Đội tuyển Hóa học Việt Nam "chạm trán" Nga: Nỗ lực kiên cường!

Theo báo QĐND, sáng 29/8, tại thao trường Pesochnoe (thành phố Kostroma, LB Nga), các đội tuyển tranh tài trong cuộc thi “Môi trường an toàn” bước vào bài thi thứ 3 “Tiếp sức” và cũng là bài thi cuối cùng của cuộc thi. Qua bốc thăm, Đội tuyển Binh chủng Hóa học QĐND thi lượt thứ 2 cùng Đội tuyển Liên bang Nga – nước chủ nhà, một đối thủ nặng ký, là ứng viên chức vô địch. Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn khi mà ở hai bài thi đầu tiên chúng ta đều gặp sự cố dòng xe thiết giáp BTR-80 của nước chủ nhà (một chiếc hỏng động cơ, một chiếc gặp sự cố). Và nay, ở bài thi cuối Đội tuyển Hóa học Việt Nam phải "quyết đấu" với quốc gia sáng tạo ra dòng xe thiết giáp BTR-80 và đã vận hành hàng chục năm liên tục. Thể thức của bài thi “Tiếp sức”, hai kíp xe tốt nhất của mỗi đội tuyển chạy nối tiếp nhau trên thao trường và thực hiện các nội dung chuyên ngành độc lập. Cụ thể, kíp xe thứ nhất thực hiện nội dung dò tìm nguồn phóng xạ và xử lý hậu quả vụ cháy; kíp xe thứ hai thực hiện nội dung lấy mẫu chất độc và tiêu độc bằng thiết bị APSO. Sau khi các thành viên của kíp xe thứ nhất vượt qua bãi vật cản thể lực, các thành viên thực hiện động tác trao “gậy tiếp sức” là các hộp tiếp đạn cho kíp xe thứ hai ở vị trí sẵn sàng để tiến hành chặng đua thứ 2. Ảnh: QĐND. Nhìn chung, ở phần thi này, đội tuyển Hóa học Việt Nam đã cố gắng hết sức với inh thần quyết tâm chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, đội ta đã có bài thi thực sự trơn tru với thành tích được rút ngắn đáng kể và hầu như không mắc lỗi trên đường chạy. Ảnh: QĐND. Sau khi Ban Trọng tài họp về kết quả của hội thao, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc trong tổng số 9 nước góp mặt tại Army Games 2020. Đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 2 và nhường chức vô địch cho Đội tuyển LB Nga khi đội tuyển nước chủ nhà đạt thành tích kỷ lục trong lịch sử tổ chức nội dung “Môi trường an toàn”. Bên cạnh đó, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam có đồng chí Vũ Văn Hùng đạt danh hiệu Tiêu độc viên xuất sắc của cuộc thi và 2 đồng chí khác là Trung úy Hoàng Đức Thắng và Trung úy Bùi Quang Hưng được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị. Tham gia cuộc thi “Môi trường an toàn” tại Army Games 2020, dù không gặp nhiều may mắn trong các nội dung nhưng Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn cảnh bất lợi để thi đấu quả cảm, là minh chứng cho bản lĩnh và ý chí quyết tâm của từng HLV, VĐV và mọi thành viên khác của đội tuyển. Đồng thời qua cuộc thi năm nay, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong thi đấu quốc tế trên hệ vũ khí trang bị khác biệt hoàn toàn cũng như trong việc xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh. Ảnh: QĐND. Hi vọng rằng, với kinh nghiệm từ cuộc thi năm nay, ở kỳ thi tới, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ có kết quả tốt hơn nữa. Ảnh: QĐND. Video Một ngày huấn luyện của bộ đội phòng hóa - Nguồn: Quân đội Nhân dân điện tử

