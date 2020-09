Đội tuyển xe tăng Việt Nam vào Chung kết: Đối thủ của ta là ai?

Chiều ngày 1/9 vừa qua, tại thao trường Alabino ngoại ô thủ đô Moscow, trận bán kết 1 của bảng 2 giải “Xe tăng hành tiến ~ Tank Biathlon 2020” đã diễn ra giữa hai đội tuyển Việt Nam (với xe màu vàng) và Myanmar (với xe màu xanh lá). Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời với nhiều tình huống hấp dẫn và kịch tính, thành tích là sát nút nhau.

Ảnh: Kíp lái số 1 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu cùng đối thủ Myanmar tại trận bán kết 1. Bước vào thi đấu, cả hai đội đều đã cố gắng phô diễn tối đa một kỹ năng để có thể đạt lợi thế lớn trước đối thủ. Đội tuyển Việt Nam ở kíp xe số 1 đã thi đấu có phần nhỉnh hơn đội bạn rất nhiều, kể cả trong giai đoạn đua tốc độ hay tác xạ mục tiêu. Ảnh: Xe tăng đội tuyển Myanmar và Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu. Về việc sử dụng súng máy 12.7mm tác xạ tiêu diệt mục tiêu bay bia số 25, các trưởng xe của đội tuyển QĐND Việt Nam đều làm rất tốt. Cả 6/6 mục tiêu bia số 25 trong kỳ thi năm nay từ vòng bảng cho đến vòng bán kết đều được các trưởng xe của ta tiêu diệt gọn gàng. Đây là sự tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái khi súng máy phòng không không phải thế mạnh của đội ta.

Ảnh: Trưởng xe đồng chí Đại úy Trần Việt Hải của kíp xe số 1 tác xạ chuẩn xác hạ gục bia số 25 tại vòng bán kết. Đối với mục tiêu bia số 9 mô phỏng lính bộ binh sử dụng súng chống tăng Rpg, các pháo thủ ta cũng thi đấu khá tốt dẫu cho đây là bài bắn khó, đòi hỏi khả năng làm chủ khí tài cao bởi bia có kích cỡ nhỏ, tầm bắn xa khiến cho việc tác xạ là không hề dễ dàng. Cộng với đó là màu bia thường rất dễ lẫn với màu địa hình xung quanh khiến cho xe tăng rất khó trong việc xác định.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tiêu diệt cả 3/3 bia số 9 tại vòng bán kết của kíp xe số 1. Có lẽ phần thi khó khăn nhất chính là bắn pháo chính 125mm khi đang hành tiến vào bia số 12. Ở bài này, dẫu cho có sự hỗ trợ của kính ngắm pháo thủ, kính ngắm đa kênh Sosna U cũng như sự giúp đỡ từ kính ngắm của trưởng xe, tuy nhiên việc xác định mục tiêu và bắn chính xác cũng là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống nạp đạn tự động của xe tăng T72B3 hoạt động không thực sự đáng tin cậy, thường xuyên gặp trục trặc trong quá trình thi đấu khiến chúng ta có phần bất an về tình trạng kỹ thuật của xe.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam thực hiện bài bắn hành tiến bia số 12. Về đối thủ của chúng ta trong trận bán kết 1 và cũng sẽ là đối thủ trong trận chung kết tới đây. Có thể nói rằng khả năng tác xạ của họ rất hạn chế nhưng bù lại khả năng cơ động, đặc biệt là chạy đua tốc độ trên đoạn đường thẳng rất đáng gờm. Họ thường xuyên bỏ qua các bài bắn và chấp nhận chạy phạt để tiết kiệm thời gian, cũng có thể nói đây chính là điểm bất cập của Tank Biathlon nhưng cũng là lợi thế lớn cho các đội ở bảng 2 vốn tác xạ rất kém trừ đội Việt Nam.

Ảnh: Xe tăng đội Myanmar cơ động tốc độ cao trong trận bán kết 1 của bảng 2. Trình độ sử dụng khí tài của kíp xe Myanmar vẫn còn nhiều nhược điểm, có thể ví dụ như cách họ tác xạ bài súng máy 12.7mm của trưởng xe. Khi ngắm bắn mục tiêu bằng súng máy 12.7mm, trưởng xe chỉ sử dụng khe ngắm cơ khí mà không sử dụng kính ngắm quang học được cấp phát khiến cho hiệu quả tác chiến là vô cùng thấp. Đây là thực tế xuất phát từ việc Myanmar trong nước chỉ có xe tăng T72S phiên bản cũ hơn, vốn dĩ không có nhiều trang bị mới như trên T72B3 khiến đội bạn có phần bỡ ngỡ. Ảnh: Xe tăng đội Myanmar cơ động vượt dốc nghiêng mái nhà. Dẫu vậy, khả năng cơ động cao cũng có được nhờ cho việc lái xe đã có kinh nghiệm sử dụng dòng xe tăng T72 lâu năm, vốn tương đồng về hệ thống lái đối với T72B3 gồm hộp số sàn 8 cấp (7 số tiến, 1 số lùi). Điều này cho phép Myanmar vượt qua đội Việt Nam sát nút dẫu cho có thành tích tác xạ thua kém đội ta khá nhiều. Ảnh: Xe tăng Myanmar chuẩn bị thực hiện bài bắn pháo chính 125mm. Hai đối thủ còn lại của chúng ta vừa được xác định trong trận bán kết 2 của bảng 2 diễn ra chiều ngày 2/9 đó là Tajikistan và Lào. Như vậy, vòng chung kết Tank Biathlon bảng 2 năm nay sẽ bao gồm 4 đội là Việt Nam, Myanmar, Tajikistan và Lào. Trong đó, thành tích vòng bán kết tốt nhất là đội Myanmar và đội Congo là đội duy nhất bị loại ở vòng này. Ảnh: Xe tăng của đội Tajikistan và Congo cùng hành tiến vượt dốc mái nhà. Có thể nói rằng, hai đối thủ Tajikistan và Lào có thành tích bắn mục tiêu còn kém hơn cả Myanmar rất nhiều, đồng thời kỹ năng cơ động cao cũng chưa tốt bằng hai đội ở trận bán kết 1. Dẫu vậy, mọi đối thủ ở vòng chung kết đều vô cùng khó chơi và không thể xem thường bởi họ vẫn có thể có khả năng bứt phá tuyệt vời.

Ảnh: Xe tăng của đội Tajikistan vượt hào chống tăng. Nhân tố Lào là một nhân tố vô cùng bí ẩn, có thể thấy đội bạn tiến bộ qua từng trận đấu từ vòng bảng và lọt vào cho đến vòng chung kết của giải năm nay. Tốc độ cơ động của đội bạn cũng là vô cùng đáng nể khi đạt vận tốc tối đa 70km/h trong trận bán kết 2, vượt xa thông số kỹ thuật của xe tăng T72B3 dẫu vậy thành tích tác xạ tiêu diệt mục tiêu vẫn còn kém.

Ảnh: Xe tăng đội Lào với vận tốc tối đa 70km/h ở trận bán kết 2. Chúng ta sẽ cùng ba đội tuyển còn lại bước vào vòng chung kết kịch tính của Tank Biathlon năm nay hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay một lợi thế rất lớn. Hi vọng trong chặng đua cuối cùng này, đội ta sẽ bộc lộ hết khả năng của mình, cộng với đó là tính may mắn với xe đảm bảo kỹ thuật tốt, hướng tới mục tiêu đạt huy chương vàng.

Ảnh: Xe tăng của đội Lào cơ động tốc độ cao. Video Bán kết Tank Biathlon 2020: Cuộc đua nghẹt thở Việt Nam Vs Myanmar - Nguồn: VTC NOW

