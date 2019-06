Đội quân chân đất Houthi lại bắn hạ UAV "khủng" của Mỹ

Hôm 7/6 theo giờ địa phương, một nhánh của của phiến quân Houthi đã tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Vụ việc được cho là xảy ra ở khu vực bờ biển phía tây Yemen. Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, đây là chiếc máy bay không người lái MQ-9 thứ ba của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen. Nguồn ảnh: QQ. Trong những đoạn video được đăng tải trên internet, phần động cơ của UAV trinh sát MQ-9 về cơ bản là còn nguyên vẹn, là bằng chứng xác đáng cho việc đây là một máy bay không người lái do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Các thông số in trên động cơ của chiếc MQ-9 bị bắn hạ vẫn còn khá nguyên vẹn, qua đó cho thấy đây là chiếc máy bay MQ-9 vừa mới được sản xuất từ năm 2014, số hợp đồng đối chiếu GM1413402. Nguồn ảnh: QQ. Chiếc máy bay này cũng được sản xuất tại Mỹ, phiên bản phần mềm là V0614 - nhiều khả năng có nghĩa là được cập nhật phần mềm lần cuối vào tháng 6/2014. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại vẫn không rõ loại UAV này bị bắn hạ bởi vũ khí gì và khi bị bắn hạ, MQ-9 đang bay ở độ cao bao nhiêu và liệu khi đó chiếc máy bay này có mang theo vũ khí hay không. Nguồn ảnh: QQ. Đống đổ nát của máy bay không người lái MQ-9 sau khi bị phiến quân Houthi bắn hạ. Nguồn ảnh: QQ. Những phần "còn có thể nhận dạng được" được lực lượng này chất lên xe bán tải như một phần chiến lợi phẩm. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay này được Mỹ sản xuất hàng loạt từ năm 2007 và tới nay đã được sản xuất khoảng gần 200 chiếc. Giá trị mỗi chiếc vào khoảng 16 triệu USD. Nguồn ảnh: QQ. Mẫu UAV trinh sát này được trang bị tổng cộng 7 giá treo có thể mang theo các loại vũ khí như bom thông minh đối đất có điều khiển. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong phòng điều khiển máy bay không người lái MQ-9.

Hôm 7/6 theo giờ địa phương, một nhánh của của phiến quân Houthi đã tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Vụ việc được cho là xảy ra ở khu vực bờ biển phía tây Yemen. Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, đây là chiếc máy bay không người lái MQ-9 thứ ba của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen. Nguồn ảnh: QQ. Trong những đoạn video được đăng tải trên internet, phần động cơ của UAV trinh sát MQ-9 về cơ bản là còn nguyên vẹn, là bằng chứng xác đáng cho việc đây là một máy bay không người lái do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Các thông số in trên động cơ của chiếc MQ-9 bị bắn hạ vẫn còn khá nguyên vẹn, qua đó cho thấy đây là chiếc máy bay MQ-9 vừa mới được sản xuất từ năm 2014, số hợp đồng đối chiếu GM1413402. Nguồn ảnh: QQ. Chiếc máy bay này cũng được sản xuất tại Mỹ, phiên bản phần mềm là V0614 - nhiều khả năng có nghĩa là được cập nhật phần mềm lần cuối vào tháng 6/2014. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại vẫn không rõ loại UAV này bị bắn hạ bởi vũ khí gì và khi bị bắn hạ, MQ-9 đang bay ở độ cao bao nhiêu và liệu khi đó chiếc máy bay này có mang theo vũ khí hay không. Nguồn ảnh: QQ. Đống đổ nát của máy bay không người lái MQ-9 sau khi bị phiến quân Houthi bắn hạ. Nguồn ảnh: QQ. Những phần "còn có thể nhận dạng được" được lực lượng này chất lên xe bán tải như một phần chiến lợi phẩm. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay này được Mỹ sản xuất hàng loạt từ năm 2007 và tới nay đã được sản xuất khoảng gần 200 chiếc. Giá trị mỗi chiếc vào khoảng 16 triệu USD. Nguồn ảnh: QQ. Mẫu UAV trinh sát này được trang bị tổng cộng 7 giá treo có thể mang theo các loại vũ khí như bom thông minh đối đất có điều khiển. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong phòng điều khiển máy bay không người lái MQ-9.