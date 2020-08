Giải mã các đơn vị hàng đầu - “át chủ bài” của Không quân Mỹ

5th Bomb Wing: Không đoàn máy bay ném bom Số 5, đóng quân tại căn cứ Minot, Bắc Dakota. Được trang bị các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H, với phù hiệu và phương châm tiêu biểu là: Kiai O Ka Lewa "Người giám hộ của Realm Upper". Trong ảnh là một chiếc B-52H với phù hiệu đặc trưng của “5 Bomb Wing”. 7th Bomb Wing: Không đoàn máy bay ném bom Số 7, đóng quân tại căn cứ Dyess, Texas. Và là một trong đơn vị duy nhất của Không quân Mỹ được trang bị mẫu máy bém bom chiến lược tầm xa siêu thanh B-1B Lancer, với phù hiệu và phương châm hoạt động là: Mors Ab Alto "Cái chết đến từ trên không”. Hàng dài những chiếc B-1B Lancer tại căn cứ không quân Dyess, Texas. 1st Fighter Wing: Không đoàn máy bay chiến đấu Số 1, đóng quân tại căn cứ Langley, Virginia. Đơn vị không quân đầu tiên của Mỹ đưa vào trang bị máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 Raptor, với phù hiệu và phương châm hoạt động là: Aut Vincere Aut Mors "Chiến thắng hay là chết". Một chiếc F-22 bay cùng một chiếc F-15 đều thuộc“1 Fighter Wing” trong một buổi trình diễn trên không. 8th Fighter Wing: Không đoàn máy bay chiến đấu Số 8, đóng quân tại căn cứ Kunsan, Hàn Quốc. Với mẫu máy bay chiến đấu chủ lực F-16 Falcon, có phương châm hoạt động là: Attaquez et Conquerez “Tấn công và chinh phục". Những chiếc máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ tại Hàn Quốc. 49th Fighter Wing: Không đoàn máy bay chiến đấu số 49, đóng quân tại căn cứ Holloman, New Mexico. Đơn vị này cũng được trang bị những chiếc F-22 Raptor như “1 Fighter Wing”, có phù hiệu và phương châm hoạt động là: Tutor et Ultor "Protector và Defender". Một chiếc F-22 cất cánh từ căn cứ quân sự Holloman. 52th Fighter Wing: Không đoàn máy bay chiến đấu Số 52, đóng quân tại căn cứ không quân Spangdahlem, Đức. Với lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực là những chiếc F-16 Falcon, có phù hiệu và phương châm hoạt động là “Tìm kiếm, tấn công và tiêu diệt”. Một chiếc F-16 thuộc “52 Fighter Wing” Không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh trong chiến dịch Bình minh Odyssey vào năm 2011. 33th Fighter Wing: Không đoàn máy bay chiến đấu Số 33, đóng quân tại căn cứ Eglin, Florida. Có nhiệm vụ chính là đào tạo các phi công lái máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 và thực hiện bảo trì, với phương châm hoạt động là: “Fire From The Clouds”. Một chiếc F-35 trong chương trình huấn luyện phi công ở căn cứ không quân Eglin. Video Siêu máy bay ném bom chiến lược số một của Mỹ - Nguồn: QPVN

