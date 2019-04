Dính 70 phát chống tăng không chết: Xe tăng Anh bền nhất thế giới?

Loại xe tăng được cho là bền bỉ nhất thế giới hiện nay đó là xe tăng Challenger 2 do Anh thiết kế và sản xuất. Loại xe tăng này hiện đang giữ kỷ lục độc nhất vô nhị trong làng xe tăng chủ lực thế giới. Nguồn ảnh: Challenger. Trong khi xe tăng của Mỹ và của Nga đều từng tham chiến và chết "như ngả rạ" ở Trung Đông thì ngược lại, xe tăng Challenger 2 của Anh có kỷ lục độc nhất là loại xe tăng chưa từng bị bắn hạ trong bất cứ cuộc chiến nào, kể cả ở Trung Đông cũng như ở mọi nơi khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Challenger. Trong chiến dịch xâm lược Iraq năm 2003 của liên quân, quân đội Anh đã mang xe tăng Challenger 2 vào tham chiến và một vài chiếc từng dính mìn IED, tuy nhiên không chiếc nào bị hư hỏng và đều quay lại chiến đấu được sau khi sửa chữa nhẹ. Nguồn ảnh: Challenger. Trong một tình huống khác, xe tăng Challenger 2 của Anh từng bị phục kích trong tác chiến đô thị khi tham chiến ở Iraq, kết quả là ngoài kính của lái xe và lái xe bị thương nhẹ, không một chiếc xe tăng nào bị hư hỏng. Nguồn ảnh: Challenger. Một báo cáo ghi nhận, xe tăng Challenger 2 của Anh từng dính tới 14 quả đạn chống tăng ở cự ly gần, bao gồm cả tên lửa chống tăng MILAN. Kết quả là chiếc Challenger vẫn không bị hạ, được kéo về và sửa chữa lại ngay sau đó, kíp lái hoàn toàn an toàn. Nguồn ảnh: Challenger. Tuy nhiên huyền thoại khó tin nhất tới nay vẫn là một chiếc xe tăng Challenger 2 bị dính tới... 70 phát đạn chống tăng loại RPG các loại ở mọi cự ly mà không hề hư hỏng, chiếc Challenger 2 này thậm chí chỉ cần... 6 tiếng sửa chữa trước khi sẵn sàng quay lại chiến trường. Nguồn ảnh: Challenger. Tháng 8/2006 ở Iraq, một chiếc Challenger 2 đã dính tới... 15 phát đạn chống tăng RPG nhưng chỉ một phát xuyên được vào trong xe, cắt đôi chân của tài xế và khiến hai thành viên khác bị thương nhẹ. Nguồn ảnh: Challenger. Dù kíp lái bị thương nhưng chiếc Challenger 2 này vẫn... đi lùi được 2,5 km cho tới khu vực an toàn. Nguồn ảnh: Challenger. Chiếc Challenger 2 duy nhất từng bị tiêu diệt trong chiến đấu có nguyên do là bị bắn nhầm bởi... chính một chiếc Challenger 2 khác. Sự việc xảy ra vào ngày 25/3/2003, khi mà mọi loại vũ khí chống tăng bất lực trước Challenger 2 thì chính bản thân một chiếc Challenger 2 chỉ cần một phát bắn duy nhất để tiêu diệt đồng đội của mình. Nguồn ảnh: Challenger. Như vậy, nếu không tính pha bắn nhầm có phần hy hữu nói trên, xe tăng Challenger 2 chưa từng bị bắn hạ bởi bất cứ loại xe tăng hay vũ khí chống tăng nào khác - cho thấy khả năng bất bại của cỗ xe tăng 26 tuổi phục vụ Quân đội Hoàng gia Anh này. Nguồn ảnh: Challenger. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Churchill của Anh từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai bên cạnh xe tăng Challenger 2.

