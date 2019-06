Loạt ảnh hoành tráng về triển lãm hàng không lớn nhất châu Âu

Triển lãm hàng không quốc tế thường niên này được tổ chức lần đầu tiên vào năm ... 1909 - nghĩa là từ 110 năm về trước. Như thường lệ, Paris Air Show luôn là nơi các hãng hàng không và chế tạo máy bay hàng đầu thế giới giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình. Nguồn ảnh: BI. Máy bay không người lái của hãng hàng không Airbus đến từ châu Âu - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng này là Boeing hiện tại đang gặp khủng hoảng tai tiếng do các tai nạn liên quan đến chiếc Boeing 737 Max. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng yểm trợ chiến trường đa chức năng H145 cũng do Airbus sản xuất xuất hiện tại Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Airbus thậm chí còn mang đến đây loại taxi bay độc đáo do hãng này vừa chế tạo thử nghiệm thành công. Nguồn ảnh: BI. Tập đoàn Hàng không Thành Đô của Trung Quốc xuất hiện ở triển lãm hàng không Paris cùng chiến đấu cơ JF-17. Nguồn ảnh: BI. Pháp - nước chủ nhà xuất hiện ở triển lãm này với tiêm kích Rafale - dòng tiêm kích đắt đỏ và... ế khách dù đã được Pháp quảng cáo, rao bán liên tục. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng Eurocopter Tiger của Lục quân Pháp thực hiện màn biểu diễn trên không tại triển lãm Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Máy bay chạy bằng điện do công ty Eviation's Alice của Israel lần đầu tiên được ra mắt công chúng tại triển lãm lần này, có thể thấy phía sau chiếc máy bay chạy bằng điện này là những mô hình tên lửa tỷ lệ 1:1 cũng xuất hiện. Nguồn ảnh: BI. Gian hàng của hãng sản xuất máy bay Nga luôn nổi bật với màu sắc đỏ trắng chủ đạo và dàn múa phụ hoạ bốc lửa. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng Ansat trình diễn màn bay thử nghiệm ngay tại triển lãm hàng không Paris. Nguồn ảnh: BI. Beriev Be 200 ES của Nga có màn xuất hiện cực kỳ hoành tráng ở Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Máy bay chở khách Airbus A350 1000 trình diễn màn cơ động ở tốc độ cao không khác gì máy bay tiêm kích phản lực. Nguồn ảnh: BI. Loại máy bay ba động cơ mang tên Dassault Falcon 8X xuất hiện tại triển lãm hàng không Paris. Nguồn ảnh: BI. Đội bay biểu diễn lâu đời nhất thế giới của Pháp trình diễn màn "vẽ quốc kỳ" huyền thoại của lực lượng này trên bầu trời Paris trong khuôn khổ Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Các nước châu Âu cũng lần đầu lộ diện các loại máy bay tàng hình thế hệ năm hiện đang được hoàn thiện. Nguồn ảnh: BI. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tự tin mang tới Paris Airshow mô hình tỷ lệ 1:1 của loại máy bay tàng hình thế hệ năm mà nước này đang hoàn thiện để thay thế cho F-35 trong trường hợp Mỹ "bùng kèo". Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Bài bay trình diễn của đội bay Những Kỵ Sĩ Nga tại triển lãm hàng không quốc tế.

Triển lãm hàng không quốc tế thường niên này được tổ chức lần đầu tiên vào năm ... 1909 - nghĩa là từ 110 năm về trước. Như thường lệ, Paris Air Show luôn là nơi các hãng hàng không và chế tạo máy bay hàng đầu thế giới giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình. Nguồn ảnh: BI. Máy bay không người lái của hãng hàng không Airbus đến từ châu Âu - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng này là Boeing hiện tại đang gặp khủng hoảng tai tiếng do các tai nạn liên quan đến chiếc Boeing 737 Max. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng yểm trợ chiến trường đa chức năng H145 cũng do Airbus sản xuất xuất hiện tại Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Airbus thậm chí còn mang đến đây loại taxi bay độc đáo do hãng này vừa chế tạo thử nghiệm thành công. Nguồn ảnh: BI. Tập đoàn Hàng không Thành Đô của Trung Quốc xuất hiện ở triển lãm hàng không Paris cùng chiến đấu cơ JF-17. Nguồn ảnh: BI. Pháp - nước chủ nhà xuất hiện ở triển lãm này với tiêm kích Rafale - dòng tiêm kích đắt đỏ và... ế khách dù đã được Pháp quảng cáo, rao bán liên tục. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng Eurocopter Tiger của Lục quân Pháp thực hiện màn biểu diễn trên không tại triển lãm Paris Airshow . Nguồn ảnh: BI. Máy bay chạy bằng điện do công ty Eviation's Alice của Israel lần đầu tiên được ra mắt công chúng tại triển lãm lần này, có thể thấy phía sau chiếc máy bay chạy bằng điện này là những mô hình tên lửa tỷ lệ 1:1 cũng xuất hiện. Nguồn ảnh: BI. Gian hàng của hãng sản xuất máy bay Nga luôn nổi bật với màu sắc đỏ trắng chủ đạo và dàn múa phụ hoạ bốc lửa. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng Ansat trình diễn màn bay thử nghiệm ngay tại triển lãm hàng không Paris. Nguồn ảnh: BI. Beriev Be 200 ES của Nga có màn xuất hiện cực kỳ hoành tráng ở Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Máy bay chở khách Airbus A350 1000 trình diễn màn cơ động ở tốc độ cao không khác gì máy bay tiêm kích phản lực. Nguồn ảnh: BI. Loại máy bay ba động cơ mang tên Dassault Falcon 8X xuất hiện tại triển lãm hàng không Paris. Nguồn ảnh: BI. Đội bay biểu diễn lâu đời nhất thế giới của Pháp trình diễn màn "vẽ quốc kỳ" huyền thoại của lực lượng này trên bầu trời Paris trong khuôn khổ Paris Airshow. Nguồn ảnh: BI. Các nước châu Âu cũng lần đầu lộ diện các loại máy bay tàng hình thế hệ năm hiện đang được hoàn thiện. Nguồn ảnh: BI. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tự tin mang tới Paris Airshow mô hình tỷ lệ 1:1 của loại máy bay tàng hình thế hệ năm mà nước này đang hoàn thiện để thay thế cho F-35 trong trường hợp Mỹ "bùng kèo". Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Bài bay trình diễn của đội bay Những Kỵ Sĩ Nga tại triển lãm hàng không quốc tế.