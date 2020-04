Giải mã súng trường AK-Alfa: Phiên bản AK-47 nâng cấp cực chất của Israel

Dự án phát triển súng trường AK-Alfa được tiến hành bởi các kỹ sư từ Công ty CAA của Israel. Nguyên mẫu đầu tiên của AK-Alfa được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm vũ khí quốc tế Shot Show 2016, tổ chức tại Mỹ và Eurosatory 2016 tổ chức ở Pháp, dưới thương hiệu "Kalashnikov Mỹ" và "Kalashnikov Israel". AK-Alfa được sản xuất với 2 biến thể: AKL và AKS có nòng dài lần lượt là 415 mm và 314 mm. AK-Alfa vẫn sử dụng cỡ đạn 7,62x39 mm, nó tương thích với tất cả các hộp tiếp đạn kiểu cũ cũng như loại mới hơn. Ngoài ra, AK-Alfa hoàn toàn đủ khả năng nâng cấp tiếp để trở thành một loại súng trường bắn tỉa, nhờ các loại phụ kiện chuyên dụng. Bên cạnh phiên bản bắn đạn 7,62 mm truyền thống, đã xuất hiện biến thể sử dụng đạn 5,56 mm theo chuẩn của NATO. Khi phát triển súng trường AK-Alfa, các nhà sản xuất vũ khí của Israel quyết định áp dụng sơ đồ cơ sở của súng AK-47, dựa vào nguyên lý trích khí dài để súng hoạt động và kết hợp nó với các chi tiết “treo”; cho nên dù có bị đất đá văng vào, các cơ cấu vẫn tiếp tục hoạt động như chưa hề có gì xảy ra. Nòng súng AK-Alfa có bộ hãm-bù khử phản lực đầu nòng kiểu mới, cho hiệu quả cao. Thiết bị này làm giảm đáng kể lực giật và văng nòng súng do luồng khí thải mạnh phụt ra đầu nòng, luồng khí này đi qua các khe trong bộ hãm và tạo ra xung lực ngược hướng với lực giật khi bắn. Giải pháp mới được áp dụng nữa là nòng súng AK-Alfa gần như được treo tự do, không tiếp xúc vào ốp nòng súng. Nhờ giải pháp kỹ thuật như vậy, nên thân súng ít chịu rung lắc của nòng súng khi bắn, dẫn đến sự ổn định đường đạn và độ chụm của đạn; nguyên lý này trước kia chỉ được ứng dụng trong các súng bắn tỉa. Một cải tiến mang tính cách mạng của AK-Alfa là nhiều chi tiết súng được làm bằng nhựa, do hiện nay có nhiều loại vật liệu polime không thua kém kim loại về độ bền; vì vậy AK-Alfa sẽ nhẹ hơn, không bị gỉ, không bị dẫn nhiệt. Cải tiến tiếp tiếp theo, là súng có nhiều ray Picatinny để lắp kính ngắm và các phụ kiện. Các ray Picatinny được lắp quanh 4 phía ốp nòng súng trường; ray Picatinny có thể lắp tay nắm chiến thuật, chân súng, đèn pin và bất kỳ phụ kiện cần thiết nào. Phía trên khắp chiều dài ống trích khí và ốp nòng súng, cũng có một ray Picatinny dài, sẻ rãnh với 40 đường cắt ‒ số lượng lớn như vậy là quá đủ để lắp kính ngắm quang học, thiết bị chỉ thị laser, đầu ngắm và khe ngắm dự phòng. Cải tiến quan trọng của súng AK- Alfa, để cho người dùng thoái mái, đó là báng súng, vì mỗi người có kích thước cơ thể khác nhau; AK- Alfa không dùng báng súng cố định như ở khẩu AK-47 truyền thống, mà báng súng có thể kéo dài – ngắn, để xạ thủ có thể điều chỉnh sao cho thuận tiện với vai mình nhất. Động tác điều chỉnh báng súng của AK- Alfa chỉ cần ấn nút ở mặt sau của báng súng, mở khóa cố định, là có thể cho phép dịch chuyển độ dài báng súng; mặt trên của “má” súng có thể nâng lên theo ba vị trí. Đầu báng súng có bản lề gập, để dễ vận chuyển súng trong không gian hẹp. Việc sản xuất các phụ kiện khác nhau của súng trường AK-Alfa, kể cả các thiết bị điều chỉnh, để tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng đều được cân nhắc đến từng chi tiết; ví dụ đệm cuối báng súng với hình dạng cần thiết, đệm ở tay cầm điều khiển hỏa lực có độ dày mỏng khác nhau, tùy thuộc xạ thủ có chiều dài ngón tay khác nhau ngay cả khi họ đeo găng. Tay kéo khóa nòng có thể thay đổi, xạ thủ có thể lắp nó về bên phải hay về bên trái tùy thuộc vào sự thuận tiện của mình. Thích bên nào, thì lắp bên đó. Việc thay đổi vị trí tay nắm không cần bất cứ dụng cụ phức tạp nào, chỉ cần vài giây; cùng với đó là khóa an toàn như của súng M-16, rất thuận tiện khi sử dụng. Một điểm mới nữa của AK-Alfa là chốt giữ hộp tiếp đạn, vẫn sử dụng nguyên lý như ở súng АK-47: trong hốc băng đạn, có một cái lẫy, khi ấn vào đó, hộp tiếp đạn được nhả ra khỏi lẫy và có thể lấy ra. Ở súng AK-Alfa, chốt này được làm to hơn và dài hơn đến gần giữa vòng cò, xạ thủ có thế nhấn chốt bằng chính ngón tay bóp cò, tay còn lại kéo hộp tiếp đạn ra. Binh lính đặc nhiệm thường làm như vậy. Hộp tiếp đạn có rãnh sẻ xâu để giữ bám tốt hơn, cả hai mặt ngoài của hộp tiếp đạn đều có những lỗ kiểm tra, qua đó có thể biết được số đạn còn lại. Thực ra, điểm này không thể gọi là mới, đối với súng trường AK-Alfa có thể sử dụng bất cứ hộp tiếp đạn nào của súng trường АK cỡ 7,62 mm. Ở phiên bản dùng đạn 5,56 mm, AK-Alfa đã làm thêm một lựa chọn thú vị cho súng, đó là giữ khóa nòng. Trong trường hợp, nếu xạ thủ bắn hết đạn, khóa nòng ở vị trí cuối cùng, báo hiệu cần phải thay hộp tiếp đạn. Video Trải nghiệm súng trường tấn công AK-Alpha - Nguồn: Kênh Tin tức Quân sự

