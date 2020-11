Lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga - Mỹ đều thua kém Trung Quốc?

Theo tin Forbes, số lượng máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ đang suy giảm nghiêm trọng, do những máy bay cũ bị tai nạn, đã dần hết niên hạn sử dụng, nên phải loại biên; trong khi đó, Mỹ từ lâu không sản xuất được chiếc máy bay ném bom mới nào. Ảnh: Máy bay ném bom B-B-21 của Không quân Mỹ - Nguồn: Không quân Mỹ. Ở chiều ngược lại, đối thủ mới nổi của Không quân Mỹ là Không quân Trung Quốc thì đang tăng nhanh lực lượng máy bay ném bom chiến lược; việc này có thể gây áp lực lên các ưu tiên ngân sách của Không quân Mỹ, khi muốn giành. Ảnh: Máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc - Nguồn: Sina Hiện nay trên thế giới chỉ có ba quốc gia còn duy trì lực lượng máy bay ném bom chiến lược đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Không quân Nga hiện có 135 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, Tu-95 và Tu-160. Không quân Mỹ có 156 chiếc B-1, B-2 và B-52. Ảnh: Máy bay ném bom Tu-160 của Không quân chiến lược Nga - Nguồn: Topwar Trong khi đó, phi đội máy bay ném bom chiến lược của Không quân Trung Quốc lớn hơn nhiều, và trong số ba quốc gia sở hữu máy bay ném bom chiến lược, hiện chỉ có Trung Quốc đang chế tạo thêm máy bay ném bom mới. Ảnh: Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Đúng là Nga đang có kế hoạch chế tạo thêm nhiều máy bay ném bom mới và Không quân Mỹ sắp bắt đầu mua máy bay ném bom tàng hình B-21. Nhưng lợi thế lại thuộc về Trung Quốc, khi nước này là nước duy nhất có dây chuyền đang sản xuất máy bay ném bom chiến lược mới. Ảnh: Máy bay tàng hình B-21 của Mỹ đang phát triển - Nguồn: Không quân Mỹ. Theo thống kê của nhà phân tích quân sự cao cấp về máy bay ném bom chiến lược Thomas Shugart của Mỹ, chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, Không quân Trung Quốc đã bổ sung thêm khoảng 36 máy bay ném bom H-6; những máy bay này phần lớn là loại máy bay được chế tạo mới. Ảnh: Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Máy bay ném bom H-6 là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom hai động cơ Tu-16 của Liên Xô, được phát triển vào thập niên 1950. Tuy nhiên Trung Quốc đã có nhiều cải tiến quan trọng, như nâng cấp về động cơ, hệ thống điện tử hàng không, giúp máy bay có tải trọng lớn hơn, tầm bay xa hơn và có thể mang được nhiều loại vũ khí mới. Ảnh: Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Lực lượng máy bay ném bom Trung Quốc hiện có một số mẫu cải tiến của H-6 bao gồm, H-6J có thể mang tên lửa phòng không, H-6K mang tên lửa hành trình đối đất và mới nhất là H-6N. Phiên bản H-6N có thể tiếp nhiên liệu trên không và có thể mang một loại tên lửa siêu thanh mới. Ảnh: Máy bay ném bom H-6N của Trung Quốc - Nguồn: Sina Công bằng mà nói, H-6 là loại máy bay ném bom có kích thước nhỏ hơn và lạc hậu hơn so với các máy bay ném bom đang trong biên chế Không quân Mỹ. Hầu hết các H-6 đều thiếu hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, vì vậy tầm hoạt động của chúng bị hạn chế nghiêm trọng. Ảnh: Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Trong khi đó tất cả các loại máy bay ném bom chiến lược của Nga và Mỹ đều có cơ cấu tiếp dầu trên không, nên khả năng mang tải cũng như tầm hoạt động của các loại máy bay ném bom chiến lược của Nga và Mỹ có tầm xa hạt nhân nhiều máy bay ném bom Trung Quốc. Ảnh: Máy bay ném bom B-21 của Không quân Mỹ - Nguồn: Không quân Mỹ. Về khả năng mang vũ khí, các loại máy bay ném bom chiến lược của Nga hay Mỹ đều có khả năng mang tải trọng vũ khí cực lớn, máy bay ném bom B-52 của Mỹ có khả năng mang tối đa 33 tấn vũ khí các loại; trong khi đó máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc chỉ có thể mang tối đa 9 tấn vũ khí, tương đương với máy bay chiến thuật F-15 của Mỹ. Ảnh: Máy bay ném bom B-52 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Mặt khác H-6 là loại máy bay ném bom không tàng hình, nên không thể so sánh với máy bay ném bom tàng hình B-2 và B-21 của Mỹ. Nhưng dù sao, máy bay ném bom H-6 vẫn đại diện cho lực lượng không kích tầm xa lớn thứ ba thế giới. Ảnh: Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Không quân Mỹ từ lâu đã lên kế hoạch trang bị ít nhất 100 máy bay ném bom tàng hình B-21, sẽ phục vụ cùng với 74 máy bay ném bom B-52 nâng cấp. Nhưng thời điểm hiện tại, lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đang bị thu hẹp; vừa qua Không quân Mỹ có kế hoạch cho loại biên 17 máy bay ném bom B-1B vào năm 2021. Ảnh: Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ - Nguồn: Không quân Mỹ. Để đối phó với việc Không quân Trung Quốc bổ sung hàng chục chiếc H-6 mới, Không quân Mỹ đã đề xuất mua hơn 100 máy bay ném bom B-21. Nếu Không quân Mỹ muốn duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu, họ sẽ cần ít nhất 160 máy bay ném bom tàng hình mới. Ảnh: Máy bay ném bom B-21 sẽ là lực lượng chủ lực của Không quân chiến lược Mỹ - Nguồn: Không quân Mỹ. Video Máy bay ném bom Tu-160, con át chủ bài của Không quân Nga - Nguồn: Báo Nghệ An

