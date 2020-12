Giải mã 10 vũ khí phát xít Đức muốn dùng thống trị thế giới

Đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng của Wonders List là mẫu tiêm kích bom sử dụng động cơ phản lực Horten Ho 229. Đây cũng là một trong những mẫu máy bay chiến đấu phản lực tốt nhất từng được Đức phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Horten Ho 229 khó có thể bị phát hiện bởi hệ thống radar của Đồng Minh và dễ dàng tấn công sâu vào các vị trị trọng yếu của đối phương với tốc độ tối đa 977km/h và mang theo hai quả bom 500kg. Dù trùm phát xít Hitler ra lệnh đưa vào sản xuất hàng loạt Horten Ho 229, tuy nhiên do nhiều hoàn cảnh khác nhau nên mẫu máy bay phản lực này chỉ được xây dựng 3 nguyên mẫu. Và khi chiến tranh kết thúc Horten Ho 229 vẫn chưa tham gia bất kỳ trận đánh nào. Đứng sau vị trí của Horten Ho 229 là siêu tăng hạng nặng Landkreuzer P.1000 Ratte. Đây cũng là mẫu xe tăng lớn nhất từng được phát xít Đức phát triển. Giống như tên gọi của mình, nó có trọng lượng 1.000 tấn được trang bị tới 13 pháo gồm 2 pháo chính 280mm, 1 pháo 128mm, 8 pháo 20mm và 1 pháo 15mm. Và để vận hành Landkreuzer P.1000 Ratte các thiết kế sư Đức định trang bị cho mẫu xe tăng tám động cơ diesel có công suất 17.000 mã lực. Trong top 10 vũ khí đáng sợ nhất của phát xít Đức không thể không kể đến siêu pháo Schwerer Gustav và cũng là mẫu pháo lớn nhất từng chế tạo. Schwerer Gustav có cỡ nòng 800mm và nặng đến 1.350 tấn dài hơn 47m và cần tới hàng trăm người để vận hành, do có kích thước quá lớn mẫu pháo này được di chuyển bằng một hệ thống đường ray xe lửa riêng biệt. Siêu pháo Schwerer Gustav có tầm bắn tối đa lên đến 48km, một ngày nó chỉ có thể bắn 14 viên đạn pháo 800mm và trọng lượng của mỗi quả đạn pháo nặng tới 4.8 tấn đủ khả năng đào một hố sâu 10m chỉ một lần bắn. Tuy nhiên, dù sở hữu Schwerer Gustav nhưng phát xít vẫn nuôi tham vọng về phát triển một mẫu siêu pháo khác là V-3 supergun và nó đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng của Wonders List. Về cơ bản V-3 là một trong những vũ khí tham vọng của Đức nhằm đánh bại London sau khi các dòng tên lửa đạn đạo đầu tiên như V-1 và V-2 của Đức tham chiến. Dù không sở hữu cỡ nòng siêu khủng như Schwerer Gustav chỉ 150mm nhưng V-3 lại có thể bắn tới 300 viên đạn mỗi giờ với tầm bắn tối đa 165km và mỗi viên đạn nặng khoảng 140km. Để làm được điều này V-3 được trang bị một nòng pháo dài 130m và mỗi viên đạn gần như là một tên lửa mini với sơ tốc đầu nòng lên đến 1.500m/s. Cái tên tiếp theo trong top 10 vũ khí đáng sợ nhất của phát xít Đức chính là các dòng bom và tên lửa dẫn đường. Đức là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển vũ khí thông minh. Họ đã mở đường cho sự thành công dòng bom, tên lửa "tinh khôn" của Mỹ, Liên Xô sau này. Dù hầu hết các dòng vũ khí dẫn đường chính xác của Đức trong giai đoạn này đều được dẫn đường bằng vô tuyến nhưng chúng vẫn có độ chính khá lớn. Điển hình như Fritz X có tỉ lệ tấn công trúng mục tiêu lên đến 90% trong phạm vị 30m và nó có thể được triển khai trên hầu hết các dòng máy bay ném bom của Đức. Nếu Fritz X hay Henschel Hs 293 khiến bạn ngạc nhiên về sức mạnh công nghệ quân sự của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II thì chúng vẫn chưa là gì so với Rocket U-Boat - tiền thân của các dòng tên lửa tấn công được phóng đi từ tàu ngầm ngày nay. Về thiết kế mẫu rocket này được triển khai từ các tàu ngầm tấn công của Đức tuy nhiên ý tưởng này vẫn chưa được Hải quân Đức hoàn thiện. Một mẫu xe tăng hạng nặng khác của Đức lọt top 10 vũ khí Wonders List là Panzer VIII Maus, siêu tăng hạng nặng của Đức có trọng lượng 145 tấn được trang bị một pháo chính 128mm đi kèm với đó là bộ giáp siêu dày của nó. Và để có thể di chuyển được Maus phải sử dụng mẫu động cơ diesel MB 517 V12 có công suất 1.200 mã lực. Chỉ có hai nguyên mẫu Maus được Đức sản xuất với 1 nguyên mẫu hoàn chỉnh còn chiếc còn lại vẫn đang trong giai đoạn sản xuất. Dù sở hữu lớn giáp dày nhưng sức chiến đấu của Maus hầu như không có nó thiếu cơ động và động cơ 1.200 mã lực là không đủ đối với chiếc xe tăng này. Đứng vị trí thứ 3 trong danh sách của Wonders List là siêu tàu ngầm diesel-điện Type XXI U-boat của Hải quân Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Nó cũng được xem là tiền thân của các mẫu tàu ngầm tấn công hiện đại ngày nay và chỉ có khoảng 4 chiếc được chế tạo. Type XXI hoàn toàn vượt trội so với các mẫu tàu ngầm cùng thời với thời gian lặn tối đa từ 2-3 ngày lâu hơn nhiều so với các mẫu tàu ngầm của Mỹ hay Liên Xô. Ở vị trí thứ hai không ai khác chính là chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới Messerschmitt Me-262, nó được Đức phát triển từ đầu những năm 1940 đến năm 1944 mới được trang bị cho Không quân Đức Messerschmitt Me-262 cũng được kỳ vọng giúp Đức lật ngược cục diện chiến trường khi đó. Dù sở hữu tới hơn 1.400 chiếc Messerschmitt Me-262, nhưng trên thực tế số máy bay này không giúp được Đức dành lại vị thế trên chiến trường của mình, bên cạnh đó sức mạnh của Messerschmitt Me-262 không giống như những gì người Đức khi nó còn khá nhiều hạn chế. Đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng top 10 vũ khí đáng sợ nhất của phát xít Đức là siêu vũ khí mặt trời Sun Gun. Nghe có vẻ hoang đường nhưng Hitler từng có kế hoạch xây dựng một vũ khí như vậy để đánh bại phe Đồng Minh. Theo ý tưởng này một tấm gương siêu lớn có đường kính 1,5km sẽ được lắp đặt trên quỹ đạo địa tĩnh của Trái Đất và sử dụng ánh sáng của mặt trời để thiêu rụi các thành phố của đối phương. Video Tóm tắt nhanh Thế chiến II - Nguồn: Kênh Tóm tắt nhanh

