-88 cũ trong các đơn vị. Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất hiện nay của Lục quân Trung Quốc là Type-99 và Type-99A. Dòng xe tăng thế hệ 3+ này được trang bị những công nghệ hiện đại số 1 hiện nay của ngành công nghiệp xe tăng Trung Quốc. Type-99/99A dù là xe tăng chiến đấu mạnh nhất Trung Quốc nhưng lại có một nhược điểm là nặng trên 50 tấn, do đó không được biên chế cho các đơn vị xe tăng ở miền Nam và miền Tây do có địa hình đồi núi khó di chuyển. Thay vào đó, nó được trang bị cho những đơn vị xe tăng chủ lực quan trọng nhất với nhiệm vụ bảo vệ thủ đô cũng như làm nắm đấm thép Cuối cùng đó là dòng xe tăng hạng nhẹ Type-15 chuyên dùng cho chiến đấu vùng sơn cước. Xe sử dụng pháo nòng xoắn 105mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, có trọng lượng nhẹ chỉ hơn 30 tấn, động cơ mạnh mẽ cho phép việt dã tốt trên nhiều địa hình hiểm trở. Hiện đang có khoảng hơn 200 chiếc loại này đã gia nhập biên chế. Nhìn chung, lực lượng xe tăng Trung Quốc hiện đang duy trì hơn 4.000 xe tăng là lực lượng quân sự có nhiều xe tăng nhất trong biên chế trên thế giới hiện nay, vượt cả Nga với khoảng 3.000 chiếc và Mỹ với hơn 2.000 chiếc. Dẫu vậy, do Nga và Mỹ phần lớn trong thành phần xe tăng đều là những xe tăng T-72/80/90 cũng như M1/M1A1/M1A2 thuộc thế hệ thứ 3 và 3+. Trong khi đó Trung Quốc vẫn còn duy trì gần phân nửa số xe là Type-59 và Type-88 thế hệ 1 và 2. Do đó, Trung Quốc vẫn phải chịu xếp thứ 3 về lực lượng xe tăng trên thế giới về sức mạnh sau Nga và Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

