Tại chiến trường Chasov Yar, cuộc chiến đấu ác liệt giữa Quân đội Nga và Ukraine đã kéo dài nửa năm. Tầm quan trọng của thành phố này đã được thể hiện rõ ràng, với các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố, đặc biệt là ở các khu dân cư phía tây bờ kênh, nơi giao tranh diễn ra gần như hàng ngày. Cuộc giằng co lâu dài này không phải ngẫu nhiên, mà nó phản ánh những cân nhắc chiến lược sâu rộng của cả hai bên. Cùng với đó là các cuộc tấn công chính xác của Quân đội Nga vào lực lượng quân sự quan trọng của Ukraine, là một trong những yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức giữa hai bên. Thông qua các cuộc tấn công này, Quân đội Nga cố gắng làm suy yếu khả năng kháng cự của Ukraine và củng cố hơn nữa quyền kiểm soát của nước này ở các khu vực trọng điểm của Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không ngồi yên, mà tiếp tục chiến đấu với quân Nga trong những con phố chật hẹp dựa vào địa hình đô thị và chiến thuật phòng thủ ngoan cường. Sự bế tắc lâu dài giữa hai bên trong khu vực này không phải ngẫu nhiên mà có những cân nhắc chiến lược sâu rộng đằng sau nó. Vị trí địa lý của Chasov Yar có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với cả Nga và Ukraine. Đối với Quân đội Nga, việc chiếm được khu vực này gần như tương đương với việc giành phần lớn thắng lợi trong trận Donetsk. Kiểm soát ở đây không chỉ có nghĩa là tăng cường kiểm soát Donetsk, mà còn có thể làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine. Vì vậy, Quân đội Nga không đầu tư số lượng lớn quân vào đây, mà áp dụng chiến lược ổn định và chắc chắn, nhằm làm suy yếu sức mạnh hiệu quả của Quân đội Ukraine thông qua một cuộc chiến tranh tiêu hao liên tục, biến nơi đây thành “máy xay thịt” mới đối với Quân đội Ukraine. Theo chiến lược này, mục tiêu của Quân đội Nga không phải là nhanh chóng chiếm được thành phố, mà là làm suy yếu dần hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine, thông qua các trận đánh kéo dài, nhằm mục đích làm suy yếu Quân đội Ukraine thông qua một cuộc chiến tranh tiêu hao liên tục. Mặc dù việc chiếm được chiến trường này có ý nghĩa rất lớn đối với Quân đội Nga, nhưng trọng tâm hiện tại của họ không chỉ là chiếm lãnh thổ, mà còn tiêu hao và làm suy yếu sức mạnh của đối thủ, hơn là giành chiến thắng ngay lập tức. Ngày 29/6, một khu vực trọng điểm phía đông bắc thành phố Zaporizhia bị tấn công, khiến Quân đội Ukraine mất ít nhất 35 người tại khu vực này. Thảm họa này xuất phát từ những sai lầm chiến lược trước đây của Ukraine, khiến họ phải phân bổ lực lượng cực kỳ thụ động. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan là không đủ quân trên mỗi tuyến phòng thủ, Quân đội Ukraine phải thường xuyên điều động quân để giải quyết khủng hoảng ở các khu vực khác nhau, dẫn đến rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là “xé bỏ bức tường phía đông, để bù đắp bức tường phía tây". Tình thế bị động này đã tạo cơ hội cho Nga tận dụng lợi thế, khi ngày hôm đó, Quân đội Nga đã phóng chính xác tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tấn công thành công đoàn tàu chở thiết bị quân sự của NATO ở Zaporozhye. Quân đội Nga đã tìm ra điểm yếu này thông qua việc Quân đội Ukraine thường xuyên điều động quân và thực hiện đòn tấn công tàn khốc này. Cuộc tấn công này không chỉ phá hủy một lượng lớn trang thiết bị quân sự, mà còn làm suy yếu thêm khả năng phòng thủ của Ukraine, khiến Ukraine trở nên bị động hơn trong các trận chiến sau này. Như chúng ta đã biết, xe tăng luôn được coi là vũ khí đột kích chủ lực của bộ binh, với hỏa lực mạnh, lớp giáp dày và khả năng cơ động cao, chúng đã trở thành lực lượng nòng cốt của lực lượng mặt đất. Xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất là một trong những loại xe tăng tốt nhất, chắc chắn là cơn ác mộng đối với kẻ thù trên chiến trường. Do Ukraine phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài, nên việc mất xe tăng là điều khó có thể chấp nhận. Lực lượng thiết giáp Ukraine rất cần xe tăng mới để bổ sung khả năng chiến đấu. Vì vậy, mỗi chiếc Leopard-2 mới ra tiền tuyến đều mang nhiều hy vọng rằng chúng có thể đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường. Tuy nhiên, ngày 30/6, một đòn tấn công bất ngờ đã đập tan hoàn toàn hy vọng của Ukraine. Dưới sự dẫn đường của máy bay không người lái, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công chính xác các đoàn quân vận chuyển xe tăng Leopard-2 của Ukraine, phá hủy hàng chục chiếc xe tăng này của Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN, Sputnik, RT, Rvvoenkory). Ngày 29/6, Nga tập kích tên lửa Iskander vào đoàn tàu chở thiết giáp và tổ hợp phòng không Buk-M1 của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia. Nguồn: Topwar.

