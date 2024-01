Hình ảnh binh lính Nga, Ukraine trong cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

Ngày 3/1, chính quyền Ukraine cho biết, 230 tù nhân chiến tranh của nước này đã trở về nhà, gồm 224 binh sĩ và 6 dân thường. Tương tự theo Bộ Quốc phòng Nga, 248 quân nhân Nga đã được phóng thích đồng thời nêu rõ thỏa thuận đã được thực hiện nhờ sự hòa giải của UAE. Việc trao đổi tù nhân diễn ra sau những giao dịch tương tự khác trước đó trong cuộc xung đột sắp chạm đến mốc hai năm. Ảnh: Reuters. Một đoạn video do Chính quyền Ukraine công bố cho thấy, các tù nhân Ukraine trở về nhà mang theo cờ tổ quốc bước xuống xe buýt, hát quốc ca và hét lên lời chào yêu nước "Vinh quang cho Ukraine". Ảnh: Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video tương tự quay cảnh các tù nhân Nga mặc đồng phục trở về Belgorod bằng xe buýt. Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Thật vui vì tôi sẽ về được trở về nhà sau 5 giờ nữa”. "Sau quá trình đàm phán phức tạp, chính quyền Ukraine đã trả tự do cho 248 quân nhân Nga trong ngày 3/1. Hoạt động này diễn ra nhờ sự trung gian vì mục đích nhân đạo của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết. Ảnh: Reuters. Bộ Ngoại giao UAE cũng nhấn mạnh, hoạt động diễn ra nhờ "quan hệ hữu nghị vững mạnh" với cả Nga và Ukraine, đồng thời đề xuất tiến hành thêm các nỗ lực nhân đạo và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột. Ảnh: Reuters. Mặc dù không có bất kỳ cuộc đối thoại nào về cách kết thúc cuộc chiến kéo dài 22 tháng, song Kiev và Moscow đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ trao đổi đã giảm vào năm 2023 và lần cuối cùng diễn ra vào đầu tháng 8 cùng năm. Cuộc trao đổi lần này là lần thứ 49, có quy mô lớn nhất từ đầu chiến sự. Ảnh: Reuters. Đợt trao đổi tù binh lớn nhất trước đó diễn ra hồi tháng 9/2022, với tổng cộng gần 300 người ở hai phe được trả tự do. Nga khi đó thả 215 lính Ukraine, phần lớn bị bắt sau khi Mariupol thất thủ và có 5 người là chỉ huy Tiểu đoàn Azov. Moscow nhận lại 55 người, trong đó có Viktor Medvedchuk, nhà tài phiệt Ukraine có lập trường thân thiện với Nga. Ảnh: Reuters. Quân nhân Nga trong đợt trao trả tù binh hôm 3/1. Video: RIA Novosti.

