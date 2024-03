Houthi tấn công tên lửa, 1 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng

Thông tin từ Cục hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 7/3, cơ quan này nhận được công văn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP Marine) về việc thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị nạn. Ảnh: DVIDS. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo vào khoảng 11h30 theo giờ Yemen ngày 6/3, tàu hàng True Confidence thuộc sở hữu Liberia đã bị Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống tàu. Tàu hàng này thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Third January Maritime vận hành. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Ảnh: Reuters. Vụ tấn công khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có 1 thuyền viên Việt Nam. 3 thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn. Phát ngôn viên của Houthi là Yahya Saree đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào tàu True Confidence, khiến con tàu bốc cháy. Ông Saree cho biết, tàu True Confidence đã bị tên lửa nhắm tới “sau khi thủy thủ đoàn tàu từ chối các thông điệp cảnh báo” từ phiến quân. Ông Saree nhấn mạnh, Houthis sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ chừng nào Israel dừng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Theo TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti, ông Nguyễn Huy Dũng, cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo quy định để đưa thi thể thuyền viên tử vong và 3 thuyền viên người Việt Nam khác được xác định an toàn về nước trong thời sớm nhất có thể. Ảnh: VOV. Theo Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, qua xác minh với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ả Rập Xê Út cũng như qua các nguồn tin, Đại sứ quán xác định được trong số 3 thuyền viên tử vong có một thuyền viên Việt Nam là anh Đặng Duy Kiên (sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng), là đại phó của tàu. Anh Kiên là một trong 4 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence. Sau khi tàu True Confidence bị tấn công ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen ngày 6/3, tất cả các thuyền viên đã được tàu của Hải quân Ấn Độ hỗ trợ, sơ tán đến Djibouti. Hiện nay, 3 thuyền viên Việt Nam đang lưu trú an toàn tại khách sạn Laurie Hotel ở thủ đô Djibouti của Cộng hòa Djibouti. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và đắt đỏ hơn quanh miền nam châu Phi. Chi phí bảo hiểm cho chuyến đi bảy ngày qua Biển Đỏ đã tăng lên hàng trăm nghìn đô la. Trong khi lực lượng Houthi cho biết họ sẽ tấn công các tàu có liên kết với Vương quốc Anh, Mỹ và Israel, các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết tất cả các tàu đều có thể gặp rủi ro.

