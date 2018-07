Huyền thoại gẫy cánh: F-4 "con ma" của Iran tự rơi giữa hoang mạc

Trong hôm 11/7 truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, Không quân Iran vừa mất thêm một chiếc tiêm kích bom F-4 Phantom II khi đang tham gia hoạt động huấn luyện bay gần thành phố Chabahar. Một quan chức y tế địa phương từ Chabahar cho biết, chiếc F-4 rơi ở một vùng núi gần thành phố này vào khoảng 10h15 sáng (theo giờ địa phương). Nguồn ảnh: Sina. Theo truyền thông Iran, cả hai phi công trên chiếc F-4 "xấu số" đều may mắn thoát ly khỏi máy bay kịp thời và được lực lượng cứu hộ tìm thấy ngay sau đó. Trong đó có một phi công bị gãy chân, người còn lại bị thương nhẹ ở cổ. Nguyên nhân vụ tai nạn trên ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Nguồn ảnh: yjc.ir. Được biết, F-4 Phantom II là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Hồi giáo Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979 cho tới nay bên cạnh các loại chiến đấu cơ khác do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Jetphotos. Dù vậy tai nạn ngày 11/7 là điều đã được dự báo trước từ lâu khi F-4 phục vụ trong Không quân Iran đã hơn 40 năm và không được nâng cấp gì nhiều kể từ đó cho tới nay. Cộng thêm đó là các lệnh cấm vận kinh tế và quân sự từ phương Tây và Mỹ nên Tehran gần như không có khả năng thay thế F-4 hay nâng cấp dòng chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, Iran từng đặt mua từ Mỹ tới 225 chiếc F-4 các loại. Cần phải nói thêm là ở thời điểm này Iran vẫn là một quốc gia đồng minh với Mỹ, tuy nhiên điều này dần thay đổi sau cách mạng 1979. Nguồn ảnh: Sina. Tới giữa những năm 1980, do bị Mỹ cấm vận và bị kéo vào quá nhiều cuộc xung đột, Không quân Iran được cho là chỉ còn khoảng từ 20 tới 30 chiếc F-4 có đủ khả năng chiến đấu. Tới thời điểm này, Iran đã nhờ tới Liên Xô để tìm cách khôi phục lại khả năng hoạt động của những chiếc F-4 này. Nguồn ảnh: Sina. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện cho những chiến đấu cơ F-4 được Iran và Liên Xô xây dựng lại. Theo đó, giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện của chiếc chiến đấu cơ và cũng là cách duy nhất để Iran có thể tiếp tục sử dụng loại phi cơ này tới tận ngày nay - khi mà F-4 Phantom II đã gần như bị "xoá sổ" trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Một vài nguồn tin còn cho rằng phiên bản F-4D của Iran thậm chí còn được nâng cấp lại khung thân máy bay và hệ thống radar. Nguồn ảnh: Airliners. Năm 2014, truyền thông Al Jazeera cũng cho biết những chiếc F-4 của Iran đã trực tiếp tham chiến chống IS ở Iraq. Sau đó một vài ngày, Mỹ cũng xác nhận thông tin này thông qua sự xác nhận của mạng lưới tình báo Mỹ ở Trung Đông. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cũng cảnh báo, tính tới thời điểm hiện tại, dù sử dụng tiết kiệm đến mấy, động cơ của những chiếc F-4 của Iran cũng đã chạm mốc buộc phải thay thế để duy trì chỉ số an toàn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tương lai nếu không quân Iran không tìm ra một phương án giải quyết vấn đề này một cách hợp lý thì rất có thể trong tương lai, những vụ tai nạn liên quan đến F-4 Phantom II của nước này sẽ là điều khó có thể tránh khỏi. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem Video: Il-76 của Iran rơi khi đang huấn luyện trên không, 7 người thiệt mạng. Nguồn: RT.

Trong hôm 11/7 truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, Không quân Iran vừa mất thêm một chiếc tiêm kích bom F-4 Phantom II khi đang tham gia hoạt động huấn luyện bay gần thành phố Chabahar. Một quan chức y tế địa phương từ Chabahar cho biết, chiếc F-4 rơi ở một vùng núi gần thành phố này vào khoảng 10h15 sáng (theo giờ địa phương). Nguồn ảnh: Sina. Theo truyền thông Iran, cả hai phi công trên chiếc F-4 "xấu số" đều may mắn thoát ly khỏi máy bay kịp thời và được lực lượng cứu hộ tìm thấy ngay sau đó. Trong đó có một phi công bị gãy chân, người còn lại bị thương nhẹ ở cổ. Nguyên nhân vụ tai nạn trên ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Nguồn ảnh: yjc.ir. Được biết, F-4 Phantom II là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Hồi giáo Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979 cho tới nay bên cạnh các loại chiến đấu cơ khác do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Jetphotos. Dù vậy tai nạn ngày 11/7 là điều đã được dự báo trước từ lâu khi F-4 phục vụ trong Không quân Iran đã hơn 40 năm và không được nâng cấp gì nhiều kể từ đó cho tới nay. Cộng thêm đó là các lệnh cấm vận kinh tế và quân sự từ phương Tây và Mỹ nên Tehran gần như không có khả năng thay thế F-4 hay nâng cấp dòng chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, Iran từng đặt mua từ Mỹ tới 225 chiếc F-4 các loại. Cần phải nói thêm là ở thời điểm này Iran vẫn là một quốc gia đồng minh với Mỹ, tuy nhiên điều này dần thay đổi sau cách mạng 1979. Nguồn ảnh: Sina. Tới giữa những năm 1980, do bị Mỹ cấm vận và bị kéo vào quá nhiều cuộc xung đột, Không quân Iran được cho là chỉ còn khoảng từ 20 tới 30 chiếc F-4 có đủ khả năng chiến đấu. Tới thời điểm này, Iran đã nhờ tới Liên Xô để tìm cách khôi phục lại khả năng hoạt động của những chiếc F-4 này. Nguồn ảnh: Sina. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện cho những chiến đấu cơ F-4 được Iran và Liên Xô xây dựng lại. Theo đó, giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện của chiếc chiến đấu cơ và cũng là cách duy nhất để Iran có thể tiếp tục sử dụng loại phi cơ này tới tận ngày nay - khi mà F-4 Phantom II đã gần như bị "xoá sổ" trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Một vài nguồn tin còn cho rằng phiên bản F-4D của Iran thậm chí còn được nâng cấp lại khung thân máy bay và hệ thống radar. Nguồn ảnh: Airliners. Năm 2014, truyền thông Al Jazeera cũng cho biết những chiếc F-4 của Iran đã trực tiếp tham chiến chống IS ở Iraq. Sau đó một vài ngày, Mỹ cũng xác nhận thông tin này thông qua sự xác nhận của mạng lưới tình báo Mỹ ở Trung Đông. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cũng cảnh báo, tính tới thời điểm hiện tại, dù sử dụng tiết kiệm đến mấy, động cơ của những chiếc F-4 của Iran cũng đã chạm mốc buộc phải thay thế để duy trì chỉ số an toàn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tương lai nếu không quân Iran không tìm ra một phương án giải quyết vấn đề này một cách hợp lý thì rất có thể trong tương lai, những vụ tai nạn liên quan đến F-4 Phantom II của nước này sẽ là điều khó có thể tránh khỏi. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem Video: Il-76 của Iran rơi khi đang huấn luyện trên không, 7 người thiệt mạng. Nguồn: RT.