Chiến tranh Việt Nam khốc liệt và những bức ảnh màu mãi không quên

Một tổ súng máy của Mỹ với khẩu súng máy M60 đang khai hoả vào một địa điểm nghi là có quân giải phóng ẩn nấp. Nguồn ảnh: NYTimes. Trang bị đầy của của bộ binh Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam với áo chống đạn Jacket được sử dụng suốt từ Chiến tranh Triều Tiên. Nguồn ảnh: NYTimes. Một "lính mới" trên chiến trường Việt Nam với quân phục và bộ dạng vẫn còn rất sạch sẽ. Nguồn ảnh: NYTimes. Còn đây là hình ảnh một cựu binh Mỹ vừa quần nhau với quân giải phóng trên chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: NYTimes. Giữa cuộc chiến tranh căng thẳng, binh lính Mỹ có thú vui nuôi động vật để thư giãn đầu óc. Nguồn ảnh: Life. Địa hình Việt Nam với những vùng trũng nước ngập đến ngang ngực luôn là nỗi ám ảnh của binh lính Mỹ, khi bị phục kích trong địa hình này thậm chí lính Mỹ còn không thể bỏ chạy được. Nguồn ảnh: NYTimes. Lính Mỹ với muội thuốc súng bám đầy người và quân phục sau khi vừa đối đầu với quân giải phóng sau một trận càn. Nguồn ảnh: Life. Cha tuyên uý đang cầu nguyện cho binh lính Mỹ trước khi bước vào cuộc chiến. Nguồn ảnh: NYTimes. Vào mùa mưa, những con suối cạn như thế này có thể biến thành lũ quét bất cứ lúc nào khiến không ít lính Mỹ thiệt mạng do thiên nhiên rừng rậm ở Việt Nam. Nguồn ảnh: NYTimes. Một trận càn của lính Mỹ diễn ra trên địa hình trống trải - nơi lính Mỹ có thể dễ dàng bị bắn tỉa và không có bất cứ vật thể nào để che chắn. Nguồn ảnh: NYTimes. Một trận càn của lính Mỹ với sự yểm trợ của xe tăng bộ binh M48 Patton. Nguồn ảnh: NYTimes. Lính thông tin của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ bên trong rừng rậm Việt Nam vào mùa khô. Nguồn ảnh: NYTimes. Một cao điểm trên Cao nguyên Trung phần ngày nay được biết đến với tên gọi Tây Nguyên. Có thể thấy ngọn đồi phía sau những người lính Mỹ này chi chít hố bom. Nguồn ảnh: NYTimes. Những người lính giải phóng ăn mừng chiến thắng cùng chiếc xe tăng Type 59 do Liên Xô viện trợ cho chúng ta. Nguồn ảnh: TL. Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam với vũ khí do quân giải phóng viện trợ. Nguồn: TL. Một chiến sĩ biệt động trong ngày 30/4/1975. Nguồn ảnh: TL. Quân giải phóng cùng xe tăng tiến vào Sài Gòn trong buổi sáng ngày 30/4/1975. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ tác chiến trong rừng rập Việt Nam.

