Liệu Quân đội Ukraine có khả năng phản công như tuyên bố?

Ngày 2/3, thành phố chiến lược Kherson thất thủ, thành phố Mariupol bị quân đội Nga tấn công dữ dội hơn; tất cả các cảng trên Biển Đen, ở miền nam Ukraine sẽ bị Quân đội Nga phong tỏa; như vậy kênh thông biển với thế giới bên ngoài sẽ bị cắt đứt hoàn toàn ... Vào ngày 3/3, cuộc chiến tổng lực ở Kyiv được nhiều người mong đợi vẫn chưa bắt đầu; nhưng tin tức nóng bỏng về bước tiến lớn của quân đội Nga, lần lượt đến từ mặt trận phía nam. Việc đánh chiếm thành công Kherson, một cảng quan trọng phía nam, thậm chí còn được nhiều phương tiện truyền thông cho là “một bước ngoặt quan trọng”, kể từ khi quân đội Nga bắt đầu các chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận trong bài phát biểu mới nhất rằng, một số khu vực của Ukraine đã bị lực lượng Nga kiểm soát. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Ukraine sẽ tiếp tục kiên cường chống lại trên khắp các mặt trận. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thậm chí còn tuyên bố rằng, quân đội Ukraine sẽ chuyển từ hình thái phòng ngự sang phản công? Tuy nhiên Ukraine lấy lực lượng ở đâu, khi tất cả các hướng tiến công chủ yếu của quân Nga, Quân đội Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ. Trong khi đó, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine một lần nữa trải qua những khúc mắc, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân và viện trợ quân sự của Mỹ và châu Âu, tiếp tục đổ vào Ukraine. Mặc dù tin tức mới nhất nói rằng hai bên sẽ gặp nhau lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 3/3; nhưng xét từ vấn đề mấu chốt mà hai bên đặt ra hiện nay, nhiều người cho rằng cuộc đàm phán sẽ khó đạt được đột phá. Những bước tiến lớn nhất trong 24 giờ qua đến từ mặt trận phía Nam. Hiện Quân đội Nga đã tạo ra một bước đột phá lớn, sau khi chiếm được thành phố Kherson, rồi nhanh chóng tiến về thủ phủ của vùng Nikolayev. Thị trưởng Kherson đêm qua đã thông báo trên Facebook rằng, thành phố này đã nằm trong tay quân đội Nga, sau khi bị bao vây trong nhiều ngày. Quân đội Ukraine ban đầu phủ nhận việc mất quyền kiểm soát Kherson, nhưng đã cập nhật thông tin và thừa nhận rằng, Quân đội Ukraine đã rời khỏi đó. Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị quân Nga đánh chiếm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2 đến nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thành phố Kherson “có giá trị chiến lược to lớn đối với Nga”. Kherson là một thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine với dân số gần 300.000 người. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, việc thành phố thất thủ sẽ là “một bước ngoặt quan trọng” trong hoạt động của quân đội Nga, cho phép Nga kiểm soát sâu hơn bờ Biển Đen ở miền nam Ukraine. Trong khi đó, giao tranh diễn ra ác liệt ở Mariupol, một thành phố cảng khác ở mặt trận phía nam, cũng tiếp tục. Phó thị trưởng thành phố cho biết vào ngày 3/3 rằng, Mariupol đã bị pháo kích bởi quân đội Nga trong vài giờ. Nhưng quân đội Ukraine cho biết, họ vẫn giữ quyền kiểm soát thành phố. Richard Shiriff, cựu Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân Đồng minh châu Âu của NATO phân tích rằng. Moscow rõ ràng đang “tạo ra một hành lang trên bộ bên cạnh Crimea”. Hành lang này bắt đầu từ thành phố Odessa và chạy suốt theo trục Kherson - Mariupol đến vùng Donbas. Trên hướng mặt trận Kharkiv, theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Kharkiv tiếp tục bị pháo kích và tấn công dữ dội. Không có thông tin rõ ràng về tình hình mới nhất và Quân đội Nga chưa thông tin về kết quả trên hướng tấn công này. Hãng tin Anh BBC đưa tin, ít nhất 4 vụ nổ lớn đã xảy ra ở Kyiv đêm qua và rạng sáng nay, bầu trời đêm được chiếu sáng bởi các vụ nổ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/3 tiết lộ rằng, quân đội Nga đã sử dụng các cuộc tấn công chính xác để làm tê liệt Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Kyiv, được Cơ quan An ninh Ukraine sử dụng cho chiến tranh tâm lý. Trong khi đó, đoàn xe khổng lồ của quân đội Nga đang tiếp cận thủ đô Kyiv đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong 24 đến 36 giờ qua. Sự chậm trễ có thể là do đội hình hành quân quá dài. Ngoài ra là những những thách thức đối với khả năng hậu cần và hỗ trợ. Sáng ngày 3/3, Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu mới nhất, thừa nhận quân đội Nga đã đánh chiếm được một số khu vực của Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng “đây chỉ là tạm thời, chúng tôi sẽ đánh đuổi họ”. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Ukraine đang chuẩn bị chào đón đợt “quân tình nguyện” nước ngoài đầu tiên, lên tới 16.000 người, họ vào Ukraine mà không cần thị thực và sẽ chiến đấu đến khi nào Ukraine hết chiến tranh. Nếu như vậy, Ukraine dễ biến thành một chiến trường ủy nhiệm như Syria hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest.

