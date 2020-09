Iran sẽ mua 100 Su-30SM của Nga chứ không phải J-10C của Trung Quốc

Động thái lớn của Iran khi lệnh cấm vận vũ khí sắp được dỡ bỏ đã thực sự thu hút sự chú ý của thế giới. Giới quan sát cho rằng, vấn đề này sẽ được kích hoạt ngay lập tức, khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ với Iran được dỡ bỏ vào tháng 10 tới. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Đơn đặt hàng quân sự lớn của Iran đề cập trực tiếp đến loại máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng thế hệ thứ tư Su-30SM, hiện đang là trang bị chính của Không quân Nga. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Các chuyên gia quân sự tin rằng, đây là tín hiệu cho thấy Iran đã bắt đầu hiện đại hóa cho lực lượng Không quân, sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Trước đó, Iran đã mua một số lượng lớn vũ khí do Nga sản xuất, việc mua vũ khí lần này cũng có thể nói là hợp tình, hợp lý. Ảnh: Máy bay chiến đấu của Không quân Iran - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên lý do đằng sau đó là kết quả của những cân nhắc chiến lược nhất quán của Iran và Nga ở Trung Đông; Nga đã hứa lắp đặt một dây chuyền sản xuất Su-30SM ở Iran. Điều kiện này có vẻ rất hấp dẫn đối với Iran, có thể nói, đây cũng là một điểm cộng cho sự lựa chọn mua máy bay của Nga. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Đối với vấn đề bỏ cấm vận vũ khí đối với Iran, đã vấp phải sự phản đối của Mỹ; gần đây Mỹ đã tăng cường sức ép, nhưng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Nga và Trung Quốc. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Kể từ sau lệnh cấm vận vũ khí của LHQ nhằm vào Iran được thực thi, các lực lượng phòng thủ chiến lược của Iran đã bị thiệt hại đáng kể; vì vậy lần này, sau khi LHQ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Iran sẽ nhanh chóng tăng cường tiềm lực quân sự của họ. Ảnh: Chiến đấu cơ F-14 hiện đại nhất của IRF, nhưng đều được sản xuất từ thập niên 1970 - Nguồn: Wikipedia. Hiện nay dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-30SM của Nga hoạt động rất trơn tru và hiệu quả; nếu mua máy bay Nga, không chỉ giúp nhanh chóng tăng cường sức mạnh của Không quân Iran, mà còn củng cố mối quan hệ giữa Iran và Nga, để Iran không bị cô lập tại chính khu vực Trung Đông. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Tại khu vực Trung Đông, Mỹ có nhiều đồng minh, trong đó Israel là đồng minh số 1 của Mỹ; nhưng Israel cũng là kẻ thù của các quốc gia Arab, nhất là mối thâm thù với Iran. Việc Iran đề nghị mua chiến đấu cơ Su-30SM sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel, nên bị Israel quyết tâm ngăn cản. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Do điều kiện địa lý, nên lãnh thổ của Iran và Israel cách rất xa nhau; nếu hai quốc gia có ý định tiến công lẫn nhau, thì phải dùng các loại vũ khí khác, như tên lửa đạn đạo chẳng hạn; tuy nhiên việc Iran sở hữu chiến đấu cơ Su-30SM có thể ngăn cản các cuộc tiến công tiềm năng của Israel vào Iran trong tương lai. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù không thể tiến công trực tiếp vào Iran, nhưng trong thời gian qua, Không quân Israel đã liên tục tổ chức các cuộc tiến công vào lực lượng Iran và thân Iran tại Syria, gây cho Iran nhiều thiệt hại. Ảnh: Israel không kích vào các mục tiêu của Iran ở miền Bắc Syria - Nguồn: Sohu. Mặc dù Iran và Syria cũng tìm mọi cách ngăn cản các cuộc tiến công của không quân Israel, nhưng với sức mạnh vượt trội, Không quân Israel liên tục mở các chiến dịch tìm-diệt các kho vũ khí của Iran; nếu Iran có chiến đấu cơ hiện đại, chưa chắc Iran để không quân Israel tiếp tục làm mưa, làm gió tại Syria. Ảnh: Israel không kích vào các mục tiêu của Iran ở miền Bắc Syria - Nguồn: Sohu. Việc Iran lựa chọn thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để đặt mua máy bay của Nga với số lượng lớn, còn là sự đồng thuận của hai nước về các vấn đề và sự phát triển của Trung Đông trong tương lai, đồng thời tạo thành liên minh đối địch với Mỹ tại khu vực chiến lược này. Ảnh: Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Video Su-30SM xuất kích chiến đấu - Nguồn: Đơn vị tác chiến điện tử@Youtube

