Iskander, vũ khí nhiệt áp dồn dập tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk

Lực lượng Vũ trang Ukraine và một số nhóm bán quân sự đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kursk và Belgorod của Nga vào ngày 6/8. Ước tính khoảng 15.000 nhân sự tham gia cuộc tấn công, lực lượng này được trang bị xe tăng T-64 và Leopard, hệ thống phòng không di động BuK-M1 Abrams và hơn 100 máy bay không người lái các loại, cùng với các thiết bị khác. Ảnh: BBC. Đáng chú ý, lực lượng tấn công của Ukraine có Quân đoàn tình nguyện Nga - một nhóm phiến quân thân phương Tây, được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí, cùng với một số nhóm lính đánh thuê có nguồn gốc từ các quốc gia thành viên NATO. Ảnh: News24. Cuộc xâm nhập vào Kursk đã đạt được những bước tiến lớn trong sáu ngày, các lực lượng Ukraine đã tiến sâu hơn 10 km và kiểm soát hơn 100 km vuông lãnh thổ vào cuối ngày 9/8, đe dọa các cơ sở hạt nhân và khí đốt tự nhiên của Nga trong khu vực. Ảnh: News Now. Cuộc tấn công còn nhận được sự hỗ trợ từ các loại vũ khí chính xác, bao gồm các phương tiện không người lái, hệ thống pháo phản lực HIMARS và tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka. Ảnh: France 24. Việc Ukraine nhanh chóng đột nhập và tấn công tại Kursk đã gây ra nhiều chỉ trích cho Lực lượng Vũ trang Nga. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Nga muốn thu hút thêm lực lượng tấn công và sẽ gây sức ép buộc Ukraine phải triển khai thêm lực lượng trước khi giáng một đòn chí mạng. Ảnh: The Exprss Tribune. Các cảnh quay được công bố từ ngày 10-20/8 đã cho thấy sự leo thang đáng kể trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lực lượng Ukraine và phương Tây trong khu vực Kursk. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn về mục tiêu mà Ukraine có thể đạt được với cuộc tấn công này, nhưng những thành công ban đầu có khả năng mang lại động lực tinh thần rất cần thiết, trong bối cảnh Ukraine đang gặp rất nhiều bất lợi trên chiến trường. Một cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, có khả năng gây ra một sự cố lớn và châm ngòi cho sự leo thang chưa từng có của cuộc xung đột. Hiện Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã tăng cường an ninh xung quanh cơ sở này. Một đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 10/8 cho thấy hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine ở khu vực Kursk, bao gồm sở chỉ huy dã chiến của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận rằng, lính đánh thuê nước ngoài hoạt động gần vùng ngoại ô phía nam của thị trấn Sudzha đã bị nhắm mục tiêu, trong một cuộc không kích sử dụng vũ khí nhiệt áp, khiến 15 người thiệt mạng. Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-34 và Su-35 để phóng bom lượn vào các mục tiêu trong khu vực. Các máy bay Su-25 được triển khai để bắn tên lửa không đối đất vào các nhóm nhân lực, thiết bị quân sự bọc thép và ô tô của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới. Được mệnh danh là “xe tăng bay”, Su-25 có vai trò tương tự như máy bay phản lực tấn công A-10 của Mỹ và được bọc thép dày để có thể thực hiện các cuộc tấn công có độ rủi ro cao ở độ cao thấp. Nga cũng triển khai các loại trực thăng tấn công hàng đầu như Mi-28 và Ka-52, để cung cấp hỗ trợ trên không tầm gần chống lại các lực lượng Ukraine tại Kursk. Vào ngày 11/8, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M cũng đã được triển khai trong khu vực, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, các phương tiện này đã chiếm giữ các vị trí có lợi và phá hủy các nhóm thiết giáp cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Các quan chức quân sự Nga đã chỉ ra rằng, việc tiêu diệt lực lượng Ukraine ở Kursk sẽ là một bước ngoặt có lợi cho Nga trong cuộc xung đột hiện tại. Thực tế là các lực lượng được triển khai cho cuộc tấn công vào Kursk nằm trong số những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt nhất của Ukraine, có nghĩa là việc mất những đơn vị này sẽ có những tác động rất đáng kể đến thế trận trên chiến trường.

