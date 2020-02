Giả mã vũ khí: Tên lửa vác vai Igla bản nội địa Trung Quốc có gì nguy hiểm?

Tên lửa phòng không vác vai Tiền Vệ-2 (QW-2) là loại tên lửa vác vai thuộc thế hệ thứ hai (tương đương với thế hệ tên lửa Stinger của Mỹ và Strela-2 của Nga). QW-2 được cho là phiên bản nội địa của loại tên lửa cầm tay 9K310 Igla-1 do Liên Xô chế tạo. QW-2 sử dụng thiết bị dẫn đường hồng ngoại để bắt bám mục tiêu theo nguyên lý "bắn và quên"; máy dò tìm mục tiêu của QW-2 được làm mát bằng khí Heli, nhạy hơn so với sunfua chì thế hệ đầu tiên và có thể phân biệt hiệu quả đạn gây nhiễu hồng ngoại và máy bay, cho mức độ chính xác cao. Toàn bộ hệ thống QW-2 có tổng trọng lượng 16,5 kg; thân tên lửa dài 1,53 m, đường kính 71 mm; đầu đạn 1,42 kg, tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500 đến 5.000 m (tối đa là 6.000 m). Tên lửa QW-2 có thể bắn hạ mục tiêu bay cao tối đa là 4.000 m, tối thiểu là 30 m; tên lửa có tốc độ bay tối đa 600 m/s. Đầu dẫn hồng ngoại có khả năng bám sát mục tiêu có vận tốc 220/s và thời gian phản ứng tác chiến của toàn bộ hệ thống là 10 giây. Tính nguy hiểm nhất của tên lửa vác vai QW-2 đó là năng lực sát thương, bởi vì đầu đạn tên lửa này nặng 1,42 kg, trong đó lượng thuốc nổ mạnh khoảng 0,57 kg. Đây là đầu đạn thuộc loại lớn nhất trong số tên lửa phòng không vác vai hiện nay trên thế giới. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống khởi động rất nhanh, từ kết nối pin đến khởi động hệ thống chỉ 5 giây, đặc biệt phù hợp sử dụng cho bộ binh phục kích các mục tiêu trên không đột nhiên xuất hiện của đối phương. Trong các tình huống chiến đấu thông thường, tên lửa QW-2 vẫn cần phải được cung cấp các thông tin tình báo từ các trạm quan sát phía trước; sau khi xác nhận mục tiêu, xạ thủ bật nguồn điện, kết nối pin và nạp điện làm nóng tên lửa. Khi mục tiêu bay đến, xạ thủ nhanh chóng ngắm bắn. Hệ thống tên lửa QW-2 vận hành đơn giản, chỉ cần xác nhận, khóa mục tiêu trong điều kiện nhìn thấy bằng mắt thường là có thể phóng. Hơn nữa, ống phóng của tên lửa kiêm luôn là ống bảo quản, đã được niêm phong trước khi rời nhà máy; thông thường, sẽ không cần duy tu bảo dưỡng bổ sung. Ống phóng có thể bỏ sau khi phóng, và xạ thủ có thể di chuyển ngay lập tức để tránh bộc lộ mục tiêu. Khác với tên lửa Stinger của Mỹ, QW-2 sử dụng khí nén để đẩy tên lửa khỏi ống phóng tới một khoảng cách nhất định, khi đó động cơ tên lửa mới được kích hoạt, do đó có thể tránh được thương vong cho xạ thủ và có thể khai hỏa ở những vị trí kín. Tên lửa Stinger của Mỹ thì lại trực tiếp điểm hỏa trong ống phóng, do đó tạo ra một luồng phụt lớn ở đuôi ống phóng. Khi sử dụng Stinger, cần phải đảm bảo rằng không có chướng ngại vật phía sau xạ thủ, đặc biệt là không thể sử dụng trong không gian kín, nếu không luồng phụt từ đuôi tên lửa có thể dễ dàng thiêu cháy xạ thủ. Đánh giá tổng thể, tên lửa phòng không vác vai QW-2 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tầm bắn xa, độ cao tiến công cũng như mức độ sát thương lớn, có mức chính xác cao và rất dễ sử dụng. Tính tới thời điểm hiện tại, có thể khẳng định QW-2 chính là loại tên lửa phòng không vác vai hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay và là mối đe dọa nguy hiểm đối với các loại máy bay bay tầm thấp, nhất là các loại UAV. Video Tên lửa vác vai Việt Nam hạ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu - Nguồn: QPVN

