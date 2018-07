Kinh hãi khẩu súng máy bắn cháy được cả xe bọc thép của Nga

Được ra đời để thay thế khẩu NSV từ thời Liên Xô vốn được sản xuất chủ yếu ở Kazakhstan (nay đã tách khỏi Liên Xô thành một quốc gia độc lập), khẩu súng máy Kord sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm là một trong những loại súng máy hạng nặng nguy hiểm nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Wiki. Tùy từng phiên bản mà khẩu súng này sẽ có trọng lượng từ 25kg cho tới tối đa 80 kg. Chiều dài tổng thể của súng từ 1625mm cho tới tối đa 1980mm - nghĩa là tương đương gần 2 mét. Nguồn ảnh: Wiki. Sử dụng cơ chế bắn nạp đạn bằng khí nén và khóa nòng xoay nhưng do sử dụng cỡ đạn quá lớn, khẩu súng máy này buộc phải có hệ thống chân đế và giá đỡ để giữ được độ ổn định của nó khi khai hỏa. Nguồn ảnh: Docoment. Tốc độ bắn của súng máy hạng nặng Kord lên tới tối đa 750 viên mỗi phút - nghĩa là nhanh tương đương với khẩu súng trường tấn công AK-47. Do có nòng súng dài và sử dụng cỡ đạn nặng, khẩu súng này có tầm bắn hiệu quả lên tới 2000 mét. Nguồn ảnh: Rifle. Cỡ đạn 12,7x108mm từng là cỡ đạn được sử dụng để chống tăng thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mặc dù các loại xe tăng hiện đại ngày nay có thể dễ dàng sống sót trước cỡ đạn này tuy nhiên, các loại xe bọc thép, xe thiết giáp hạng nhẹ hoàn toàn có thể bị cỡ đạn 12,7x108mm khoan thủng một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Guns. Sơ tốc đầu đạn của khẩu súng máy Kord lên tới 860 mét trên giây. Do sử dụng cỡ đạn quá lớn, mỗi dây đạn của Kord thường chỉ có 50 viên đạn để dễ dàng cho việc vận chuyển, hậu cần. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm đặc biệt của khẩu súng này đó là khác với nhiều loại súng máy sử dụng nạp đạn bằng dây đạn khác, Kord có thể nạp đạn từ bên phải hoặc từ bên trái phụ thuộc vào ý muốn của xạ thủ và chỉ cần tinh chỉnh một vài khấc khóa trong hộp khóa nòng một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Foto. Trên các loại phương tiện cơ giới, Kord cũng có thể được nạp đạn bằng điện. Khi này cơ chế trích khí từ nòng súng sẽ được loại bỏ, viên đạn sẽ được nạp vào nòng súng bằng hệ thống điện có sẵn trên xe, giảm thiểu tối đa độ giật của khẩu súng này. Nguồn ảnh: Wiki. Về cơ bản, khẩu Kord được thiết kế với tâm ngắm điểm ruồi. Tuy nhiên do nó có tầm bắn quá xa, khẩu súng này tường được lắp đặt thêm kính ngắm có độ phóng đại tối đa có thể lên tới 8 lần. Nguồn ảnh: Wiki. Trong thử nghiệm, khẩu súng máy hạng nặng Kord có thể bắn trúng các mục tiêu di động ở khoảng cách hơn 1000 mét một cách dễ dàng khi xạ thủ khai hỏa với loạt 5 viên một. Nếu viên đạn 12,7x108mm của Kord xuyên được vào chỗ hiểm của thiết giáp, nó sẽ vô hiệu hóa chiếc thiết giáp ngay lập tức. Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Khẩu súng máy hạng nặng Kord khai hỏa liên thanh.

Được ra đời để thay thế khẩu NSV từ thời Liên Xô vốn được sản xuất chủ yếu ở Kazakhstan (nay đã tách khỏi Liên Xô thành một quốc gia độc lập), khẩu súng máy Kord sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm là một trong những loại súng máy hạng nặng nguy hiểm nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Wiki. Tùy từng phiên bản mà khẩu súng này sẽ có trọng lượng từ 25kg cho tới tối đa 80 kg. Chiều dài tổng thể của súng từ 1625mm cho tới tối đa 1980mm - nghĩa là tương đương gần 2 mét. Nguồn ảnh: Wiki. Sử dụng cơ chế bắn nạp đạn bằng khí nén và khóa nòng xoay nhưng do sử dụng cỡ đạn quá lớn, khẩu súng máy này buộc phải có hệ thống chân đế và giá đỡ để giữ được độ ổn định của nó khi khai hỏa. Nguồn ảnh: Docoment. Tốc độ bắn của súng máy hạng nặng Kord lên tới tối đa 750 viên mỗi phút - nghĩa là nhanh tương đương với khẩu súng trường tấn công AK-47. Do có nòng súng dài và sử dụng cỡ đạn nặng, khẩu súng này có tầm bắn hiệu quả lên tới 2000 mét. Nguồn ảnh: Rifle. Cỡ đạn 12,7x108mm từng là cỡ đạn được sử dụng để chống tăng thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mặc dù các loại xe tăng hiện đại ngày nay có thể dễ dàng sống sót trước cỡ đạn này tuy nhiên, các loại xe bọc thép, xe thiết giáp hạng nhẹ hoàn toàn có thể bị cỡ đạn 12,7x108mm khoan thủng một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Guns. Sơ tốc đầu đạn của khẩu súng máy Kord lên tới 860 mét trên giây. Do sử dụng cỡ đạn quá lớn, mỗi dây đạn của Kord thường chỉ có 50 viên đạn để dễ dàng cho việc vận chuyển, hậu cần. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm đặc biệt của khẩu súng này đó là khác với nhiều loại súng máy sử dụng nạp đạn bằng dây đạn khác, Kord có thể nạp đạn từ bên phải hoặc từ bên trái phụ thuộc vào ý muốn của xạ thủ và chỉ cần tinh chỉnh một vài khấc khóa trong hộp khóa nòng một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Foto. Trên các loại phương tiện cơ giới, Kord cũng có thể được nạp đạn bằng điện. Khi này cơ chế trích khí từ nòng súng sẽ được loại bỏ, viên đạn sẽ được nạp vào nòng súng bằng hệ thống điện có sẵn trên xe, giảm thiểu tối đa độ giật của khẩu súng này. Nguồn ảnh: Wiki. Về cơ bản, khẩu Kord được thiết kế với tâm ngắm điểm ruồi. Tuy nhiên do nó có tầm bắn quá xa, khẩu súng này tường được lắp đặt thêm kính ngắm có độ phóng đại tối đa có thể lên tới 8 lần. Nguồn ảnh: Wiki. Trong thử nghiệm, khẩu súng máy hạng nặng Kord có thể bắn trúng các mục tiêu di động ở khoảng cách hơn 1000 mét một cách dễ dàng khi xạ thủ khai hỏa với loạt 5 viên một. Nếu viên đạn 12,7x108mm của Kord xuyên được vào chỗ hiểm của thiết giáp, nó sẽ vô hiệu hóa chiếc thiết giáp ngay lập tức. Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Khẩu súng máy hạng nặng Kord khai hỏa liên thanh.