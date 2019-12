Giáng sinh dồn dập tai ương, Nga lại để rơi trực thăng Mi-8 khiến 24 người lâm nạn

Khi xảy ra tai nạn, tổng cộng trên máy bay trực thăng Mi-8 đang có 24 người bao gồm cả phi hành đoàn. Nguồn ảnh: Twitter. Vụ tai nạn đã khiến 15 người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện để thực hiện phẫu thuật. Nguồn ảnh: Twitter. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi trực thăng vận tải Mi-8 đang cất cánh từ một sân bay ở khu vực Baykit. Tuy nhiên ngay khi vừa rời đường băng, chiếc Mi-8 đã mất lái và bị rơi xuống đất do bão tuyết quá mạnh. Nguồn ảnh: Twitter. Mi-8 là loại máy bay trực thăng phổ biến bậc nhất lịch sử, tổng cộng đã có 17.000 chiếc trực thăng loại Mi-8/17 từng được Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Rumil. Đi kèm với sự nổi tiếng và việc được sử dụng rộng rãi, máy bay trực thăng Mi-8 có tỷ lệ tai nạn cực cao mặc dù theo đánh giá khách quan, đây là loại trực thăng rất bền bỉ, ít hỏng hóc vặt. Nguồn ảnh: Rumil. Trong quá khứ, đỉnh điểm nhất đã có thời điểm hơn 60 quốc gia trên thế giới cùng sử dụng loại trực thăng này. Mi-8/17 thể hiện rất tốt vai trò của mình trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự. Nguồn ảnh: Rumil. Cụ thể, ở lĩnh vực quân sự trực thăng Mi-8/17 có thể đáp ứng tốt khả năng chở quân, thồ hàng hoặc do thám, trinh sát, thậm chí là yểm trợ hoả lực. Nguồn ảnh: Rumil. Trong khi đó ở lĩnh vực dân sự, trực thăng Mi-8 hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu vận tải người và hàng hoá. Nguồn ảnh: Rumil. Do được sử dụng quá rộng rãi trong quá khứ và ở thời điểm hiện tại, rất khó có thể thống kê được đầy đủ số lượng những vụ tai nạn liên quan tới loại trực thăng này. Tuy nhiên, không ít lần trực thăng Mi-8/17 đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ phi hành đoàn cũng như hành khách. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Mi-8 hoạt động ở khu vực có địa hình cực kỳ hiểm trở của Nga.

