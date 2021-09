Kiểm tra khẩu AK “Alfa FSB” được trang bị cho đặc nhiệm Alfa

Vào đầu tháng 10/2020, trong một chuyến thăm tới một cuộc thi kín giữa các lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Bộ Quốc phòng Nga ở Chechnya, các nhà báo Nga đã xem qua một phiên bản độc quyền của dòng AK, được sử dụng cho các lực lượng của lực lượng chống khủng bố của Nga có tên AK "Alfa FSB". Lực lượng Alpha Spetsgruppa là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), chuyên nhiệm vụ chống khủng bố, ngăn chặn và đối phó các hành vi bạo lực trong giao thông công cộng và các tòa nhà. Mẫu AK Alfa FSB được chế tạo trên cơ sở khẩu AK-105 này, không có tên gọi chính thức, mang biệt danh AK Alfa FSB, được chế tạo riêng cho lực lượng đặc nhiệm Alpha, để tác chiến trong môi trường đô thị. Đây cũng là lần đầu tiên, một người ngoài đơn vị này, được tận mắt chứng kiến phiên bản AK đặc biệt này. Nhìn bề ngoài, khẩu AK Alfa FSB là sự trộn lẫn của các cải tiến mới nhất trong thiết kế vũ khí nhỏ của thế giới. Khẩu súng này chỉ giữ lại duy nhất “yếu tố cơ khí” của khẩu súng trường tấn công AK kinh điển. Phiên bản đặc biệt AK Alfa FSB không có hình dáng giống với phiên bản AK-12 hoặc súng trường tấn công AK-105 hiện đại sử dụng cỡ đạn 5.45x39 mm, mà mang những nét thiết kế độc đáo, nhằm phục vụ tốt nhất các lực lượng chiến đấu tại đô thị và trong bóng đêm. Phụ kiện bên ngoài đi kèm hoàn chỉnh, có giá khoảng 4.000 USD, đắt gấp 4 lần so với khẩu AK-105 nguyên bản. Tuy nhiên AK Alfa FSB hoàn toàn không phải là khẩu súng trường tấn công đắt nhất trên thị trường hiện nay. Vinh dự mẫu súng trường tiến công đắt nhất, thuộc về khẩu M-4 của Mỹ, khẩu H&K của Đức và một số loại súng khác, có giá bán lẻ lên đến 10.000 USD. Nhưng theo tiêu chuẩn của Nga, 4.000 USD cho vũ khí cơ bản là một khoản tiền đáng kể. AK Alfa FSB và tất cả các phụ kiện đi kèm, đều được chế tạo bởi công ty Zenitco của Nga, sử dụng nhôm chịu lực cao cấp, dùng trong chế tạo máy bay; báng súng có thể đập vỡ những viên bê tông, mà không hề bị ảnh hưởng. Báng súng của khẩu AK Alfa FSB (còn được gọi là TT-3), có thể điều chỉnh dài-ngắn, phù hợp với từng người sử dụng. Báng súng có thể được gấp lại hoặc kéo dài theo chiều dài của cánh tay, hoặc giấu dưới áo chống đạn hoặc quần áo mùa đông. Giống như báng súng của súng bắn tỉa, báng súng TT-3 cũng có một miếng ốp má có thể điều chỉnh, cho phép người bắn tỳ má vào báng súng khi ngắm bắn và các đế báng súng bằng cao su, phù hợp với vai từng người. Ngoài ra, AK Alpha còn có thân vỏ vừa vặn với khẩu súng như thể nó được đúc liền, trên có bố trí các đường ray Picatinny, có thể gắn các phụ kiện như kính ngắm quang học, kính ngắm laser, đèn pin chiến thuật có sẵn trên thị trường. Bộ phận đắt tiền nhất của khẩu AK Alpha FSB chính là thiết bị ngắm bắn ban đêm. Ví dụ, thiết bị chỉ thị và ngắm mục tiêu điểm đỏ Perst-4, có giá 2.500 USD, kết hợp tia laser và đèn pin ở cả dải quang phổ nhìn thấy và không nhìn thấy (loại sau đi kèm cùng kính đặc biệt trên mũ). Phụ kiện của súng đi kèm là một ống giảm thanh. Mặc dù ống giảm thanh của AK Alfa FSB không triệt tiêu được toàn bộ tiếng nổ của đạn 5,45mm; song vẫn giúp tăng mức độ bí mật trong các chiến dịch hoạt động đặc biệt.

Tất cả các chi tiết của AK Alfa FSB đã được thiết kế cẩn thận từ những thứ nhỏ nhất như tay kéo khóa nòng; núm RP-1 gắn vào tay kéo khóa nòng, để lên đạn một cách dễ dàng hơn, khi đeo hoặc không đeo găng tay. Nhưng trên hết, AK Alfa FSB vẫn sở hữu những ưu điểm cơ bản của dòng súng AK, đó là khả năng hoạt động tin cậy, kể cả ở những môi trường khắc nghiệt. AK Alfa FSB có thể hoạt động tốt trong môi trường cát bụi, mưa hoặc chiến trường bùn lầy và trong dải nhiệt độ từ -50 đến +50°C. Nguồn ảnh: DBMP. Cận cảnh khẩu súng trường tấn công AK Alfa với ngoại hình cực kỳ giống với súng trường tấn công S-CAR. Nguồn: Forcx.



