Đại biểu Quốc hội Đức: Ukraine chỉ còn lại vài xe tăng Leopard 2A6

Ông Sebastian Schäfer, Phó Chủ tịch Đảng Xanh đại diện ở Quốc hội Đức cung cấp thông tin cho báo giới Đức cho biết, hiện Quân đội Ukraine chỉ còn một số ít xe tăng Leopard 2A6. Chính trị gia này kêu gọi Chính phủ Liên bang Đức đẩy nhanh quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng Đức để cung cấp cho Ukraine. Ông Schäfer cũng là một chuyên gia về ngân sách quốc phòng, cho biết: “Thật không may, Ukraine chỉ có thể sử dụng tốt một số lượng rất nhỏ xe tăng được chuyển từ Đức”. Ông Schäfer nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp cải thiện tình trạng phụ tùng thay thế và sửa chữa. Về vấn đề này, ông Schäfer đã gửi thư tới các công ty quốc phòng lớn của Đức như Rheinmetall và Krauss-Maffei Wegmann. Đại diện của một trung tâm dịch vụ ở Lithuania tham gia sửa chữa xe tăng Leopard 2 cho biết, quá trình sửa chữa xe tăng cho Ukraine đang bị chậm, do thiếu những phụ tùng thay thế cần thiết. Khi ông Schäfer đến thăm nhà máy sửa chữa xe tăng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước Lễ Giáng sinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh việc sửa chữa và khả năng thực hiện chúng trực tiếp ngay tại Ukraine. Ông Schäfer cũng đánh giá những nỗ lực của Quân đội Ukraine trong việc tự sửa chữa xe tăng; theo ông Schäfer, điều này chỉ dẫn đến thiệt hại thêm cho xe. Ông đề nghị xem xét khả năng đào tạo tốt hơn cho các chuyên gia Ukraine hoặc cung cấp thêm hướng dẫn. Theo các thông tin được tờ Der Spiegel của Đức đăng tải, Ukraine đã nhận được 21 xe tăng Leopard 2A6, trong đó có 18 chiếc từ Đức và 3 chiếc từ Bồ Đào Nha. Những chiếc xe tăng này được đưa ra chiến trường vào tháng 10 năm ngoái. Còn trang Topwar của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm xuyên thủng trận địa phòng ngự của quân Nga theo hướng Svatovsky với sự hỗ trợ của xe tăng Đức đã kết thúc trong thất bại, tất cả số xe tăng Leopard 2A6 tham gia tấn công đều bị tiêu diệt. “Lính Nga tiêu diệt một trung đội xe tăng Đức chuẩn bị tấn công các vị trí của ta theo hướng Svatovsky. Tất cả điều này xảy ra ở khu vực làng Terny; quân Nga đã sử dụng UAV trinh sát phát hiện kịp thời mục tiêu, sau đó dùng UAV tự sát Lancet tấn công”, Topwar viết. Còn trang Avia.pro miêu tả: "Tại khu vực làng Terny, một đợt phản công của Quân đội Ukraine vào trận địa các vị trí của quân Nga với sự tham gia của một trung đội xe tăng Leopard 2 đã bị hỏa lực các loại của Nga phá hủy". Trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội cho thấy, trong số 3 chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị phá hủy, đều bị trúng nhiều phát đạn, thiệt hại chính là do đạn pháo và việc “kết liễu cuối cùng” được thực hiện bởi UAV tự sát Lancet. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2A6, còn lại phần lớn là Leopard 2A4. Huyền thoại về sự “bất khả chiến bại” của xe tăng Đức đã bị đập tan khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu. Theo trang tình báo mở Oryx cho biết, trên thực tế, xe tăng Đức bị vũ khí Nga phá hủy nhiều nhất trong số xe tăng phương Tây mà Ukraine hiện sở hữu trên chiến trường. Vũ khí Đức cũng được cho là bị mất uy tín nhiều nhất. Thiếu tướng Christian Freuding của Quân đội Đức cho biết, khoảng một nửa trong số 18 xe tăng Leopard-2 mà Đức viện trợ cho Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Tướng Freuding cũng cho rằng, phương Tây đã đánh giá thấp Nga, không ngờ nước này có thể tăng năng lực sản xuất dưới lệnh trừng phạt và thể hiện khả năng phục hồi ở mặt trận. Vào ngày 27/12, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov đã bác bỏ huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm đặc biệt của xe tăng Leopard 2 của Đức. Mặc dù những chiếc xe tăng này đã được bổ sung thêm lớp giáp phụ. Theo ông Chemezov, các loại tên lửa chống tăng Khrizantema và Kornet của Nga hoàn toàn có khả năng bắn cháy xe tăng của phương Tây từ mọi hướng. Ông nói thêm rằng, để chống lại tên lửa chống tăng của Nga, hệ thống bảo vệ chủ động đã bắt đầu được lắp đặt trên xe tăng Đức. Còn Đại tá Quân đội Áo Markus Reisner ngày 19/11 thừa nhận, kế hoạch phản công của Ukraine đã thất bại. Xe tăng Leopard được cho là sẽ thay đổi cục diện chiến sự có lợi cho Ukraine, nhưng đã đem lại nỗi thất vọng lớn. Đại tá Reisner cho rằng, sự kém hiệu quả của những chiếc xe tăng này là do Quân đội Ukraine thiếu kỹ năng sử dụng chúng và cho rằng, phương Tây có thể bù đắp cho sự thiếu sót này bằng tăng cường thêm viện trợ xe bọc thép cho Ukraine. Trung đội xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị hỏa lực quân Nga tấn công hội đồng tại làng Terny. Nguồn: Topwar.

Ông Sebastian Schäfer, Phó Chủ tịch Đảng Xanh đại diện ở Quốc hội Đức cung cấp thông tin cho báo giới Đức cho biết, hiện Quân đội Ukraine chỉ còn một số ít xe tăng Leopard 2A6. Chính trị gia này kêu gọi Chính phủ Liên bang Đức đẩy nhanh quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng Đức để cung cấp cho Ukraine. Ông Schäfer cũng là một chuyên gia về ngân sách quốc phòng, cho biết: “Thật không may, Ukraine chỉ có thể sử dụng tốt một số lượng rất nhỏ xe tăng được chuyển từ Đức”. Ông Schäfer nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp cải thiện tình trạng phụ tùng thay thế và sửa chữa. Về vấn đề này, ông Schäfer đã gửi thư tới các công ty quốc phòng lớn của Đức như Rheinmetall và Krauss-Maffei Wegmann. Đại diện của một trung tâm dịch vụ ở Lithuania tham gia sửa chữa xe tăng Leopard 2 cho biết, quá trình sửa chữa xe tăng cho Ukraine đang bị chậm, do thiếu những phụ tùng thay thế cần thiết. Khi ông Schäfer đến thăm nhà máy sửa chữa xe tăng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước Lễ Giáng sinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh việc sửa chữa và khả năng thực hiện chúng trực tiếp ngay tại Ukraine. Ông Schäfer cũng đánh giá những nỗ lực của Quân đội Ukraine trong việc tự sửa chữa xe tăng; theo ông Schäfer, điều này chỉ dẫn đến thiệt hại thêm cho xe. Ông đề nghị xem xét khả năng đào tạo tốt hơn cho các chuyên gia Ukraine hoặc cung cấp thêm hướng dẫn. Theo các thông tin được tờ Der Spiegel của Đức đăng tải, Ukraine đã nhận được 21 xe tăng Leopard 2A6, trong đó có 18 chiếc từ Đức và 3 chiếc từ Bồ Đào Nha. Những chiếc xe tăng này được đưa ra chiến trường vào tháng 10 năm ngoái. Còn trang Topwar của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm xuyên thủng trận địa phòng ngự của quân Nga theo hướng Svatovsky với sự hỗ trợ của xe tăng Đức đã kết thúc trong thất bại, tất cả số xe tăng Leopard 2A6 tham gia tấn công đều bị tiêu diệt. “Lính Nga tiêu diệt một trung đội xe tăng Đức chuẩn bị tấn công các vị trí của ta theo hướng Svatovsky. Tất cả điều này xảy ra ở khu vực làng Terny; quân Nga đã sử dụng UAV trinh sát phát hiện kịp thời mục tiêu, sau đó dùng UAV tự sát Lancet tấn công”, Topwar viết. Còn trang Avia.pro miêu tả: "Tại khu vực làng Terny, một đợt phản công của Quân đội Ukraine vào trận địa các vị trí của quân Nga với sự tham gia của một trung đội xe tăng Leopard 2 đã bị hỏa lực các loại của Nga phá hủy". Trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội cho thấy, trong số 3 chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị phá hủy, đều bị trúng nhiều phát đạn, thiệt hại chính là do đạn pháo và việc “kết liễu cuối cùng” được thực hiện bởi UAV tự sát Lancet. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2A6, còn lại phần lớn là Leopard 2A4. Huyền thoại về sự “bất khả chiến bại” của xe tăng Đức đã bị đập tan khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu. Theo trang tình báo mở Oryx cho biết, trên thực tế, xe tăng Đức bị vũ khí Nga phá hủy nhiều nhất trong số xe tăng phương Tây mà Ukraine hiện sở hữu trên chiến trường. Vũ khí Đức cũng được cho là bị mất uy tín nhiều nhất. Thiếu tướng Christian Freuding của Quân đội Đức cho biết, khoảng một nửa trong số 18 xe tăng Leopard-2 mà Đức viện trợ cho Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Tướng Freuding cũng cho rằng, phương Tây đã đánh giá thấp Nga, không ngờ nước này có thể tăng năng lực sản xuất dưới lệnh trừng phạt và thể hiện khả năng phục hồi ở mặt trận. Vào ngày 27/12, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov đã bác bỏ huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm đặc biệt của xe tăng Leopard 2 của Đức. Mặc dù những chiếc xe tăng này đã được bổ sung thêm lớp giáp phụ. Theo ông Chemezov, các loại tên lửa chống tăng Khrizantema và Kornet của Nga hoàn toàn có khả năng bắn cháy xe tăng của phương Tây từ mọi hướng. Ông nói thêm rằng, để chống lại tên lửa chống tăng của Nga, hệ thống bảo vệ chủ động đã bắt đầu được lắp đặt trên xe tăng Đức. Còn Đại tá Quân đội Áo Markus Reisner ngày 19/11 thừa nhận, kế hoạch phản công của Ukraine đã thất bại. Xe tăng Leopard được cho là sẽ thay đổi cục diện chiến sự có lợi cho Ukraine, nhưng đã đem lại nỗi thất vọng lớn. Đại tá Reisner cho rằng, sự kém hiệu quả của những chiếc xe tăng này là do Quân đội Ukraine thiếu kỹ năng sử dụng chúng và cho rằng, phương Tây có thể bù đắp cho sự thiếu sót này bằng tăng cường thêm viện trợ xe bọc thép cho Ukraine. Trung đội xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị hỏa lực quân Nga tấn công hội đồng tại làng Terny. Nguồn: Topwar.