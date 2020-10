Đặc nhiệm Azerbaijan xâm nhập Armenia bị tiêu diệt: Trận phục kích kinh điển!

Trong những ngày gần đây, xung đột Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh (Naka) ngày càng trở nên căng thẳng; xét về mặt thực lực, thì Azerbaijan mạnh hơn đáng kể so với Armenia, khi họ nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Ảnh: Một trận địa xe tăng của Armenia bị UAV Azerbaijan tiêu diệt - Nguồn: Sina Nhờ chiếm thế chủ động và có nhiều vũ khí hiện đại hơn, phía Azerbaijan đã đẩy Armenia vào thế gồng mình chống đỡ. Theo hãng tin Mỹ AP, kể từ khi Chiến tranh Kavkaz mới bùng nổ vào ngày 27/9, Azerbaijan đã không che giấu ý định cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát vùng Naka. Ảnh: Một trận địa pháo của Armenia bị UAV Azerbaijan tiêu diệt - Nguồn: Sina Nhưng do phía Armenia đã xây dựng thế trận phòng thủ từ lâu tại khu vực Naka, và mặc dù chịu thiệt hại từ các đòn tiến công của UAV phía Azerbaijan, nhưng phía Armenia vẫn chưa để phía Azerbaijan chiếm được một phần lãnh thổ nào của khu vực Naka. Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường chống trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Sau khi quân đội chính quy Azerbaijan không thể tấn công trong một thời gian dài, Azerbaijan đã phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ đưa một số lượng lớn lực lượng đặc biệt để thực hiện chiến thuật "luồn sâu - đánh hiểm", kết hợp với các đòn không kích của các UAV để làm tan rã tuyến phòng thủ của quân Armenia. Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường đánh trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Quân đội Armenia cũng không muốn thể hiện sự yếu kém, nên cũng cử lực lượng đặc nhiệm tới, thực hiện ăn miếng trả miếng. Quân Armenia dựa vào địa hình quen thuộc, cùng với các hệ thống phòng thủ đã được xây dựng từ lâu, kiên quyết ngăn chặn các cuộc tiến công trên bộ của phía Azerbaijan. Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường đánh trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Vào ngày 14/10 vừa qua, tại khu vực rừng gần núi lửa El ở vùng Naka, đã xảy ra cuộc chạm trán giữa lực lượng đặc biệt hai bên; ba trung đội đặc nhiệm của quân đội Azerbaijan đã tiến đến phía bắc quả núi El và đã rơi vào trận địa phục kích giăng sẵn của phía Armenia. Ảnh: Một phân đội đặc nhiệm Azerbaijan đang hành quân - Nguồn: Sina Diễn biến trận đánh cho biết, quân đội Armenia đã nắm được thông tin về cuộc xâm nhập của lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan từ trước; nên một số lượng lớn quân Armenia đã thiết lập một vòng vây phục kích theo cách bố trí kinh điển. Một cánh quân Armenia ẩn nấp trên sườn đồi gần đường hành quân, quân còn lại ẩn nấp trong khu rừng rậm bên đường, tạo thành lưới lửa hỏa lực chéo sườn, chặn đầu, khóa đuôi. Ảnh: Khu vực bố trí trận địa phục kích - Nguồn: Sina Quân đội Armenia đã kết hợp hỏa lực tầm ngắn của lực lượng phục kích và pháo binh tầm xa để "giăng sẵn" chờ lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan lọt vào trận địa bố trí sẵn. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan không biết mình đã đi lọt vào ổ phục kích, lực lượng phục kích Armenia đã bất ngờ, đồng loạt nổ súng. Qua đoạn video có thể thấy rằng, trong cuộc phục kích ngắn ngủi chỉ kéo dài 5 phút, ít nhất 60 lính đặc nhiệm Azerbaijan đã bị tiêu diệt, trừ một số ít chạy thoát, những người còn lại đều bị bắt. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Quân đội Armenia tiết lộ rằng, trong số lính đặc nhiệm Azerbaijan thâm nhập bị tiêu diệt, có cả chỉ huy tốp đặc nhiệm; chiến thắng này đã trực tiếp ngăn chặn một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Azerbaijan. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Nói về thắng lợi của trận chiến đấu này, Armenia cho rằng, đây sẽ là điều cổ vũ rất lớn cho Quân đội và nhân dân Armenia trên tuyến đầu chống Azerbaijan, và là liều thuốc tinh thần để vực dậy tinh thần chiến đấu, sau những thất bại trước Quân đội Azerbaijan vừa qua. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Tuy nhiên quân đội Azerbaijan đã bác bỏ thông tin này và cho đó là điều hoàn toàn bịa đặt, đó là màn Quân đội Armenia cải trang thành binh lính Azerbaijan để tuyên truyền che lấp những thất bại của Quân đội Armenia trước Azerbaijan vừa qua. Trên thực tế, quân đội Azerbaijan không hề bị phục kích, chứ chưa nói đến việc bị bất kỳ thiệt hại nào. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Thực tế diễn biến chiến trường từ khi nổ ra xung đột giữa hai bên cho thấy, phía Armenia chỉ bị thiệt hại do các UAV của phía Azerbaijan gây ra, chứ lực lượng lục quân nước này cũng chưa thực hiện được các chiến dịch chiếm đất; lực lượng phía Azerbaijan tham chiến với quân Armenia chủ yếu là lính đánh thuê Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ "thuê" giúp Azerbaijan. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Mặc dù có ưu thế, nhưng chiến tuyến của Armenia chưa bao giờ sụp đổ, vì vậy Azerbaijan đã cố gắng xâm nhập vào hậu phương của Armenia bằng các lực lượng đặc biệt, và kết quả là họ đã bị phía Armenia phục kích tiêu diệt gọn. Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường đánh trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Mặc dù bị phía Azerbaijan phủ nhận đoạn video do Armenia công bố, cho rằng đây là một đòn tâm lý chiến do phía Armenia thực hiện; nhưng Quân đội Armenia cho rằng, phía Azerbaijan đang che đậy sự thật và đây là thiệt hại lớn nhất về quân số của Azerbaijan kể từ khi cuộc xung đột tại Naka bùng phát trở lại đến nay. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công trận địa của Armenia - Nguồn: Sina Video Giao tranh bùng phát giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: HTV Tin tức

