Trong một thông tin đặc biệt ngày 1/6, tờ Washington Post tập trung vào việc thiếu huấn luyện cho binh lính được huy động của Quân đội Ukraine. Thông tin chỉ ra rằng, khi Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ và đang cần tuyển dụng gấp hàng chục nghìn người. Tuy nhiên, các chỉ huy chiến trường Ukraine cho biết những người lính nghĩa vụ của Ukraine, đều chưa được đào tạo bài bản; một số thậm chí không thể bắn súng, chứ chưa nói việc hiểu biết về chiến thuật và chất lượng tổng thể của họ rất đáng lo ngại. Tờ Washington Post chỉ ra rằng, do không được huấn luyện đầy đủ, những người lính Ukraine cần phải học các kỹ năng chiến đấu cơ bản tại chỗ sau khi đến chiến trường, chẳng hạn như cách bắn súng và ném lựu đạn. Các chỉ huy Ukraine phàn nàn rằng, một khi quân Nga đột phá được vị trí, số phận của những tân binh này chỉ có thể là “cái chết”. Báo cáo lần đầu tiên tập trung vào khu vực Chasov Yar. Vào ngày 20/4 năm nay, Tổng thống Zelensky đã thị sát trụ sở Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 41 của Quân đội Ukraine ở Chasov Yar, một tiểu đoàn trưởng của Lữ đoàn 41 đã phàn nàn với ông Zelensky về chất lượng của tân binh. Còn Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 93, đơn vị cũng chiến đấu ở Chasov Yar, ký hiệu là Schmidt, phàn nàn rằng “một số tân binh của đơn vị thậm chí còn không biết cách tháo và lắp súng tiểu liên AK-74”. Còn một tiểu đoàn trưởng của đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới ở hậu phương Ukraine cho biết, nhiều tân binh chỉ được huấn luyện thời gian một tuần và chưa được trải qua kiểm tra bắn đạn thật, đã phải tăng cường cho khu vực Chasov Yar, nơi đang gặp khó khăn. Việc phản công của Ukraine chỉ bắt đầu sau khi quân tăng viện đến tiền tuyến. Tuy nhiên, do cuộc chiến tiêu hao vẫn tiếp diễn, nên hậu phương của Ukraine bắt đầu thiếu đạn. Các sĩ quan phụ trách huấn luyện tuyến sau nói với tờ The Washington Post rằng, trung tâm huấn luyện có rất ít đạn bộ binh của Liên Xô, vì nó được dành cho những đơn vị trên chiến trường. Điều này có nghĩa là tân binh Ukraine hầu như không có kinh nghiệm bắn đạn thật. Trung tâm huấn luyện chỉ có trung bình 20 viên đạn cho mỗi người, không ném lựu đạn và không có đạn súng phóng lựu, chứ đừng nói đến việc bắn đạn thật với các vũ khí hạng nặng như tăng hoặc pháo. Quan chức này tiếp tục phàn nàn rằng "chúng tôi không có hệ thống huấn luyện phù hợp", ông kêu gọi Ukraine cần các sĩ quan huấn luyện NATO, dạy các sĩ quan Ukraine, để rút ngắn thời gian huấn luyện cơ bản từ hai tháng xuống còn một tháng. Tờ Washington Post bình luận rằng, lý do chính khiến nhiều đàn ông Ukraine sợ phải nhập ngũ, là vì họ bị đưa đến các vị trí nguy hiểm ở chiến trường mà không được huấn luyện đầy đủ. Là một phần của nỗ lực tuyển dụng, Lữ đoàn Khartia của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã dán các bảng quảng cáo trên khắp đất nước, hứa hẹn sẽ có “60 ngày huấn luyện”. Khi quân số cạn kiệt và các đơn vị chiến đấu Ukraine tranh giành quân số ở ngay các trung tâm huấn luyện. Một sĩ quan ở trung tâm huấn luyện cho biết, một số lữ đoàn biệt kích còn cử nhân viên quân lực đến sống gần các trung tâm huấn luyện gần như toàn thời gian, để giành lấy những người trẻ nhất, khỏe mạnh nhất và có động lực nhất. Còn một số nhân viên quân lực của các đơn vị chiến đấu cho biết, mục đích của anh là giao tiếp với binh lính để tìm hiểu xem ai sẵn sàng chiến đấu hơn, ai bị ép tuyển mộ và ai có thể từ chối mệnh lệnh trên chiến trường. Bởi vì hầu hết người Ukraine tình nguyện gia nhập quân đội đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong hai năm qua. Còn những người bị ép buộc nhập ngũ thường có xu hướng miễn cưỡng làm điều đó. Các quan chức quân sự cho biết, mặc dù một số tân binh đã trên 50 tuổi và có vấn đề về đầu gối và lưng, nhưng họ được cơ quan tuyển dụng Ukraine cho là "có sức khỏe tốt" và vẫn được nhiều lữ đoàn chiến đấu yêu cầu đưa đi, vì họ đang thiếu quân số trầm trọng. Tờ Washington Post bình luận rằng, do Quân đội Ukraine thiếu quân số trầm trọng và đang rút lui đều đặn, nên họ đã không thể cung cấp cho binh lính được huấn luyện cơ bản đầy đủ. Vấn đề này nêu bật tình hình nghiêm trọng, mà Kiev phải đối mặt hơn hai năm sau cuộc xung đột với Nga. Để tăng số lượng binh sĩ ở tiền tuyến, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine đang điều quân từ khắp đất nước ra tiền tuyến, vì một số lữ đoàn ở tiền tuyến đã đã không nhận được bổ sung quân số trong nhiều tháng nay. Một người lính Ukraine có ký hiệu là Val đang đứng gác trên một cây cầu ở miền nam Odessa, công việc mà anh ấy đã làm hàng ngày kể từ khi nhập ngũ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sau đó chỉ huy đơn vị điều anh ra chiến trường. Vào ngày 30/4, Val được thông báo rằng anh sẽ được điều động đến Lữ đoàn 93 trong vòng 24 giờ và được triển khai đến khu vực phía đông Donetsk. Anh ấy thậm chí còn không có thời gian để đóng gói đồ đạc, một số món đồ phải được chuyển đi sau đó. Một đơn vị trinh sát của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 42 mới đây đã được điều động đến khu vực đông bắc Kharkov để chống lại đợt tấn công mới của Nga. Đối với đơn vị này, nhiều trinh sát viên vẫn đang huấn luyện ở hậu phương và chỉ có hai tuần để chuẩn bị trước khi được cử ra tiền tuyến làm nhiệm vụ trinh sát. Một người lính trong đơn vị có biệt hiệu "Chirva" của đơn vị trinh sát trên phàn nàn: "Nội dung dạy ở trung tâm huấn luyện Ukraine hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có hai tuần huấn luyện và tân binh chưa thể tiếp thu và mọi thứ họ đều được học ở chiến trường". Tổng thống Zelensky đã ký hai đạo luật vào ngày 18/5, cho phép tù nhân gia nhập quân đội và áp dụng mức phạt khổng lồ đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Luật động viên gây tranh cãi này có hiệu lực từ ngày 19/5. Ukraine mới đây đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và sắp tới là 20; đồng thời tăng hình phạt đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, dự luật nhập ngũ của Quân đội Ukraine chưa giải quyết được vấn đề thiếu quân số một cách hiệu quả và tình hình ngày càng trở nên tệ hơn. Trong số những người phải di tản vì chiến tranh, nhiều người trẻ đã trở thành vô gia cư. Theo thống kê chính thức, chỉ một nửa trong số 4,5 triệu người di cư, được đăng ký lại tại địa chỉ mới. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, CNN, Washington Post).

