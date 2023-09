Chuyên gia lý cuộc tấn công của tên lửa Storm Shadow vào Crimea

Được Kiev ca ngợi là “lớn nhất từ trước đến nay”, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Không quân Ukraine vào quân cảng Sevastopol đã thất bại, vì Nga đã có thể rút ra bài học kịp thời từ những thất bại phòng không gần đây của họ, trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ấn Độ Vijainder K. Thakur viết về điều này trên trang The EurAsian Times. Cuộc tấn công ngày 20/9 vào quân cảng Sevastopol, là nỗ lực của lực lượng Không quân Ukraine, nhằm lặp lại thành công của cuộc tấn công trước đó vào đêm 13/9, khi bị 11 tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công theo kiểu “bão hòa”. Mặc dù vị phòng không Nga tại Crimea đã đánh chặn quyết liệt, nhưng ba tên lửa hành trình do Anh cung cấp cho Ukraine, đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga, bắn trúng một tàu ngầm và một tàu đổ bộ đang neo đậu; gây thiệt hại cho phía Nga. Ngày 20/9, Ukraine tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ, khi dùng tới 11 máy bay Su-24M, cất cánh từ căn cứ không quân Starokonstantinov ở vùng Khmelnitsky. Khi bay tới ranh giới vùng Odessa và Nikolaev, 2 trong số 11 chiếc Su-24M này đã tách tốp bay xa hơn về phía nam tới Orekhiv. 9 chiếc còn lại tấn công căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. Dù sử dụng các chiến thuật phức tạp như bay thấp trên Biển Đen để tránh bị hệ thống phòng không Nga phát hiện và sử dụng 3 tên lửa mồi nhử ADM-160 MALD của Mỹ làm mục tiêu tiên phong; nhưng cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn. Không một tên lửa Storm Shadow nào bắn trúng mục tiêu, chuyên gia Thakur cho biết. Trong số 8 quả tên lửa Storm Shadows được phóng ra, các kíp chiến đấu của các khẩu đội tên lửa phòng không Pantsir-S1 thuộc Sư đoàn phòng không và không quân số 31 của Nga, đã đánh chặn 5 tên lửa hướng tới mũi Cape Tarkhankut và sân bay Belbek. 3 quả còn lại cũng bị bắn hạ ngay gần Sevastopol. Điều thú vị là vài giờ trước cuộc tấn công, một UAV trinh sát thuộc loại không xác định của Ukraine, đã được triển khai từ Kherson. UAV đã thực hiện lộ trình trinh sát quanh Mũi Tarkhankut trước khi thiết lập khu vực tuần tra ở phía tây Kacha. Chiếc máy UAV này cũng có khả năng bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã bị đẩy lùi thành công, một trong những bệ phóng tên lửa hành trình Storm Shadow đã bị máy bay chiến đấu của không quân Nga bắn hạ; đó là chiếc tiêm kích bom Su-24M của Ukraine bị bắn rơi gần Novovladimirovka (vùng Nikolaev), cách mặt trận khoảng 140 km. Theo chuyên gia quân sự Thakur của trang EurAsian Times, nguyên nhân chính khiến các cuộc không kích của Ukraine thất bại, là do các biện pháp đối phó tổng hợp của Nga; chủ yếu là việc Nga đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4, có khả năng chế áp điện từ mạnh ở khu vực Kherson. Hệ thống Krasukha-4 mà Nga bố trí ở đây, có thể bao quát các hướng tấn công có thể có và trong khu vực ảnh hưởng tới Căn cứ hải quân Sevastopol - tạo ra đám mây điện từ xung quanh các mục tiêu có thể xảy ra; Hệ thống Krasukha-4 có khả năng che chắn các mục tiêu bảo vệ, khỏi các cảm biến dẫn đường quang học của tên lửa đối phương. Đặc biệt, trên khu vực Kherson, ít nhất một tên lửa tầm xa Storm Shadow đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa và rơi xuống đất. Tên lửa Storm Shadow, được coi là có khả năng chống lại tác chiến điện tử của đối phương. Trong trường hợp bị đối phương gây nhiễu tín hiệu dẫn đường vệ tinh, tên lửa sẽ tự động chuyển đổi sang dẫn đường quán tính; mặc dù chấp nhận sai số lớn. Cách duy nhất để bắn hạ tên lửa Storm Shadow bằng khí tài tác chiến điện tử là vô hiệu hóa hệ thống điện tử hàng không trên mô-đun điều khiển của nó (máy đo độ cao vô tuyến, hệ thống điều khiển bay bằng dây). Điều này đòi hỏi một hệ thống tác chiến điện tử đủ mạnh và hệ thống duy nhất như vậy trong khu vực chiến đấu là Krasukha-4 có thể làm việc này; chuyên gia Thakur giải thích với EurAsian Times. Theo ông Thakur, khả năng ngụy trang bằng bức màn che điện từ, cũng được quân đội Nga sử dụng thành công để đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Sevastopol. Tên lửa Storm Shadow được lập trình để tự hủy, nếu chúng không thể xác định được mục tiêu dựa trên ảnh vệ tinh của mục tiêu, đã được tải vào bộ nhớ của thiết bị tìm kiếm quang học. Lý do khiến Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào ban ngày, để thiết bị tìm kiếm quang học trên Storm Shadow có ít nhất một số cơ hội quan sát thấy mục tiêu qua màn khí dung; chuyên gia quân sự Ấn Độ lưu ý. Cuộc tấn công gần đây này cho thấy một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý trong chiến thuật sử dụng tên lửa hành trình của Ukraine. Ngược lại với các cuộc tấn công trước đây thường diễn ra vào ban đêm hoặc sáng sớm, lần này xảy ra vào ban ngày. Hơn nữa, kiểu bay ở độ cao thấp bất thường của máy bay ném bom cho thấy nỗ lực không ngừng của phi hành đoàn Ukraine nhằm khai thác những điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống phát hiện phòng không của đối phương.

