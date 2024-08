Iran kéo “cờ đỏ báo thù”, Israel sẵn sàng “nghênh đón” bằng “Ngòi sắt”

Chỉ thị được đưa ra sáng 31/7 tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, ngay sau khi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tuy nhiên, phương thức và thời gian tiến hành tấn công chưa được nêu rõ. Các quan chức Iran chỉ tiết lộ một phần của mệnh lệnh, theo đó, Lãnh tụ Ali Khamenei yêu cầu các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Quân đội Iran chuẩn bị cả kế hoạch tấn công và phòng thủ "trong trường hợp xung đột mở rộng và Israel hoặc Mỹ tấn công Iran". Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa (tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước) vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa, tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq, để đạt hiệu quả tối đa. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo vừa đặt hàng số lượng lớn đạn cối Iron Sting với trị giá 220 triệu USD từ nhà thầu quốc phòng Elbit Systems. Đây là loại đạn thông minh được sử dụng phổ biến trong các cuộc chiến ở Gaza cũng như ở biên giới phía Bắc của Israel nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Theo Bộ Quốc phòng Israel, loại đạn này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống dẫn đường bằng laser, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 10km. Đạn có sức công phá lớn và có thể xuyên qua 2 lớp bê tông cốt thép. Iron Sting là đạn cối có đường kính 120mm do Tập đoàn Elbit Systems phát triển và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021. Loại đạn này được thiết kế để sử dụng ở cả địa hình mở và môi trường đô thị. Sở hữu khả năng nhắm mục tiêu chính xác nên loại đạn cối này sẽ giúp làm giảm thiểu thương vong cho những người không tham chiến. Iron Sting nặng khoảng 14,5kg, có ngòi nổ đa chế độ và có thể được triển khai từ thiết giáp Humvee và xe bọc thép chở quân M113 cũng như các xe cấu hình 4x4 khác. Iron Sting lấy tọa độ mục tiêu từ nhiều nguồn, sử dụng mạng chia sẻ dữ liệu từ máy bay không người lái và radar. Hệ thống Iron Sting sử dụng cả công nghệ định vị toàn cầu GPS và laser, nâng độ chính xác hỏa lực lực lượng mặt đất Israel lên một cấp độ mới. GPS có thể bị gây nhiễu, là hệ thống dẫn đường chính, nhưng khi cần, đạn cối có thể được lái dẫn theo chùm tia laser chiếu sáng chỉ định mục tiêu, tạo nên một vũ khí mới đáng gờm để chống lại kẻ thù trong môi trường đô thị đông đúc. Khi đạn cối đạt đến điểm cao nhất trên quỹ đạo bay, các cánh được kích hoạt và viên đạn có thể được điều chỉnh quỹ đạo. Để đạn pháo có quỹ đạo linh hoạt, các nhà phát triển vũ khí đã trang bị cho Iron Sting phần mềm riêng không giống với bất kỳ loại vũ khí nào. Khi được khai hỏa từ hệ thống cối tự hành Spear, đạn Iron Sting gần như không cho đối phương cơ hội nào để đánh chặn và phản đòn dù họ có hệ thống phòng thủ tối tân đến đâu bởi Spear có khả năng cơ động rất cao. Trong khi hệ thống đánh chặn của đối phương chưa kịp xác định tọa độ thì khẩu đội cối Spear đã kịp cơ động đến địa điểm khác sau khi khai hỏa. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz đã ca ngợi hệ thống này rằng, việc tích hợp công nghệ vào IDF “thay đổi cục diện chiến trường”, tương ứng với tầm nhìn được trình bày trong kế hoạch [hiện đại hóa] nhiều năm của quân đội. Nó cũng đáp ứng các nhu cầu của IDF, điều chỉnh khả năng chiến đấu để chống lại kẻ thù cố thủ trong môi trường dân sự, đô thị, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức do nhà nước Israel đặt ra; nhờ sự phát triển ấn tượng này, giờ đây công nghệ sẽ được triển khai trên các loại đạn cối ở quy mô rộng. Theo Elbit Systems và các quan chức quốc phòng Israel, điều làm nên sự đặc biệt của Iron Sting chính là khả năng tấn công mục tiêu bị khuất tầm nhìn, tránh địa hình và có thể thay đổi mục tiêu sau khi khai hỏa nhờ hệ thống camera đặc biệt. Trong địa hình gồ ghề, đạn có thể điều chỉnh, cho phép tạo nên các hiệu ứng mới chống lại các mục tiêu. Việc sử dụng đạn cối Iron Sting trong chiến đấu sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trên chiến trường mặt đất và việc trang bị cho các tiểu đoàn hỏa lực sẽ mang lại cho Lục quân khả năng bắn chính xác mà cho đến nay mới chỉ đạt được bởi tên lửa và đạn máy bay. Việc sử dụng loại đạn này biến súng cối từ hệ thống bắn tĩnh thành hệ thống hỏa lực chính xác, mang lại sự thay đổi lớn về hỏa lực ở cấp chiến thuật. (Nguồn ảnh: Elbit Systems, jewishpress.com, naukatehnika.com, The Mighty, Defense Blog).

Chỉ thị được đưa ra sáng 31/7 tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, ngay sau khi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tuy nhiên, phương thức và thời gian tiến hành tấn công chưa được nêu rõ. Các quan chức Iran chỉ tiết lộ một phần của mệnh lệnh, theo đó, Lãnh tụ Ali Khamenei yêu cầu các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Quân đội Iran chuẩn bị cả kế hoạch tấn công và phòng thủ "trong trường hợp xung đột mở rộng và Israel hoặc Mỹ tấn công Iran". Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa (tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước) vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa, tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq, để đạt hiệu quả tối đa. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo vừa đặt hàng số lượng lớn đạn cối Iron Sting với trị giá 220 triệu USD từ nhà thầu quốc phòng Elbit Systems. Đây là loại đạn thông minh được sử dụng phổ biến trong các cuộc chiến ở Gaza cũng như ở biên giới phía Bắc của Israel nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Theo Bộ Quốc phòng Israel, loại đạn này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống dẫn đường bằng laser, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 10km. Đạn có sức công phá lớn và có thể xuyên qua 2 lớp bê tông cốt thép. Iron Sting là đạn cối có đường kính 120mm do Tập đoàn Elbit Systems phát triển và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021. Loại đạn này được thiết kế để sử dụng ở cả địa hình mở và môi trường đô thị. Sở hữu khả năng nhắm mục tiêu chính xác nên loại đạn cối này sẽ giúp làm giảm thiểu thương vong cho những người không tham chiến. Iron Sting nặng khoảng 14,5kg, có ngòi nổ đa chế độ và có thể được triển khai từ thiết giáp Humvee và xe bọc thép chở quân M113 cũng như các xe cấu hình 4x4 khác. Iron Sting lấy tọa độ mục tiêu từ nhiều nguồn, sử dụng mạng chia sẻ dữ liệu từ máy bay không người lái và radar. Hệ thống Iron Sting sử dụng cả công nghệ định vị toàn cầu GPS và laser, nâng độ chính xác hỏa lực lực lượng mặt đất Israel lên một cấp độ mới. GPS có thể bị gây nhiễu, là hệ thống dẫn đường chính, nhưng khi cần, đạn cối có thể được lái dẫn theo chùm tia laser chiếu sáng chỉ định mục tiêu, tạo nên một vũ khí mới đáng gờm để chống lại kẻ thù trong môi trường đô thị đông đúc. Khi đạn cối đạt đến điểm cao nhất trên quỹ đạo bay, các cánh được kích hoạt và viên đạn có thể được điều chỉnh quỹ đạo. Để đạn pháo có quỹ đạo linh hoạt, các nhà phát triển vũ khí đã trang bị cho Iron Sting phần mềm riêng không giống với bất kỳ loại vũ khí nào. Khi được khai hỏa từ hệ thống cối tự hành Spear, đạn Iron Sting gần như không cho đối phương cơ hội nào để đánh chặn và phản đòn dù họ có hệ thống phòng thủ tối tân đến đâu bởi Spear có khả năng cơ động rất cao. Trong khi hệ thống đánh chặn của đối phương chưa kịp xác định tọa độ thì khẩu đội cối Spear đã kịp cơ động đến địa điểm khác sau khi khai hỏa. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz đã ca ngợi hệ thống này rằng, việc tích hợp công nghệ vào IDF “thay đổi cục diện chiến trường”, tương ứng với tầm nhìn được trình bày trong kế hoạch [hiện đại hóa] nhiều năm của quân đội. Nó cũng đáp ứng các nhu cầu của IDF, điều chỉnh khả năng chiến đấu để chống lại kẻ thù cố thủ trong môi trường dân sự, đô thị, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức do nhà nước Israel đặt ra; nhờ sự phát triển ấn tượng này, giờ đây công nghệ sẽ được triển khai trên các loại đạn cối ở quy mô rộng. Theo Elbit Systems và các quan chức quốc phòng Israel, điều làm nên sự đặc biệt của Iron Sting chính là khả năng tấn công mục tiêu bị khuất tầm nhìn, tránh địa hình và có thể thay đổi mục tiêu sau khi khai hỏa nhờ hệ thống camera đặc biệt. Trong địa hình gồ ghề, đạn có thể điều chỉnh, cho phép tạo nên các hiệu ứng mới chống lại các mục tiêu. Việc sử dụng đạn cối Iron Sting trong chiến đấu sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trên chiến trường mặt đất và việc trang bị cho các tiểu đoàn hỏa lực sẽ mang lại cho Lục quân khả năng bắn chính xác mà cho đến nay mới chỉ đạt được bởi tên lửa và đạn máy bay. Việc sử dụng loại đạn này biến súng cối từ hệ thống bắn tĩnh thành hệ thống hỏa lực chính xác, mang lại sự thay đổi lớn về hỏa lực ở cấp chiến thuật. (Nguồn ảnh: Elbit Systems, jewishpress.com, naukatehnika.com, The Mighty, Defense Blog).