Dàn súng hiện đại hàng đầu thế giới do nhà máy Z-111 sản xuất

Nhà máy Z-111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng với tiền thân là nhà máy Z1 có truyền thống bề dày phát triển từ Kháng chiến chống Mỹ, đến nay đã bước qua tuổi 60. Ban đầu với các xưởng quân khí nhỏ sản xuất các loại súng bộ binh số lượng ít, đến nay, nhà máy đã được đầu tư với quy mô vượt trội, hàng đầu Đông Nam Á cũng như thuộc top của châu lục. Ảnh: Dây chuyền sản xuất súng hiện đại của nhà máy Z-111 - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Trong số đó, nhà máy Z-111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất các loại súng máy hạng nhẹ, súng trường tấn công, súng carbin, súng ngắn,... theo công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu trang bị số lượng lớn cho chiến sĩ cũng như đảm bảo nguồn dự trữ vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Súng trường bộ binh hiện đại do nhà máy Z-111 sản xuất - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Kể từ 2015, nhà máy đã sản xuất thành công súng trường bộ binh Galil Ace 31/32 theo công nghệ chuyển giao từ Israel. Súng đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng và đạt các tiêu chuẩn tốt, đã được sản xuất số lượng để trang bị cho một số đơn vị đặc biệt như đặc nhiệm biên phòng, đặc công. Đây là một trong những thành tựu đặc biệt nổi bật của Z-111 trong 10 năm qua, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các loại súng trường bộ binh của Việt Nam sau này. Ảnh: Súng Galil Ace 32 do nhà máy Z-111 sản xuất với kính ngắm chuyên dụng - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Qua tiền đề súng Galil Ace, Việt Nam đã cho sửa đổi một số nâng cấp trên súng để phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế của chiến sĩ ta trên chiến trường, từ đó cho ra đời mẫu súng STV-215/380 chuyên biệt chỉ có ở nước ta. Khẩu súng kế thừa những gì tốt nhất của thiết kế Galil Ace kết hợp với một số chi tiết kiểu AK huyền thoại, tạo cảm giác cực kỳ gần gũi cho người lính. Ảnh: Súng trường STV-380 sản xuất loạt bởi nhà máy Z-111 - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Một số thay đổi của súng so với Galil Ace nguyên bản có thể kể đến như: Lắp đặt ốp lót tay súng kiểu mới, sử dụng cơ cấu khoá an toàn kiểu AK đặt ở bên phải thân súng và làm nắp hộp khoá nòng kín, loại bỏ cơ cấu chuyển đổi chế độ bắn ở bên trái thân súng. Những thay đổi và nâng cấp này tạo cho súng sự thân thiện với người sử dụng trực tiếp là các chiến sĩ ta vốn đã quen thao tác với súng AK, sẽ không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với súng mới. Loại bỏ các chi tiết không cần thiết cũng làm giảm giá thành, phù hợp với việc sản xuất loạt. Ảnh: Công nhân nhà máy Z-111đang hoàn thiện súng STV-215 - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Hiện nay, nhà máy Z-111 đang vận hành dây chuyền sản xuất đại trà súng trường bộ binh STV-380 và phiên bản carbin của nó là STV-215 với số lượng hàng chục ngàn khẩu mỗi năm để có thể nhanh chóng thay thế súng AK cũ đã có trong biên chế quân đội ta từ thời chống Mỹ. Đây được coi là một cuộc cách mạng về vũ khí cá nhân lớn nhất trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam từ khi thành lập cho tới nay, đáp ứng nhu cầu hiện đại trong chiến tranh công nghệ cao. Ảnh: Súng STV-215 được xếp vào hòm, chuẩn bị bàn giao cho đơn vị - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Với những ưu điểm cực kỳ hiện đại, thiết kế đáng tin cậy và thân thuộc với người sử dụng, STV-215/380 hứa hẹn sẽ là người kế nhiệm vô cùng xứng đáng cho AK, tăng cao sức mạnh của người chiến sĩ trên chiến trường. Ảnh: Công nhân nhà máy Z-111 hoàn thiện súng STV - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Bên cạnh đó, nhà máy Z-111 phối hợp với Viện Vũ khí cũng cho ra đời mẫu súng STV-410 tiên tiến và ưu việt, có nhiều điểm nổi bật hơn STV-380. Mẫu súng này đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm của ta bởi tính năng vượt trội của nó, là sản phẩm do Việt Nam tự thiết kế chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, thuộc hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Súng trường tấn công STV-410 do nhà máy Z-111 sản xuất trên tay cán bộ Viện Vũ khí - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Súng sử dụng hộp khoá nòng kiểu Galil Ace nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với mẫu AK-12/15 của Nga thiết kế. STV-410 trang bị một báng nhựa kiểu AKM có thể gấp sang bên phải thân súng, sử dụng cơ cấu giữ nắp hộp khoá nòng bằng cần gạt kiểu mới, ốp lót tay chế tác cực kỳ hoàn thiện đồng thời có cả ray Picatinny chạy dài trên lưng súng từ cuối nắp hộp khoá nòng đến hết ốp lót tay trên, ốp lót tay dưới cũng có ray Picatinny để gắn phụ kiện như tay cầm phụ, giá đỡ hoặc súng phóng lựu kẹp nòng. Ảnh: STV-410 trong trạng thái gấp báng - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Súng sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm tiêu chuẩn và có thể sử dụng chung hộp tiếp đạn 30 viên với súng AK, đầu ruồi được thiết kế kiểu mới, bổ sung thêm que thông nòng để sử dụng trong các trường hợp kẹt đạn, độ dài nòng cũng được kéo dài đáng kể so với STV-380/Galil Ace 32 lên tới 410mm (so với 380mm). Ảnh: So sánh ốp lót tay và nòng của súng STV-380 (dưới) và STV-410 (trên) - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Mới đây, những hình ảnh công bố cũng cho thấy nhà máy Z-111 đang chế tạo loại súng ngắn Jericho 941 do hãng súng nổi tiếng IWI Israel thiết kế trong giai đoạn 1990. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum chuẩn NATO và vô cùng được ưu chuộng trên các dòng súng ngắn/tiểu liên trên thế giới. Cỡ đạn này cũng đã được Việt Nam sản xuất thành công để đảm bảo trang bị. Mẫu súng ngắn mới hứa hẹn sẽ được trang bị thay thế các loại súng do Liên Xô/Trung Quốc và Việt Nam chế tạo trước đó đã dần lạc hậu. Ảnh: Thân súng Jericho 941 do nhà máy Z-111 chế tạo - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Có thể nói rằng, những thành tựu mà nhà máy Z-111 đạt được hôm nay là một bước tiến vượt bậc và vô cùng to lớn, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên tự chủ hoàn toàn sản xuất súng bộ binh trang bị cho quân đội, hướng tới tương lai tự thiết kế các mẫu mới, giúp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hoá trang bị của người lính, phù hợp với cuộc chiến tranh công nghệ cao. Đây chính là công sức ngày đêm nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu sản xuất của cán bộ công nhân nhà máy, luôn hoạt động hết mình vì sự nghiệp chung của Tổ quốc. Ảnh: Khoá nòng của súng STV do nhà máy Z-111 chế tạo - Nguồn: Phim tài liệu "75 đồng hành cùng đất nước" VTV1. Video Dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại nhất Việt Nam - Nguồn: QPVN

