Đội tuyển xe tăng Việt Nam bị phạt khó hiểu, toàn lỗi rất nhỏ nhặt?

Chiều 24/8 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc thi “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020” tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 đã diễn ra trận đấu đầu tiên của nhánh 1 bảng 2, với sự góp mặt của các đội: Đội Việt Nam (màu vàng), đội Myanmar (màu xanh nước biển), đội Nam Ossetia (màu xanh lá cây) và đội Qatar (màu đỏ). Đội Việt Nam với chiếc T-72B3 màu vàng được xuất phát ở vị trí thứ hai sau đội Nam Ossetia. Ảnh: Đội hình kíp lái số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu. Và cũng như chúng ta đã biết, tại bài thi này, kíp lái số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc, về đích đầu tiên dẫu xuất phát sau đối thủ và hạ gục cả 5/5 mục tiêu. Với tổng thời gian hoàn thành bài thi là 28 phút 20 giây cả ba vòng chạy, bỏ xa đối thủ về thứ hai là Nam Ossetia hơn 6 phút. Qua đó, tạm thời giữ vị trí đứng nhất toàn đoàn tại bảng 2 của giải đấu. Ảnh: Xe tăng của đội tuyển Việt Nam hành tiến tốc độ cao. Tuy nhiên, sau khi họp ban tổ chức, tổ trọng tài đã đưa ra quyết định chính thức là phạt cộng vào thành tích thi đấu của đội tuyển Việt Nam thêm 4 phút, khiến thời gian hoàn thành bài thi của chúng ta tăng lên thành 32 phút 20 giây, khiến đội ta tụt xuống vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Đây là một kết luận gây khó hiểu lớn khi mà cho đến nay ban tổ chức không hề nêu rõ lí do công khai. Có một số thông tin cho rằng lí do đội tuyển xe tăng Việt Nam bị phạt cộng thêm 4 phút là do trong quá trình thực hiện bài bắn súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt bia số 25, trưởng xe Đại úy Trần Việt Hải đã không bắn hết cơ số đạn 15 viên được cấp và đã ném dây đạn thừa 4 viên xuống thao trường, gây nguy hiểm cho các đội thi khác và tổ trọng tài. Ảnh: Trưởng xe kíp lái số 1 của đội tuyển Việt Nam thực hiện bài bắn súng máy 12.7mm trúng mục tiêu. Đây là một thông tin hoàn toàn sai lầm. Với kinh nghiệm thi đấu qua hai kỳ Tank Biathlon 2018 và 2019, Đại úy Trần Việt Hải nắm rất rõ quy tắc an toàn khi thi đấu. Sau loạt 3 viên đầu tiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đã trúng đạn 12.7mm bốc khói mù mịt, trưởng xe cũng nhanh chóng bắn hết số đạn thừa và không để sót lại một viên nào. Ảnh: Cận cảnh dây đạn do Đại úy Trần Việt Hải tháo ra khỏi súng, có thể thấy rõ không còn thừa bất cứ viên nào. Theo nhận định ban đầu, các lỗi mà đội Việt Nam mắc phải như sau. Một là, trong quá trình xuống xe tiếp đạn, kíp xe đã không điểm danh đủ 3 người mà đã bắt đầu tải đạn.

Ảnh: Khi điểm danh kíp xe để thực hiện tải đạn súng máy 12.7mm, lái xe Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn đã không điểm danh kịp thời mà tiến vào tải đạn ngay. Hai là, sau quá trình tải đạn, lái xe Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn đã chạy phía trước súng (lên xe bên phải) 2 lần, mà theo thông lệ là phải lên xe phía bên trái.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn lên xe từ phía bên phải, sai quy định. Ba là, sau khi trưởng xe đồng chí Đại úy Trần Việt Hải đã lắp đạn 12.7mm vào súng máy phòng không, xe đã bất ngờ chồm lên phía trước một chút. Mặc dù không gây ảnh hưởng lớn đến bài thi, nhưng đây là lỗi nhỏ dẫn đến gây mất an toàn, trưởng xe dễ bị cướp cò khai hỏa bất ngờ. Ảnh: Trưởng xe sau khi lắp đạn vào súng thì xe bất ngờ chồm lên một chút, không quá đáng kể. Như vậy, ta đã rõ các lỗi của kíp lái số 1 trong ngày thi đấu đầu tiên dẫn đến đội bị phạt thêm 4 phút. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, đây đều là những lỗi khá nhỏ, "không đáng kể", tổ trọng tài hoàn toàn có thể châm chước. Và thực tế, những lỗi nhỏ trên ở các kỳ Tank Biathlon trước đều được bỏ qua. Kíp lái Việt Nam đều là những đồng chí có kinh nghiệm thi đấu do đó không hề mắc các lỗi an toàn cơ bản, tuy nhiên các tiểu tiết trong quá trình thi đấu với cường độ cao dẫn đến một số sai lầm nhỏ là khó tránh khỏi. Tại trận đấu đầu tiên của nhánh số 1 bảng 1 vào chiều ngày 23/8 giữa các đội xe tăng Trung Quốc, Belarus, Serbia và Azerbaijan. Kíp lái số 1 của đội Azerbaijan khi tiếp đạn cho xe cũng mắc lỗi tương tự kíp xe Việt Nam là lái xe chạy phía trước súng (lên xe phía bên phải), tuy nhiên lỗi này của đội bạn đã được bỏ qua. Ảnh: Lái xe Azerbaijan cơ động lên xe phía bên phải. Một điều khó hiểu nữa tại bảng 2 là mặc dù đội Nam Ossetia về đích với thời gian 34 phút 17 giây, thua đội Việt Nam gần 6 phút, cùng với đó là thành tích tiêu diệt mục tiêu kém nhất trong các đội thi đấu tại nhánh, chỉ 3/5 (trừ Qatar bỏ thi) và tốc độ cơ động cũng không cao. Trong trường hợp đội ta bị phạt cộng thêm 4 phút với thành tích 32 phút 20 giây thì vẫn hơn thành tích đội Nam Ossetia tới 2 phút. Mặc dù vậy, không rõ vì lí do gì mà tổ trọng tài bỗng dưng "thưởng" thời gian cho đội Nam Ossetia và kết quả thành tích chung cuộc của đội này là 31 phút 49 giây, xếp nhất toàn đoàn. Một quyết định vô cùng khó hiểu! Dẫu vậy, bất chấp kết quả chung cuộc thế nào, chúng ta vẫn có thể thấy một điều chắc chắn đó là trình độ của kíp lái xe tăng Việt Nam hơn hẳn tất cả các đội trong bảng và hoàn toàn có thể đối đầu trực tiếp với các đội hạt giống tại bảng 1. Thành tích này là một ghi nhận của quá trình dài cố gắng huấn luyện, tự rèn luyện gian khổ của các chiến sĩ đoàn ta, đã không quản ngại vất vả, gian nan, chiến đấu hết sức mình nhằm mang vinh quang về cho nước nhà. Các kíp lái số 2 và số 3 của đội xe tăng Việt Nam tới đây cũng sẽ thi đấu vào chiều ngày 28/8 và 29/8. Video Bản tin Army Games 2020: Đội xe tăng Việt nam chỉ đứng thứ 2 sau đợt thi đấu đầu tiên - Nguồn: VTC Co TV

